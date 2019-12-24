Фонду необходимо дополнительное финансирование, рассказали источники издания.

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«Ростелеком» может инвестировать 1 млрд рублей в Фонд развития интернет-инициатив и войти в его уставный капитал, пишет РБК со ссылкой на три источника на венчурном рынке. По словам двум из них, стороны планируют закрыть сделку в 2020 году.

ФРИИ нуждается в дополнительном финансировании, объяснили два источника издания. По словам одного из них, найти дополнительные средства самостоятельно «было сложно», поскольку даже срочную продажу доли в крупных проектах вроде Promobot пришлось бы провести с дисконтом 30-50%. Кроме того, у ФРИИ были большие затраты на саму инфраструктуру фонда, добавил собеседник РБК.

Для «Ростелекома» важно получить доступ к экосистеме на ранней стадии, предположил управляющий директор фонда Leta Capital Александр Чачава. «Оператор может себе позволить выписать сразу большой чек на всю акселерацию, чтобы потом приобрести долю в наиболее интересных проектах», — рассуждает он.

Представители ФРИИ и «Ростелекома» отказались от комментариев. Факт переговоров подтвердил источник, близкий к одной из сторон возможной сделки.

Фонд развития интернет-инициатив учреждён в 2013 году, он получил под управление 6 млрд рублей от крупных российских компаний, которых никогда не называл. На конец 2018 года ФРИИ проинвестировал 3,17 млрд рублей в 403 проекта без учёта инвестиций «дочек», пишет РБК со ссылкой на отчёт фонда.