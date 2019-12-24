В следующие три года объём рынка будет расти на 20% ежегодно, считают аналитики.

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Согласно результатам исследования Qiwi, объём рынка игрового стриминга в 2019 году в России и СНГ составил 21,6 млрд рублей, сообщил vc.ru представитель компании.

Qiwi оценивала размер донатов, а также общую стоимость рекламы и партнёрств. Для этого компания опросила 5,7 тысяч зрителей русскоязычных стримеров и проанализировала внутреннюю статистику транзакций. Участники рынка не стали комментировать оценку объёма, пишет РБК.

В следующие три года объём рынка будет расти на 20% ежегодно, считают аналитики. Большая часть зрителей стримов — это взрослая платёжеспособная аудитория, говорится в исследовании. 47% постоянных зрителей смотрит стримы каждый день более двух часов, 25% — после работы.

63% зрителей отправляют донаты стримерам только в особых случаях, остальные — каждые 2‑7 стримов. Средний чек пожертвования составил 356 рублей. 57% пользователей отправляют деньги с помощью банковских карт, 31% — с помощью «Qiwi Кошелька», 17% переводят с «Яндекс.Денег», столько же со счёта мобильного телефона.

В ноябре 2017 года Qiwi запустила сервис для сбора пожертвований во время трансляций Qiwi Donate. Аналогичный сервис есть и у «Яндекса» — в июле 2019 года «Яндекс.Деньги» и Donate.Stream запустили сервис «Я.Стример».