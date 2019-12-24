Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
454

Qiwi: объём рынка игрового стриминга и донатов в России и СНГ составил 21,6 млрд рублей за 2019 год Материал редакции

В следующие три года объём рынка будет расти на 20% ежегодно, считают аналитики.

2 комментария
В закладки

Согласно результатам исследования Qiwi, объём рынка игрового стриминга в 2019 году в России и СНГ составил 21,6 млрд рублей, сообщил vc.ru представитель компании.

Qiwi оценивала размер донатов, а также общую стоимость рекламы и партнёрств. Для этого компания опросила 5,7 тысяч зрителей русскоязычных стримеров и проанализировала внутреннюю статистику транзакций. Участники рынка не стали комментировать оценку объёма, пишет РБК.

В следующие три года объём рынка будет расти на 20% ежегодно, считают аналитики. Большая часть зрителей стримов — это взрослая платёжеспособная аудитория, говорится в исследовании. 47% постоянных зрителей смотрит стримы каждый день более двух часов, 25% — после работы.

63% зрителей отправляют донаты стримерам только в особых случаях, остальные — каждые 2‑7 стримов. Средний чек пожертвования составил 356 рублей. 57% пользователей отправляют деньги с помощью банковских карт, 31% — с помощью «Qiwi Кошелька», 17% переводят с «Яндекс.Денег», столько же со счёта мобильного телефона.

В ноябре 2017 года Qiwi запустила сервис для сбора пожертвований во время трансляций Qiwi Donate. Аналогичный сервис есть и у «Яндекса» — в июле 2019 года «Яндекс.Деньги» и Donate.Stream запустили сервис «Я.Стример».

По данным Wanta Group, первую строчку по популярности среди российских донат-сервисов занимает DonationAlerts, с 2017 года принадлежащий Mail.ru Group. Доля сервиса на рынке составляет 85% , на Qiwi Donate приходится 1%, на «Я.Стример» — 0,1%.

#новость #игры

Финансы
Подписаться
Подписан
Отписаться
«Яндекс» предложил банкам оценку кредитоспособности россиян на основе обезличенных данных пользователей
Несколько банков уже тестируют новый сервис.
4
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b"], "comments": 2, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 98862, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Dec 2019 16:29:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Конструктор квизов — Marquiz
Новый способ получать заявки из ВК, Facebook, Instagram, сайта. Бесплатно 7 дней
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 98862, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/98862\/get","add":"\/comments\/98862\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/98862"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Yuri Ahmedov

0

https://www.youtube.com/watch?v=3rp-2qYTMP0

Ответить
{ "name": "Солнечный блик", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }

Alex Lee

0

Параллельная вселенная...

Ответить
{ "name": "Дорожный диод", "effects": [{"id":1,"name":"\u0422\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043b\u043e\u0446\u0438\u0440\u0430\u043f\u0442\u043e\u0440","price":2},{"id":2,"name":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430","price":1},{"id":3,"name":"\u041e\u0433\u043d\u0435\u043c\u0451\u0442","price":6},{"id":4,"name":"\u0412\u0435\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","price":1},{"id":5,"name":"\u041a\u043b\u0430\u0441\u0441","price":3},{"id":6,"name":"\u041d\u0443, \u0442\u0438\u043f\u0430","price":2},{"id":7,"name":"\u0426****\u0440\u0430","price":2}], "applied": [], "amount": "0" }
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Starta Ventures
Подписаться
Подписан
Отписаться
“В США нужно вычислить “пунктик” клиента - без глубокого исследования на зрелом рынке продажи не построить”
В чем принципиальное отличие процесса продаж на американском рынке от европейского и российского и как стартапу создать…
0
3Z
Подписаться
Подписан
Отписаться
Медицинский туризм в офтальмологии: расширяем дистрибуцию, не открывая новые клиники
В 2018 году число россиян, которые отправились лечиться в другие города, выросло на 11% и превысило 9 миллионов человек…
0
Yota
Подписаться
Подписан
Отписаться
Влияет ли погода на сотовую связь
Зависит ли уровень сигнала мобильного оператора от погоды и есть ли риск, что во время грозы в телефон попадёт молния?
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Vasilev
за день
В принципе неплохой вариант настроить Олега для разговоров со всякими опросами от центров общественного мнения: Оператор: Алло, здравствуйте! У вас есть минута, чтобы пройти опрос? Олег: Отсоси потом проси
«Тинькофф мобайл» добавил голосового помощника «Олега» — он может ответить на звонок, записать его и рассказать анекдот
Виталий Воробьев
за неделю
Подключаете к автопарку?
Я нашел способ отследить всех водителей «Ситимобила»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Тинькофф

«Тинькофф» подключился к…

Андрей Изруссов

Праздник к нам приходит: как…

Евгений Бакулин

Инвестиционный портфель на 2020…

Константин Кузьмин

Вице-премьер Акимов пообещал…

Syzygy

Стоимость акций Tesla достигла…

Петр Иванов

Стоимость акций Tesla достигла…

Владимир Сон

Как PayPal потратил $4 млрд на…

Russian Media

«Яндекс» предложил банкам…

Alexander Klimanskiy

«Тинькофф» подключился к…

Евгений Бакулин

Инвестиционный портфель на 2020…

Alexander Radutsky

Сколько зарабатывает водолаз…

Петр Иванов

Стоимость акций Tesla достигла…

Arthur Niazyan

Вице-премьер Акимов пообещал…

Виктор Комягин

О собеседовании в Amazon: какие…

Arthur Eduardovich

Вице-премьер Акимов пообещал…

Syzygy

Стоимость акций Tesla достигла…

Russian Media

«Яндекс» предложил банкам…

Максим Калинин

«Яндекс» предложил банкам…

Russian Media

«Яндекс» предложил банкам…

Вася Бездомный

Токсичность и лидерство в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }