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Финансы
Татьяна Боброва
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«Тинькофф» подключился к системе оплаты по QR-коду от «Сбербанка» Материал редакции

Банк стал первым участником системы.

  • «Тинькофф» подключился к системе оплаты покупок по QR-кодам от «Сбербанка» — «Плати QR», рассказали vc.ru в компаниях. Функция доступна в приложении «Тинькофф» на iOS, позже она появится на Android. Как отмечает РБК, «Тинькофф» подключился к системе «Сбербанка» первым среди российских банков.
  • Чтобы совершить покупку, пользователь должен выбрать «Платежи», раздел «Оплатить по QR-коду». Затем сканировать с помощью камеры QR-код, размещённый на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.
  • «Сбербанк» запустил оплату по QR-коду в магазинах в августе 2019 года. Сервис позволяет небольшим компаниям принимать безналичные платежи без традиционного эквайринга. Похожую функцию развивает Система быстрых платежей (СБП) от Центробанка.
  • Летом 2018 года «Тинькофф» присоединился к системе денежных переводов по номеру телефона «Сбербанка». Сейчас к этому сервису в том числе подключены «Совкомбанк», «Евросеть, «Связной», МТС и WebMoney. В аналогичной системе переводов СБП работает 31 банк — «Сбербанк» пообещал подключиться к ней в 2020 году.
Первые итоги работы системы быстрых платежей: в…
Из-за этого банк оштрафовали на сумму до 10 млн рублей.
vc.ru

#новость #сбербанк #тинькофф #сбп

Финансы
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16 комментариев
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Yan Purvenes

2

Тем временем оплатить по QR кодам квитанции в регионах беда

Ответить
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Тинькофф

Yan
0

Работаем в этом направлении постоянно ;)

Ответить

Vladimir Smirnov

Yan
0

В СПб тоже, в Сбере проходит оплата, в тиньке нет

Ответить
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Игорь Рачук

1

 Банк стал первым участником системы

Ну... иначе и быть не могло!

Ответить
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Max Lebedev

Игорь
1

Олег, разлогинься:)

Ответить
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Alexander Mazur

1

Функция платежи по QR это топ. 

1) Это процент ниже чем по терминалам эквайринга
2) Это возможность платить удаленно - без ввода своих карт на сайте и тп

Ответить
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Аветис Акопов-Очаповский

0

QR код на формирования СМС на номер 900, используемый на рынках для переводов между физ. лицами в счёт оплаты покупок перешёл в коммерческий вид. «Серьезное достижение»

Ответить
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Saucedo Puetz

0

У меня сложилось впечатление что тиньков специально придумывает про себя новости чтобы народ не забывал олежку

Ответить
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Alexander Klimanskiy

0

В последнее время часто плачу простым переводом по телефону. Функция QR устарела.

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Laugh Radiant

0

"СБП" от Центробанка – VS – "Плати QR" от Сбербанка

Что на самом деле круче?

Ответить
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Семен Лученок

0

Все правда так плохо в ИТ?! Сбербанк, первый кто придумал шифровать ДШК(http://docs.cntd.ru/document/1200110981) в base64 и превращать это в QR-код.

Задача уровня школьного программирования. Удивляюсь, что тинькофф присоединился к сберу, а не сам сделал это в своем приложении.

<?php
     $rekviziti = 'реквизиты магазина для платежа';
     $generator = new \Picqer\Barcode\BarcodeGeneratorPNG(); 
     echo 'getBarcode($rekviziti, $generator::TYPE_CODE_128)) . '">';
?>

Вот готовое решение! #олегтинькоффпозвонит

Ответить
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Pavel Sharonov

–1

Банковские Терминалы "до свиданья" )

Ответить
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lakoros

–1

Так, ну понятно если я например торгую одной вещью или услугой. Помидоры например. А если товаров несколько? Как это будет в чеке? на каждый нужно заказывать у сбера qr код?

Ответить
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Павел Скиннер

lakoros
0

Вообще там можно реально на каждый товар получить по коду и клеить их тупо на ценники — но в целом, конечно, это больше подходит для моноформатных историй: услуги, продажа 2-3-4 постоянных товаров. Но ведь это огромный пласт микро-бизнеса. 

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Антон Штадлер

lakoros
0

так же как и в платежке за тсж, где у тебя несколько позиций для оплаты

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Тинькофф

lakoros
0

Клиент сам вводит сумму покупки после сканирования кода. 

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