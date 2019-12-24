«Тинькофф» подключился к системе оплаты покупок по QR-кодам от «Сбербанка» — «Плати QR», рассказали vc.ru в компаниях. Функция доступна в приложении «Тинькофф» на iOS, позже она появится на Android. Как отмечает РБК, «Тинькофф» подключился к системе «Сбербанка» первым среди российских банков.
Чтобы совершить покупку, пользователь должен выбрать «Платежи», раздел «Оплатить по QR-коду». Затем сканировать с помощью камеры QR-код, размещённый на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.
«Сбербанк» запустил оплату по QR-коду в магазинах в августе 2019 года. Сервис позволяет небольшим компаниям принимать безналичные платежи без традиционного эквайринга. Похожую функцию развивает Система быстрых платежей (СБП) от Центробанка.
Летом 2018 года «Тинькофф» присоединился к системе денежных переводов по номеру телефона «Сбербанка». Сейчас к этому сервису в том числе подключены «Совкомбанк», «Евросеть, «Связной», МТС и WebMoney. В аналогичной системе переводов СБП работает 31 банк — «Сбербанк» пообещал подключиться к ней в 2020 году.
Yan Purvenes
Тем временем оплатить по QR кодам квитанции в регионах беда
ТинькоффYan
Работаем в этом направлении постоянно ;)
Vladimir SmirnovYan
В СПб тоже, в Сбере проходит оплата, в тиньке нет
Игорь Рачук
Банк стал первым участником системы
Ну... иначе и быть не могло!
Max LebedevИгорь
Олег, разлогинься:)
Alexander Mazur
Функция платежи по QR это топ.
1) Это процент ниже чем по терминалам эквайринга
2) Это возможность платить удаленно - без ввода своих карт на сайте и тп
Аветис Акопов-Очаповский
QR код на формирования СМС на номер 900, используемый на рынках для переводов между физ. лицами в счёт оплаты покупок перешёл в коммерческий вид. «Серьезное достижение»
Saucedo Puetz
У меня сложилось впечатление что тиньков специально придумывает про себя новости чтобы народ не забывал олежку
Alexander Klimanskiy
В последнее время часто плачу простым переводом по телефону. Функция QR устарела.
Laugh Radiant
"СБП" от Центробанка – VS – "Плати QR" от Сбербанка
Что на самом деле круче?
Семен Лученок
Все правда так плохо в ИТ?! Сбербанк, первый кто придумал шифровать ДШК(http://docs.cntd.ru/document/1200110981) в base64 и превращать это в QR-код.
Задача уровня школьного программирования. Удивляюсь, что тинькофф присоединился к сберу, а не сам сделал это в своем приложении.
<?php
$rekviziti = 'реквизиты магазина для платежа';
$generator = new \Picqer\Barcode\BarcodeGeneratorPNG();
echo 'getBarcode($rekviziti, $generator::TYPE_CODE_128)) . '">';
?>
Вот готовое решение! #олегтинькоффпозвонит
Pavel Sharonov
Банковские Терминалы "до свиданья" )
lakoros
Так, ну понятно если я например торгую одной вещью или услугой. Помидоры например. А если товаров несколько? Как это будет в чеке? на каждый нужно заказывать у сбера qr код?
Павел Скиннерlakoros
Вообще там можно реально на каждый товар получить по коду и клеить их тупо на ценники — но в целом, конечно, это больше подходит для моноформатных историй: услуги, продажа 2-3-4 постоянных товаров. Но ведь это огромный пласт микро-бизнеса.
Антон Штадлерlakoros
так же как и в платежке за тсж, где у тебя несколько позиций для оплаты
Тинькоффlakoros
Клиент сам вводит сумму покупки после сканирования кода.