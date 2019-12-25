А какие уже берут.

В закладки

С 1 января 2020 года ЦБ начнёт брать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных банков переводить деньги друг другу по номеру телефона. Банки, в свою очередь, начнут брать комиссию с клиентов.

Регулятор планирует брать 1-6 рублей за перевод в зависимости от суммы — комиссию будут платить поровну банки отправителя и получателя. ЦБ при этом может ограничивать размер комиссии, которую будут брать банки с клиентов.

В банках рассказали vc.ru, появятся ли у них комиссии для пользователей СБП в 2020 году и сколько будут стоить переводы.