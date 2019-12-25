Какие крупные банки начнут брать комиссии за переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей ЦБ с 2020 года
Материал редакции
А какие уже берут.
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С 1 января 2020 года ЦБ начнёт брать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных банков переводить деньги друг другу по номеру телефона. Банки, в свою очередь, начнут брать комиссию с клиентов.
Регулятор планирует брать 1-6 рублей за перевод в зависимости от суммы — комиссию будут платить поровну банки отправителя и получателя. ЦБ при этом может ограничивать размер комиссии, которую будут брать банки с клиентов.
В банках рассказали vc.ru, появятся ли у них комиссии для пользователей СБП в 2020 году и сколько будут стоить переводы.
«Абсолют банк»: 1% от суммы перевода (как минимум 30 рублей).
«Авангард»: пока не планирует вводить комиссию.
«Ак Барс банк»: 1% (минимум 20 рублей) за переводы на сумму больше 10 тысяч рублей в месяц. С 21 января 2020 года. Переводы до 10 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.
«Альфа-банк»: отказался от комментариев.
ВТБ: фиксированная комиссия с 2020 года, размер пока не определён. Для отдельных сегментов клиентов переводы останутся бесплатными.
«Газпромбанк»: пока не планирует вводить комиссию.
МКБ: 1% (минимум 50 рублей) за переводы свыше льготного лимита. С 1 января 2020 года. Сумма лимита зависит от типа карты.
«Открытие»: 0 рублей до конца января 2020 года.
«Почта банк»: 1,2% (минимум 35 рублей). Для некоторых клиентов предусмотрены льготы: для тех, кто получает в банке пенсию или совершает покупки на сумму от 10 тысяч рублей в месяц, переводы будут бесплатными в пределах 10 тысяч рублей в месяц.
«Райффайзенбанк»: 1,5%, если сумма переводов превышает 10 тысяч рублей в месяц. С июля 2019 года.
«Рокетбанк»: 0 рублей.
«Росбанк»: 0 рублей до конца января 2020 года.
«Россельхозбанк»: не ответил на запрос.
«Русский стандарт»: 10 рублей на все переводы через СБП в 2020 году.
«СКБ-банк»: 1% с переводов свыше 6000 рублей в день. С самого подключения к СБП.
«Совкомбанк»: сохранит нулевую комиссию, но на какой срок — не уточнил.