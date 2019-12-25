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Финансы
Альберт Хабибрахимов
221

Какие крупные банки начнут брать комиссии за переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей ЦБ с 2020 года Материал редакции

А какие уже берут.

6 комментариев
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С 1 января 2020 года ЦБ начнёт брать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей, которая позволяет клиентам разных банков переводить деньги друг другу по номеру телефона. Банки, в свою очередь, начнут брать комиссию с клиентов.

Регулятор планирует брать 1-6 рублей за перевод в зависимости от суммы — комиссию будут платить поровну банки отправителя и получателя. ЦБ при этом может ограничивать размер комиссии, которую будут брать банки с клиентов.

В банках рассказали vc.ru, появятся ли у них комиссии для пользователей СБП в 2020 году и сколько будут стоить переводы.

  • «Абсолют банк»: 1% от суммы перевода (как минимум 30 рублей).
  • «Авангард»: пока не планирует вводить комиссию.
  • «Ак Барс банк»: 1% (минимум 20 рублей) за переводы на сумму больше 10 тысяч рублей в месяц. С 21 января 2020 года. Переводы до 10 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными.
  • «Альфа-банк»: отказался от комментариев.
  • ВТБ: фиксированная комиссия с 2020 года, размер пока не определён. Для отдельных сегментов клиентов переводы останутся бесплатными.
  • «Газпромбанк»: пока не планирует вводить комиссию.
  • МКБ: 1% (минимум 50 рублей) за переводы свыше льготного лимита. С 1 января 2020 года. Сумма лимита зависит от типа карты.
  • «Открытие»: 0 рублей до конца января 2020 года.
  • «Почта банк»: 1,2% (минимум 35 рублей). Для некоторых клиентов предусмотрены льготы: для тех, кто получает в банке пенсию или совершает покупки на сумму от 10 тысяч рублей в месяц, переводы будут бесплатными в пределах 10 тысяч рублей в месяц.
  • «Райффайзенбанк»: 1,5%, если сумма переводов превышает 10 тысяч рублей в месяц. С июля 2019 года.
  • «Рокетбанк»: 0 рублей.
  • «Росбанк»: 0 рублей до конца января 2020 года.
  • «Россельхозбанк»: не ответил на запрос.
  • «Русский стандарт»: 10 рублей на все переводы через СБП в 2020 году.
  • «СКБ-банк»: 1% с переводов свыше 6000 рублей в день. С самого подключения к СБП.
  • «Совкомбанк»: сохранит нулевую комиссию, но на какой срок — не уточнил.
  • «Тинькофф»: 0 рублей.
  • «Юникредит банк»: не ответил на запрос.
Первые итоги работы системы быстрых платежей: в…
Из-за этого банк оштрафовали на сумму до 10 млн рублей.
vc.ru

#банки #сбп #цб #системабыстрыхплатежей

Финансы
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6 комментариев
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Артём Баженов

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Эксперты, а откуда ноги у этого растут? Банковский роуминг отменили, но зарабатывать на чём-то надо?

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Евгений Андреев

0

Сбер вне комментариев?

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Aleksey Goncharov

Евгений
0

Сбер не присоединился ещё к сбп

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IO

0

Тиньков с меня комиссию брал

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Alexey

IO
0

Вроде только за сбер берут (а он не подключен к СБП), но это не точно.

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Антон Штадлер

0

«Газпромбанк»: пока не планирует вводить комиссию"😃

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