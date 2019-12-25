Первые 10 платежей в месяц будут бесплатными, а каждый следующий обойдётся в 60 рублей.

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Клиенты банковского сервиса для предпринимателей «Точка» с 1 января 2020 года смогут рассчитываться с самозанятыми по тем же тарифам, что и с контрагентами, зарегистрированными как юридическое лицо. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Сейчас платежи компаний самозанятым проходят по тарифу для физических лиц и облагаются соответствующими лимитами и комиссией. Размер комиссии и лимита зависят от условий тарифа, объясняет представитель компании.

Например, сейчас в тарифном плане «Золотая Середина» при переводе самозанятым как физлицам индивидуальные предприниматели оплачивают:

60 рублей за платёж при переводе до 200 тысяч рублей.

3% от суммы и 60 рублей за платёж при переводе от 200 тысяч до 1 млн рублей.

8% от суммы и 60 рублей за платёж при переводе от 1 млн рублей.

После 1 января 2020 года по тому же тарифу при переводе самозанятым как юрлицам компании не будут платить комиссию первые 10 платежей в месяц, а каждый последующий платёж будет облагаться комиссией в 60 рублей независимо от суммы перевода.

Налоговый режим для самозанятых власти начали тестировать в январе 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года налоговый режим распространится ещё на 19 регионов. С июля 2020 года Минфин планирует ввести специальный режим по всей России.