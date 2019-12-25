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Финансы
Лиана Липанова
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«Точка» снизит комиссию для расчётов компаний с самозанятыми Материал редакции

Первые 10 платежей в месяц будут бесплатными, а каждый следующий обойдётся в 60 рублей.

6 комментариев
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Клиенты банковского сервиса для предпринимателей «Точка» с 1 января 2020 года смогут рассчитываться с самозанятыми по тем же тарифам, что и с контрагентами, зарегистрированными как юридическое лицо. Об этом vc.ru сообщил представитель компании.

Сейчас платежи компаний самозанятым проходят по тарифу для физических лиц и облагаются соответствующими лимитами и комиссией. Размер комиссии и лимита зависят от условий тарифа, объясняет представитель компании.

Например, сейчас в тарифном плане «Золотая Середина» при переводе самозанятым как физлицам индивидуальные предприниматели оплачивают:

  • 60 рублей за платёж при переводе до 200 тысяч рублей.
  • 3% от суммы и 60 рублей за платёж при переводе от 200 тысяч до 1 млн рублей.
  • 8% от суммы и 60 рублей за платёж при переводе от 1 млн рублей.

После 1 января 2020 года по тому же тарифу при переводе самозанятым как юрлицам компании не будут платить комиссию первые 10 платежей в месяц, а каждый последующий платёж будет облагаться комиссией в 60 рублей независимо от суммы перевода.

Налоговый режим для самозанятых власти начали тестировать в январе 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2020 года налоговый режим распространится ещё на 19 регионов. С июля 2020 года Минфин планирует ввести специальный режим по всей России.

Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут россияне, которые продают товары и услуги без наёмных работников и получают выручку не больше 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. Налоговая ставка для самозанятых, которые продают товары и услуги физическим лицам, составляет 4%, а для тех, кто работает с юрлицами — 6%.

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#новость #самозанятые

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6 комментариев
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Sergei Timofeyev

0

Там в новости ниже есть более прекрасное:

Снятие наличных До 50 000 ₽ — 1,5% от суммы, не менее 100 ₽ От 50 000 ₽ до 400 000 ₽ — 3% от суммы, не менее 100 ₽ От 400 000 ₽ — 6% от суммы, не менее 100 ₽

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Алексей Федин

0

ОЧЕПЯТКА->>>> больше 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в месяц.

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Лиана Липанова

Алексей
0

Спасибо! Поправила)

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Aleksandra Chupakhina

0

Нет ограничения на доход в месяц, только годовой.

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Saucedo Puetz

0

У дилеров тоже первые несколько бесплатно

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Ivan Kolyhalov

0

Класс! Тинькофф и Альфа ждем! ))

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