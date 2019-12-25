Например, компания может выпустить топливную карту или карту для оплаты стройматериалов.

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«Тинькофф Бизнес» запустил для малого и среднего бизнеса карты, по которым можно покупать товары только определённых категорий. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Карта позволяет руководителям компаний устанавливать одну или несколько категорий покупок, которые сотрудник может совершать по карте. Например, бизнес может выпустить топливную карту для водителей, карту для бронирования авиабилетов для секретаря и так далее.

Ограничения по операциям выставляются по кодам категорий торговых точек (MCC-коды), привязки к определённому ритейлеру нет. Всего доступно 44 категории, в том числе «Топливо»,«Супермаркеты», «Авиабилеты», «Медицинские услуги», «Транспорт», «Рестораны», «Отели» и другие.