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Финансы
Татьяна Боброва
1516

«Тинькофф» предложил малому и среднему бизнесу карту с ограничениями на покупки по категориям Материал редакции

Например, компания может выпустить топливную карту или карту для оплаты стройматериалов.

12 комментариев
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«Тинькофф Бизнес» запустил для малого и среднего бизнеса карты, по которым можно покупать товары только определённых категорий. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Карта позволяет руководителям компаний устанавливать одну или несколько категорий покупок, которые сотрудник может совершать по карте. Например, бизнес может выпустить топливную карту для водителей, карту для бронирования авиабилетов для секретаря и так далее.

Ограничения по операциям выставляются по кодам категорий торговых точек (MCC-коды), привязки к определённому ритейлеру нет. Всего доступно 44 категории, в том числе «Топливо»,«Супермаркеты», «Авиабилеты», «Медицинские услуги», «Транспорт», «Рестораны», «Отели» и другие.

Отдельно выпускать карту не нужно, пользователь может установить категории по операциям и сумму лимита на любую бизнес-карту «Тинькофф» в личном кабинете. Категории можно менять в любое время без ограничений, отметили в комапнии. Бизнес может выпустить любое количество карт при открытии счёта в «Тинькофф», их обслуживание бесплатно.

#новость #тинькофф

Финансы
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12 комментариев
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Антон Гранд

1

Это VC или ТЖ?

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Max Lebedev

0

Олег, остановись) столько новостей о тебе в последнее время

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Mika Rasulov

Max
2

Главное, новости не от Федора О.)

Ответить

Костя Жажиев

0

А бонус какой от этого ? Или в целях контроля финансов ?

Ответить

Дмитрий Струков

Костя
1

С целью контроля финансов. Лично я очень ждал данного функционала. Спасибо Тинькову!

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Nikita Krestyanikov

Костя
0

Контроль + отсутствие бюрократии. Прорабу - карточка с возможностью покупки стройматериалов (не забываем, что Олег в приложении детализирует расходы до товаров и стоимости), личному помощнику - для бронирования отелей и покупки авиабилетов. Офис-менеджеру - на канцелярию. Что примечательно, все проводимые платежи можно зафиксировать как расход предприятия, тем самым уменьшив налоговую нагрузку.

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Sergei Timofeyev

Nikita
1

Только не контроль, а лимитирование и ограничение. Не забывайте от том, что эваеринг дороже, чем безнал. Вопрос ещё о том, что с НДС с таких покупок?

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Lisa Gherardini

0

Здравствуйте!
Уже несколько лет жду карту от этого банка. Просьба, хотелось быть услышанной. Каким образом, жители других стран могут воспользоваться вашими услугами. Создайте пожалуйста для этого условия. С Уважением, Л.Г.

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Тинькофф

Lisa
0

Здравствуйте.

Пока сфокусированы на развитии в России. Подписание договора и первичная доставка карт возможна только на территории РФ.

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Антон Лисин

Lisa
0

В страны Европы не отправляют, т.к. с законами Европы не смогут наебать человека.

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Владимир Яровенко

0

Лиза, выпустите себе пока виртуальную карту тинька. Это очень просто сделать

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Radmir Faizov

0

Все не решаюсь уйти к ним от " самого технологичного банка"

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