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Например, компания может выпустить топливную карту или карту для оплаты стройматериалов.
«Тинькофф Бизнес» запустил для малого и среднего бизнеса карты, по которым можно покупать товары только определённых категорий. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Карта позволяет руководителям компаний устанавливать одну или несколько категорий покупок, которые сотрудник может совершать по карте. Например, бизнес может выпустить топливную карту для водителей, карту для бронирования авиабилетов для секретаря и так далее.
Ограничения по операциям выставляются по кодам категорий торговых точек (MCC-коды), привязки к определённому ритейлеру нет. Всего доступно 44 категории, в том числе «Топливо»,«Супермаркеты», «Авиабилеты», «Медицинские услуги», «Транспорт», «Рестораны», «Отели» и другие.
Отдельно выпускать карту не нужно, пользователь может установить категории по операциям и сумму лимита на любую бизнес-карту «Тинькофф» в личном кабинете. Категории можно менять в любое время без ограничений, отметили в комапнии. Бизнес может выпустить любое количество карт при открытии счёта в «Тинькофф», их обслуживание бесплатно.
Олег, остановись) столько новостей о тебе в последнее время
А бонус какой от этого ? Или в целях контроля финансов ?
С целью контроля финансов. Лично я очень ждал данного функционала. Спасибо Тинькову!
Контроль + отсутствие бюрократии. Прорабу - карточка с возможностью покупки стройматериалов (не забываем, что Олег в приложении детализирует расходы до товаров и стоимости), личному помощнику - для бронирования отелей и покупки авиабилетов. Офис-менеджеру - на канцелярию. Что примечательно, все проводимые платежи можно зафиксировать как расход предприятия, тем самым уменьшив налоговую нагрузку.
Только не контроль, а лимитирование и ограничение. Не забывайте от том, что эваеринг дороже, чем безнал. Вопрос ещё о том, что с НДС с таких покупок?
Здравствуйте!
Уже несколько лет жду карту от этого банка. Просьба, хотелось быть услышанной. Каким образом, жители других стран могут воспользоваться вашими услугами. Создайте пожалуйста для этого условия. С Уважением, Л.Г.
В страны Европы не отправляют, т.к. с законами Европы не смогут наебать человека.
Лиза, выпустите себе пока виртуальную карту тинька. Это очень просто сделать
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