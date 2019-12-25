На бирже доля ЦБ стоит около 2,8 трлн рублей.

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Смена основного акционера «Сбербанка» сейчас обсуждается, но речь может идти только о продаже доли правительству, заявила в беседе с «Интерфаксом» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка».

«Что касается дискуссии о продаже "Сбербанка" правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято», — сказала Набиуллина. Если правительство хочет регулярно получать дивиденды «Сбербанка», логично купить контрольный пакет у ЦБ, отметила глава регулятора.

По словам осведомлённых источников Reuters, правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки доли ЦБ в «Сбербанке». Собеседники добавили, что сделка может пройти в первой половине 2020 года. Один из них уточнил, что сделка планируется минимум в два транша.

Ещё два источника Reuters рассказали, что по плану деньги ФНБ в итоге вернутся в бюджет, а от имени правительства в случае сделки будет действовать Минфин.

По словам источника агентства в ЦБ, регулятор рассчитывает получить за свою долю рыночную цену. Исходя из котировок акций «Сбербанка» на Московской бирже на 18:36 мск рыночная стоимость доли ЦБ составляет примерно 2,8 трлн рублей.

В середине декабря собеседники Reuters говорили, что чиновники обсуждают передачу контроля в «Сбербанке» с сентября 2019 года, вопрос уже поднимался в правительстве.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что вопрос обсуждается, поскольку «есть конфликт интересов». «Финансовый регулятор по идее не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает», — сказал он.