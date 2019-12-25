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Финансы
Татьяна Боброва
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила переговоры о продаже доли регулятора в «Сбербанке» правительству Материал редакции

На бирже доля ЦБ стоит около 2,8 трлн рублей.

9 комментариев
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Смена основного акционера «Сбербанка» сейчас обсуждается, но речь может идти только о продаже доли правительству, заявила в беседе с «Интерфаксом» глава Центробанка Эльвира Набиуллина. ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция «Сбербанка».

«Что касается дискуссии о продаже "Сбербанка" правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято», — сказала Набиуллина. Если правительство хочет регулярно получать дивиденды «Сбербанка», логично купить контрольный пакет у ЦБ, отметила глава регулятора.

По словам осведомлённых источников Reuters, правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покупки доли ЦБ в «Сбербанке». Собеседники добавили, что сделка может пройти в первой половине 2020 года. Один из них уточнил, что сделка планируется минимум в два транша.

Ещё два источника Reuters рассказали, что по плану деньги ФНБ в итоге вернутся в бюджет, а от имени правительства в случае сделки будет действовать Минфин.

По словам источника агентства в ЦБ, регулятор рассчитывает получить за свою долю рыночную цену. Исходя из котировок акций «Сбербанка» на Московской бирже на 18:36 мск рыночная стоимость доли ЦБ составляет примерно 2,8 трлн рублей.

В середине декабря собеседники Reuters говорили, что чиновники обсуждают передачу контроля в «Сбербанке» с сентября 2019 года, вопрос уже поднимался в правительстве.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что вопрос обсуждается, поскольку «есть конфликт интересов». «Финансовый регулятор по идее не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает», — сказал он.

В Минфине и ЦБ отказались от комментариев. Представитель премьер-министра России сказал Reuters, что вопрос обсуждается и решения пока нет.

#новость #сбербанк #центробанк

Финансы
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9 комментариев
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Антон Гранд

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То есть государство станет владеть всем, чем владеет Сбербанк? Яндексы. Яда. Магазины. Пандора. И другое...

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Ware Wow

Антон
–1

ЦБ и так государственный

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Сергей Щукин

Ware
3

Наивно так считать))

cbr.ru/today/bankstatus

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Aleks Samoylenko

Ware
0

Увы и ах, это отдельный институт

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Гала Перидоловна

Антон
0

В Яндексе у них доля только в Беру. А вот с мейлом какая-то мутная схема. Ну и рамблер выкупили почти. 

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Aleks Samoylenko

2

Есть какой то подвох в этой рокировочке. Либо есть неозвученный прогноз на проблемы в Сбере в 2020 году и как проблемный актив его сливают Правительству, чтобы мы потом его все коллективно спасали (или не спасали). А потом Сбер опять как и в 2008 пойдёт на поклон в ЦБ за доп ликвидность. Либо не удалось договориться о перечислении дивидендов напрямую с ЦБ (а их почти триллион планировали выплатить) и ЦБ типа обиделся и решил таки слить его. 

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Антон Гранд

1

Это плохая новость?

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Tatyana Osinsova

0

Total Control (

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Инокентий Смирнов

Tatyana
0

Все ближе к 100%

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