«Сбербанк» развивает платёжный сервис вместе с «Яндексом».

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«Сбербанк» обсуждает с «Яндексом» судьбу совместных проектов после потери банком «золотой акции» интернет-компании, но пока сохраняет действие договоров об ограничении конкуренции. Об этом рассказал глава «Сбербанка» Герман Греф в интервью Reuters.

Греф сказал, что партнёрство остаётся, но возможны изменения в любых проектах. В частности, банк обсуждает возможное изменение бизнес-модели «Яндекс.Денег», развитие которых может потребовать отдельной банковской лицензии.

«Здесь нужна развязка: например, мы убираем все non-compete agreements (соглашения об ограничении конкуренции), и на её базе (собственной банковской лицензии) «Яндекс» может развивать платёжные сервисы», — сказал Греф. По его словам, для следующего качественного скачка «Яндекс.Денег» нужно будет «определять судьбу проекта».

Сейчас у «Яндекс.Денег» есть лицензия небанковской кредитной организации, отмечает The Bell. Она не позволяет привлекать вклады и выдавать кредиты.