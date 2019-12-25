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Финансы
Татьяна Боброва
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Герман Греф допустил изменение бизнес-модели «Яндекс.Денег» Материал редакции

«Сбербанк» развивает платёжный сервис вместе с «Яндексом».

9 комментариев
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«Сбербанк» обсуждает с «Яндексом» судьбу совместных проектов после потери банком «золотой акции» интернет-компании, но пока сохраняет действие договоров об ограничении конкуренции. Об этом рассказал глава «Сбербанка» Герман Греф в интервью Reuters.

Греф сказал, что партнёрство остаётся, но возможны изменения в любых проектах. В частности, банк обсуждает возможное изменение бизнес-модели «Яндекс.Денег», развитие которых может потребовать отдельной банковской лицензии.

«Здесь нужна развязка: например, мы убираем все non-compete agreements (соглашения об ограничении конкуренции), и на её базе (собственной банковской лицензии) «Яндекс» может развивать платёжные сервисы», — сказал Греф. По его словам, для следующего качественного скачка «Яндекс.Денег» нужно будет «определять судьбу проекта».

Сейчас у «Яндекс.Денег» есть лицензия небанковской кредитной организации, отмечает The Bell. Она не позволяет привлекать вклады и выдавать кредиты.

«Сбербанк» владел «золотой акцией» «Яндекса» с 2009 года и передал её обратно компании 23 декабря. Она позволяет блокировать продажу более 25% акций «Яндекса». В 2013 году банк купил 75% «Яндекс.Денег» и создал совместное предприятие с компанией. С 2018 года «Сбербанк» вместе с «Яндекс.Маркетом» развивает маркетплейс «Беру».

Хронология: как развивались отношения…
Совместные предприятия, «золотая акция» и Герман Греф в совете директоров компании.
vc.ru

#новость #германгреф #сбербанк #яндекс #яндексденьги

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9 комментариев
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Иван Беликов

2

Ну. Давайте убейте проект

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Andrey Skvortsov

1

ждем без %-ый вывод на сбер

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Make Luv

Andrey
1

Не дождемся

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Alex Crown

Andrey
1

Так с персонализированной картой ЯДа давно можно до 10к/мес выводить без комиссии на любую карту банка или наличить. Что очень удобно для транзита с сервисов, у которых комиссия вывода на электронные кошельки ниже, чем на банковские карты.

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Стас Соболь

Alex
0

Прост 10к/мес мало, надо хотя б до 100к

Ответить

Rus KarMa

0

Хуу@ndex Bank

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Олег Гущин

0

Яндекс.Банк... ,а почему бы нет?! Разве так нельзя?

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Игорь Рачук

0

"70% мне, 30 тебе"

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Syzygy

0

 но пока сохраняет действие договоров об ограничении конкуренции

А так можно?

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