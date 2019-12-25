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Татьяна Боброва
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«ТМТ Консалтинг»: рост телеком-рынка в России замедлится до 2,1% в 2019 году Материал редакции

Больше всего доходы вырастут у интернет-провайдеров.

  • По предварительной оценке исследовательской компании «ТМТ Консалтинг», база мобильной связи в 2019 году вырастет на 1,7%, до 260 млн абонентов. Выручка от мобильной связи увеличится на 3,3% против 4,9% годом ранее. По данным аналитиков, повышению доходов операторов мешает большая конкуренция, введение безлимитных тарифов и сокращение корпоративного сегмента.
  • Доходы от предоставления интернет-доступа вырастут на 3,1% против 2,7% в 2018 году. По данным «ТМТ Консалтинг», это связано с повышением тарифов в начале 2019 года, а также переходом абонентов на более скоростные и дорогие тарифные планы.
  • Доходы от фиксированной телефонии должны сократиться на 8,9%, а от межоператорских услуг — на 5,8%. Сегмент платного ТВ вырастет на 10,2% против 12,1% в 2018 году, ожидают эксперты.
1,73 трлн рублей
составит объём рынка телекоммуникаций в России в 2019 году, по предварительным данным «ТМТ Консалтинг»
Рынок телекоммуникаций замедлил рост
Его объем в России достигнет 1,7 трлн рублей
www.kommersant.ru

#новость #исследования #телеком

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