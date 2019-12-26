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Одновременно обсуждается введение вычета из налога в размере 1,5 прожиточного минимума для всех.
Власти России обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих и введение вычета в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Совещания на эту тему идут в правительстве и администрации президента, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.
Отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% россиян: по данным Росстата, во втором квартале 2019 года доход ниже прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей) получали 18,6 млн жителей страны.
Один из чиновников рассказал, что при отмене НДФЛ для малоимущих и введении вычета для остальных ставка налога может быть увеличена с 13% до 16%, чтобы компенсировать часть потерь. Другой чиновник сказал, что для полного избежания потерь в бюджете ставку НДФЛ нужно повысить как минимум вдвое.
Цель реформы — сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов населения, объяснили источники «Ведомостей». Опрошенные газетой эксперты считают , что реформа вряд ли поможет добиться этой цели, но создаст видимость борьбы государства с бедностью.
Богатые люди не заметят льготы, а бедных угнетает не НДФЛ, а рост цен и повышение НДС, рассуждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Один из чиновников считает, что от реформы «выиграют в том числе те, кто получает зарплату в конверте, а проиграют те, кто платит налоги».
НДФЛ поступает в бюджеты регионов. Для них реформа обойдётся в 1-1,5 трлн рублей, сказали изданию два федеральных чиновника. Оценка потерь бюджетов в 1 трлн рублей может быть реальна, только если льготу получат все налогоплательщики, заявил «Ведомостям» директор научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Сумма выглядит завышенной, согласилась Суслина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил газете, что «пока нет ни позиции, ни решений», а предметные совещания по теме не проходят. Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев, а в Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».
Так и вижу, как процент "малоимущих на геликах" в стране начнет расти
Офигели совсем. И так средний класс платит больше налогов и притом за свои налоги нифига не получает. А сейчас получается ещё больше нужно за бедноту платить, чтобы они и дальше в Магните охранниками работали и бухали.
А сейчас получается ещё больше нужно за бедноту платить, чтобы они и дальше в Магните охранниками работали и бухали.
В России к сожалению вовсе необязательно быть охранником в магните чтобы быть беднотой.
Бедные работающие это увы реальность.
Да, но чем средний класс провинился? Доить одних в пользу других неправильно. Плоская шкала даёт справедливое налогообложение. Например, я плачу налогов намного больше чем среднестатический россиянин, потребляю налогов меньше, но не переживаю по этому. А если повысят налоги мне, а остальных освободят, то конечно это повод мне повозмущаться над такой фигнёй.
Плоская шкала не дает справедливого налогообложения, в том то и дело. Но вместо того, чтобы ввести прогрессивное налогообложение и налог на роскошь опять предлагают какую-то дичь. Деньги будут брать с мнимого среднего класса, которого в РФ и не существует почти.
Почему не даёт? Предположим условный пластический хирург с 200к платит 26к НДФЛ, а условный охранник в Дикси со своих 20к платит 2.6к налога. Больше получаешь - больше платишь. Меньше получаешь - меньше платишь. Прогрессивный налог - популистический налог, который Сечин и Миллер платить не будут, но будут платить все остальные. Я не хочу платить налоги без отдачи, чтобы местная беднота на выборах от благодарности голосовала за ЕР и дальше получала свои бонусы.
Да, лучше вдвое поднять, а то будем платить 16%, как лохи. А то в последнее время что-то слишком хорошо жить стали. XD
Напомню. В Госдуме отказались вводить налог для богатых. По мнению депутатов, россияне его не поддержат.
https://tjournal.ru/news/129860-v-gosdume-otkazalis-vvodit-nalog-dlya-bogatyh-po-mneniyu-deputatov-rossiyane-ego-ne-podderzhat
И еще одна. Пять российских миллиардеров за 2019 год разбогатели на 27 миллиардов долларов
https://meduza.io/news/2019/12/26/pyat-rossiyskih-milliarderov-za-2019-god-razbogateli-na-27-milliardov-dollarov
Вчера разговаривал с одним товарищем, живущем в Израиле. Жаловался на высокие налоги. Посчитал свою зарплату по их налогам. А я бы меньше платил если 1 к 1 в долларовом эквиваленте. Если столько, сколько нужно для жизни - на 1,3% больше. У них прогрессивная шкала. А нам предлагают опять платить за неимущих, у которых то 10 миллионов вытащат на улице, то Бентли угонят...
самое обидное, что в Израле, США, Скандинавии и т.д. ты понимаешь, за что платишь налог. У нас в принципе тоже понятно и видно, куда эти деньги уходят, но от этого только печальнее.
Вангуем увеличение малоимущих россиян. Все захотят ими стать.
Как же меня это напрягает.
Вот даже коллеги на работе, они прям хвастаются, что оформили льготы/инвалидки по знакомству/за деньги и теперь платят меньше за парковку, ЖКУ и прочее.
А сами разъезжают на дорогих авто, кушают в ресторанах и при этом критикуют всех вокруг, что плохо живут, что все вокруг воруют.
Начали бы с себя, глядишь, и было бы лучше в стране.
Экономическая (налоговая) политика направлена на угнетение большинтсва в пользу некоего меньшинства, как мифического - малоимущих - в плане того, что пара тысяч их не спасут, так и вполне реального - тех, кто эти налоги будут "адимнистрировать" себе в карманы.
Если говорить, проще, то правительство чуток охерело. При растущей нефти (да-да рупь укрепился) пытаться таким образом переложить из кармана в карман - загнать средний класс в угол и добить его окончательно. Все это ведет к дальнейшему расслоению.
Все равно с них ничего не взять подумали чиновники, нужно петлю ослабить чтоб когда бабки появятся еще сильнее затянуть.
Отлично, теперь я буду за соседа алконавта с его тетей сракой и троих шпанят платить. Не сказать чтобы я сильно доволен
Там немного иначе задумывалось. Правда и так как задумывалось тут тоже не работает.
Хорошо пока до ИП не добрались.Но вообще... При переполненном бюджете повышать сначала НДС, а потом НДФЛ... Правда что-ли чтоб не жировали и о куске хлеба думали, а не о политике? Как у коммунистов с дефицитом. Старую собаку новым трюкам тяжело учить...
Сейчас кризис бахнет как в 2008, посмотрим на сколько бюджет окажется оверпрофицитным.
Я предлагаю действовать более радикально, всю прибыль компаний в госбанки, всем россиянам выдать карточки, которые будут перечислять их доход в е-баллы по свободно конвертируемому государством курсу, а сами же е-баллы могут конвертироваться в различные типы товаров и услуг, которые могут быть приобретены на гос-авито, гос-магните и гос-эльдорадо. А то детский сад какой-то, ей богу.
Прекрасно, этим вы увеличите налоговые поступления в бюджет Москвы, а регионы ещё сильнее загонят в зависимость от дотаций федерального бюджета, шик, блеск, красота
Что там у нас получается:
- 16% ндфл
- 22% пенсионный фонд
-6% обязательное мед страхования ОМС
-2% соц страхование
-Итого: 46% от зарплатного фонда уходит на эти налоги
+ 20% НДС = 66%
+ херова куча налогов на топливо, недвижимость, а так же платных гос услуг (на некоторые можно кредит брать)
Силуанов дает интервью Познеру:
Познер: почему в РФ не вводят прогрессивную шкалу налогообложения, как во всех развитых странах?
Силуанов: понимаете, если мы введем прогрессивный налог, то богатые будут уклоняться от налогов, так как если они богатые, то они умные и хитрые оО
См. с 13 минуты.
Этот фантомас печется о себе (зп свыше 2 млн. только в МинФине, а ещё где он только не входит в советы директоров, и что он там получает, одному Богу и ФСБ (надеюсь) известно).
Его фразы абсолютная ложь. Никуда богатые не сбегают, а кто хотел, тот давно уже не налоговый резидент нашего отечества.
Сами подумайте, кого ФНС легче, дешевле и быстрее найти и обязать заплатить налог, 1000 нищих, которым в принципе нечего терять, или 2-3 богатых кому есть что терять?
Надо сделать 0-16-10
Те кто много делает для общества должны быть вознаграждены.
Возможно 0-16-20-10, ну как-то так.
Это справедливо ну и настраивает общество на правильный лад.
Огласите весь список пожалуйста (с)
Дананя схема уже действует в НДС - там про детские игрушки, медицинские изделия и т.д. Но ни к чему полезному это не приводит.
А в целом, нет никакой системности - периодически сверху начают воплощать очередную гениальную идею - то НДС поднять, то пенсионный возраст, то очередную пенсионную реформу начать. И так откусывают помаленьку, а налоговая нагрузка на каждого индивида растет.
А кто у нас делает много для общества? Депутаты "штоле"?
Ну и да, не надо тешить себя иллюзиями. Куча людей перейдёт в «малоимущие» специально, особенно их работодатели, чтобы не платить налоги. Вместо этого надо стимулировать людей увеличивать свои доходы, у нас же это сработает так, что люди будут больше прикидываться бедными, а их работодатели будут только этому рады. Ну и всегда можно часть зарплаты в конверте выдать.
Да, все закономерно, средний класс нужно убить до количества мусарни и чинушни. А дальше просто выдавать рабочий паек многочисленной бедноте, очень удобно.
Вот вроде бы позитивное решение, освободим нищих (давайте называть вещи своими именами) от уплаты налогов, но куда же мы без дегтя в бочке мёда, давайте это всё накинем на плечи и без того страдающего большинства населения. Прогрессивного налога не будет. Пофиг что в бюджете за 2019 не затрачено около 1 трлн. денег.
Гениально, блэд. Весь мир успешно работает с прогрессивной шкалой НДФЛ и только у нас этот налог фиксированный для всех. Богатеи в первую очередь думают о себе.
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