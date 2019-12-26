Одновременно обсуждается введение вычета из налога в размере 1,5 прожиточного минимума для всех.

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Власти России обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих и введение вычета в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Совещания на эту тему идут в правительстве и администрации президента, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

Отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% россиян: по данным Росстата, во втором квартале 2019 года доход ниже прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей) получали 18,6 млн жителей страны.

Один из чиновников рассказал, что при отмене НДФЛ для малоимущих и введении вычета для остальных ставка налога может быть увеличена с 13% до 16%, чтобы компенсировать часть потерь. Другой чиновник сказал, что для полного избежания потерь в бюджете ставку НДФЛ нужно повысить как минимум вдвое.

Цель реформы — сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов населения, объяснили источники «Ведомостей». Опрошенные газетой эксперты считают , что реформа вряд ли поможет добиться этой цели, но создаст видимость борьбы государства с бедностью.

Богатые люди не заметят льготы, а бедных угнетает не НДФЛ, а рост цен и повышение НДС, рассуждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Один из чиновников считает, что от реформы «выиграют в том числе те, кто получает зарплату в конверте, а проиграют те, кто платит налоги».

НДФЛ поступает в бюджеты регионов. Для них реформа обойдётся в 1-1,5 трлн рублей, сказали изданию два федеральных чиновника. Оценка потерь бюджетов в 1 трлн рублей может быть реальна, только если льготу получат все налогоплательщики, заявил «Ведомостям» директор научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Сумма выглядит завышенной, согласилась Суслина.