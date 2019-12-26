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Альберт Хабибрахимов
2021

«Ведомости»: власти задумались об отмене НДФЛ для малоимущих и поднятии ставки с 13% до 16% для остальных Материал редакции

Одновременно обсуждается введение вычета из налога в размере 1,5 прожиточного минимума для всех.

42 комментария
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Власти России обсуждают отмену налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих и введение вычета в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Совещания на эту тему идут в правительстве и администрации президента, рассказали «Ведомостям» три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока.

Отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% россиян: по данным Росстата, во втором квартале 2019 года доход ниже прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей) получали 18,6 млн жителей страны.

Один из чиновников рассказал, что при отмене НДФЛ для малоимущих и введении вычета для остальных ставка налога может быть увеличена с 13% до 16%, чтобы компенсировать часть потерь. Другой чиновник сказал, что для полного избежания потерь в бюджете ставку НДФЛ нужно повысить как минимум вдвое.

Цель реформы — сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счёт роста доходов населения, объяснили источники «Ведомостей». Опрошенные газетой эксперты считают , что реформа вряд ли поможет добиться этой цели, но создаст видимость борьбы государства с бедностью.

Богатые люди не заметят льготы, а бедных угнетает не НДФЛ, а рост цен и повышение НДС, рассуждает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Один из чиновников считает, что от реформы «выиграют в том числе те, кто получает зарплату в конверте, а проиграют те, кто платит налоги».

НДФЛ поступает в бюджеты регионов. Для них реформа обойдётся в 1-1,5 трлн рублей, сказали изданию два федеральных чиновника. Оценка потерь бюджетов в 1 трлн рублей может быть реальна, только если льготу получат все налогоплательщики, заявил «Ведомостям» директор научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Сумма выглядит завышенной, согласилась Суслина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил газете, что «пока нет ни позиции, ни решений», а предметные совещания по теме не проходят. Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев, а в Минфине не ответили на запрос «Ведомостей».

#новость #налоги

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42 комментария
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Аркадий Чумаков

14

Давайте сразу 20%. Для красоты. С НДС чтобы билось. А вообще выглядит как беспомощно - ну переложили с одного кармана в другой. Системно проблемы никуда не денутся

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Sergei Timofeyev

Аркадий
2

Просто будут меньше получать. )))

Ответить

Eduard Mirchev

11

Так и вижу, как процент "малоимущих на геликах" в стране начнет расти

Ответить

Ware Wow

Eduard
3

Вот с этим и правда не понятно, больше половины страны безработные или "официально" с минималкой. 

Ответить

Олча Артна

7

Офигели совсем. И так средний класс платит больше налогов и притом за свои налоги нифига не получает. А сейчас получается ещё больше нужно за бедноту платить, чтобы они и дальше в Магните охранниками работали и бухали.

Ответить

Ware Wow

Олча
9

Да тут другая фишка, это просто прикрытие для общественного мнения, СМИ.

То есть повышение налога пройдет под флагом помощи бедным и обездоленным.
С них все равно ничего не собрать, копейки, поэтому их меняют на инфоповод.
Отдают пешку, забирают ферзя, сами в белом пальто.

Ответить

Олег Ивахнов

Олча
3

 А сейчас получается ещё больше нужно за бедноту платить, чтобы они и дальше в Магните охранниками работали и бухали. 

В России к сожалению вовсе необязательно быть охранником в магните чтобы быть беднотой.
Бедные работающие это увы реальность.

Ответить

Олча Артна

Олег
0

Да, но чем средний класс провинился? Доить одних в пользу других неправильно. Плоская шкала даёт справедливое налогообложение. Например, я плачу налогов намного больше чем среднестатический россиянин, потребляю налогов меньше, но не переживаю по этому. А если повысят налоги мне, а остальных освободят, то конечно это повод мне повозмущаться над такой фигнёй.

Ответить

Chester Rush

Олча
0

Плоская шкала не дает справедливого налогообложения, в том то и дело. Но вместо того, чтобы ввести прогрессивное налогообложение и налог на роскошь опять предлагают какую-то дичь. Деньги будут брать с мнимого среднего класса, которого в РФ и не существует почти.

Ответить

Олча Артна

Chester
0

Почему не даёт? Предположим условный пластический хирург с 200к платит 26к НДФЛ, а условный охранник в Дикси со своих 20к платит 2.6к налога. Больше получаешь - больше платишь. Меньше получаешь - меньше платишь. Прогрессивный налог - популистический налог, который Сечин и Миллер платить не будут, но будут платить все остальные. Я не хочу платить налоги без отдачи, чтобы местная беднота на выборах от благодарности голосовала за ЕР и дальше получала свои бонусы.

Ответить

Сергей Ноздрин

8

Да, лучше вдвое поднять, а то будем платить 16%, как лохи. А то в последнее время что-то слишком хорошо жить стали. XD

Ответить

Денис Демидов

6

Прогрессивный налог по-русски...

Ответить

Yuri Ahmedov

6

Напомню. В Госдуме отказались вводить налог для богатых. По мнению депутатов, россияне его не поддержат.

https://tjournal.ru/news/129860-v-gosdume-otkazalis-vvodit-nalog-dlya-bogatyh-po-mneniyu-deputatov-rossiyane-ego-ne-podderzhat

И еще одна. Пять российских миллиардеров за 2019 год разбогатели на 27 миллиардов долларов
https://meduza.io/news/2019/12/26/pyat-rossiyskih-milliarderov-za-2019-god-razbogateli-na-27-milliardov-dollarov

Ответить

Sergei Timofeyev

4

Вчера разговаривал с одним товарищем, живущем в Израиле. Жаловался на высокие налоги. Посчитал свою зарплату по их налогам. А я бы меньше платил если 1 к 1 в долларовом эквиваленте. Если столько, сколько нужно для жизни - на 1,3% больше. У них прогрессивная шкала. А нам предлагают опять платить за неимущих, у которых то 10 миллионов вытащат на улице, то Бентли угонят...

Ответить

Chester Rush

Sergei
6

самое обидное, что в Израле, США, Скандинавии и т.д. ты понимаешь, за что платишь налог. У нас в принципе тоже понятно и видно, куда эти деньги уходят, но от этого только печальнее.   

Ответить

Сергей Малашенко

4

Вангуем увеличение малоимущих россиян. Все захотят ими стать. 
Как же меня это напрягает.
Вот даже коллеги на работе, они прям хвастаются, что оформили льготы/инвалидки по знакомству/за деньги и теперь платят меньше за парковку, ЖКУ и прочее.
А сами разъезжают на дорогих авто, кушают в ресторанах и при этом критикуют всех вокруг, что плохо живут, что все вокруг воруют.
Начали бы с себя, глядишь, и было бы лучше в стране.

Ответить

Vlad Romanchenko

3

Экономическая (налоговая) политика направлена на угнетение большинтсва в пользу некоего меньшинства, как мифического - малоимущих - в плане того, что пара тысяч их не спасут, так и вполне реального - тех, кто эти налоги будут "адимнистрировать" себе в карманы.

Если говорить, проще, то правительство чуток охерело. При растущей нефти (да-да рупь укрепился) пытаться таким образом переложить из кармана в карман - загнать средний класс в угол и добить его окончательно. Все это ведет к дальнейшему расслоению.

Ответить

Вячеслав Григорьев

1

Все равно с них ничего не взять подумали чиновники, нужно петлю ослабить чтоб когда бабки появятся еще сильнее затянуть.

Ответить

Виктор Алексеенко

Вячеслав
5

Отлично, теперь я буду за соседа алконавта с его тетей сракой и троих шпанят платить. Не сказать чтобы я сильно доволен

Ответить

one you follow

Виктор
0

тётя срака – это аскер-задэ что ли?

Ответить

Евгений Разманов

Вячеслав
0

Так это и есть капитализм - людям дают ровно столько, чтобы не сдохли и могли работать.

Ответить

Yurii Bychkov

Евгений
0

Там немного иначе задумывалось. Правда и так как задумывалось тут тоже не работает.

Ответить

Андрей Карпушенков

2

Хорошо пока до ИП не добрались.Но вообще... При переполненном бюджете повышать сначала НДС, а потом НДФЛ... Правда что-ли чтоб не жировали и о куске хлеба думали, а не о политике? Как у коммунистов с дефицитом. Старую собаку новым трюкам тяжело учить...

Ответить

Yurii Bychkov

Андрей
1

Сейчас кризис бахнет как в 2008, посмотрим на сколько бюджет окажется оверпрофицитным.

Ответить

Alex Alen

2

Я предлагаю действовать более радикально, всю прибыль компаний в госбанки, всем россиянам выдать карточки, которые будут перечислять их доход в е-баллы по свободно конвертируемому государством курсу, а сами же е-баллы могут конвертироваться в различные типы товаров и услуг, которые могут быть приобретены на гос-авито, гос-магните и гос-эльдорадо. А то детский сад какой-то, ей богу. 

Ответить

Alexander Marfitsin

2

Прекрасно, этим вы увеличите налоговые поступления в бюджет Москвы, а регионы ещё сильнее загонят в зависимость от дотаций федерального бюджета, шик, блеск, красота 

Ответить

Sergey Dostovalov

2

Что там у нас получается:

- 16% ндфл
- 22% пенсионный фонд
-6% обязательное мед страхования ОМС
-2% соц страхование
-Итого: 46% от зарплатного фонда уходит на эти налоги

+  20% НДС = 66%
+ херова куча налогов на топливо, недвижимость, а так же платных гос услуг (на некоторые можно кредит брать)

Силуанов дает интервью Познеру:

Познер: почему в РФ не вводят прогрессивную шкалу налогообложения, как во всех развитых странах?
Силуанов: понимаете, если мы введем прогрессивный налог, то богатые будут уклоняться от налогов, так как если они богатые, то они умные и хитрые оО

См. с 13 минуты.

 

Ответить

Ако Чавчавадзе

Sergey
0

Этот фантомас печется о себе (зп свыше 2 млн. только в МинФине, а ещё где он только не входит в советы директоров, и что он там получает, одному Богу и ФСБ (надеюсь) известно).

Его фразы абсолютная ложь. Никуда богатые не сбегают, а кто хотел, тот давно уже не налоговый резидент нашего отечества. 
Сами подумайте, кого ФНС легче, дешевле и быстрее найти и обязать заплатить налог, 1000 нищих, которым в принципе нечего терять, или 2-3 богатых кому есть что терять?

Ответить

Ware Wow

0

Надо сделать 0-16-10

Те кто много делает для общества должны быть вознаграждены.
Возможно 0-16-20-10, ну как-то так. 
Это справедливо ну и настраивает общество на правильный лад.

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Ware
3

Нет, справедливо - это единая ставка для всех. Причем чем меньше, тем лучше.

Ответить

Ware Wow

Yarshd
0

Ну или так. Но имхо должны быть премия за успех, общественное поощрение.

Ответить

Vlad Romanchenko

Ware
1

Огласите весь список пожалуйста (с)

Дананя схема уже действует в НДС - там про детские игрушки, медицинские изделия и т.д. Но ни к чему полезному это не приводит.

А в целом, нет никакой системности - периодически сверху начают воплощать очередную гениальную идею - то НДС поднять, то пенсионный возраст, то очередную пенсионную реформу начать. И так откусывают помаленьку, а налоговая нагрузка на каждого индивида растет.

Ответить

Ware Wow

Vlad
2

Помощь малоимущим в данном случае просто ширма для поднятия налога. Инструмент для работы с общественным мнением, отдают пешку, забирают ферзя.

Ответить

Yurii Bychkov

Ware
1

А кто у нас делает много для общества? Депутаты "штоле"?

Ответить

Ware Wow

Yurii
0

Те кто создает рабочие места, победители олимпиад, ученые, учитель года и так далее. То есть должны быть критерии оценки. Крупный бизнес и Эффективные на своих местах сотрудники, так скажем "герои труда".

Ответить

Ян Зовём

Ware
0

Крупный бизнес, это утилизаторы советского наследия? А эффективные сотрудники это топы госкомпаний?

Да и без привязки к нашим реалиям, эти люди и так себя хорошо вознаградили и больше других заинтересованы в социальном спокойствии. 

Ответить

Alexander Marfitsin

1

Ну и да, не надо тешить себя иллюзиями. Куча людей перейдёт в «малоимущие» специально, особенно их работодатели, чтобы не платить налоги. Вместо этого надо стимулировать людей увеличивать свои доходы, у нас же это сработает так, что люди будут больше прикидываться бедными, а их работодатели будут только этому рады. Ну и всегда можно часть зарплаты в конверте выдать. 

Ответить

Дмитрий Финошин

0

Краска в принтере не заканчивается..
Еще один проект, который стерпят 😔

Ответить

Евгений Умолинов

0

Да, все закономерно, средний класс нужно убить до количества мусарни и чинушни. А дальше просто выдавать рабочий паек многочисленной бедноте, очень удобно. 

Ответить

Ако Чавчавадзе

0

Вот вроде бы позитивное решение, освободим нищих (давайте называть вещи своими именами) от уплаты налогов, но куда же мы без дегтя в бочке мёда, давайте это всё накинем на плечи и без того страдающего большинства населения. Прогрессивного налога не будет. Пофиг что в бюджете за 2019 не затрачено около 1 трлн. денег.

Ответить

Евгений Умолинов

0

Самозанятые которые добровольно платят оброк, это по вам колокол. 

Ответить

Ярослав Невский

0

Гениально, блэд. Весь мир успешно работает с прогрессивной шкалой НДФЛ и только у нас этот налог фиксированный для всех. Богатеи в первую очередь думают о себе.

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