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Финансы
Лиана Липанова
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Nikkei: Alibaba обогнала интернет-холдинг Tencent и стала самой дорогой публичной компанией в Азии в 2019 году Материал редакции

Группа возглавила рейтинг впервые, отмечает издание.

3 комментария
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Alibaba Group с капитализацией $570 млрд стала самой дорогой публичной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2019 году. Об этом сообщает издание The Nikkei Asian Review, которое сравнило стоимость азиатских компаний в долларах по состоянию на 20 декабря 2019 года.

Рыночная стоимость Alibaba за 2019 год выросла на 60%, пишет издание. Компания возглавила рейтинг впервые, обогнав лидера 2018 года — интернет-холдинг Tencent. Его капитализация выросла на 20% до $459 млрд. Интернет-холдинг опустился на второе место из-за слабых продаж рекламы на фоне роста популярности TikTok, отмечает издание.

В мировом рейтинге Alibaba занимает седьмое место после Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook.

The Nikkei Asian Review

Акции Alibaba растут за счёт роста реальных располагаемых доходов в Китае, рассказал аналитик пекинской консалтинговой компании EqualOcean Иван Платонов. Он также отметил, что ритейл менее уязвим к торговым спорам в отличие от производителей техники, логистических компаний и других.

«Восходящей звездой» китайского технологического сектора издание называет интернет-компанию Meituan Dianping. Её капитализация в 2019 году увеличилась более чем в два раза — до $76 млрд.

Капитализация южнокорейской Samsung Electronics выросла на 39% до $320 млрд, так как инвесторы делают ставку на восстановление индустрии чипов памяти, отмечает издание.

#новость #alibaba #tencent

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3 комментария
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Вадим Курило

2

Рискую набрать минусов, но если все компании топа за год выросли на 30-50%, то самое время все продавать и ждать очередного кризиса

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Sergey Khabibullin

Вадим
0

Комитет Нобелевской премии по экономике уже выехал за вами, никуда не уходите.

А если серьезно, то второй год, как минимум, многие ждут уже кризиса, но угадать момент X сложно очень.

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Sergey Khabibullin

0

[DEL]

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