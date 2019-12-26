Группа возглавила рейтинг впервые, отмечает издание.

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Alibaba Group с капитализацией $570 млрд стала самой дорогой публичной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2019 году. Об этом сообщает издание The Nikkei Asian Review, которое сравнило стоимость азиатских компаний в долларах по состоянию на 20 декабря 2019 года.

Рыночная стоимость Alibaba за 2019 год выросла на 60%, пишет издание. Компания возглавила рейтинг впервые, обогнав лидера 2018 года — интернет-холдинг Tencent. Его капитализация выросла на 20% до $459 млрд. Интернет-холдинг опустился на второе место из-за слабых продаж рекламы на фоне роста популярности TikTok, отмечает издание.

В мировом рейтинге Alibaba занимает седьмое место после Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook.

The Nikkei Asian Review

Акции Alibaba растут за счёт роста реальных располагаемых доходов в Китае, рассказал аналитик пекинской консалтинговой компании EqualOcean Иван Платонов. Он также отметил, что ритейл менее уязвим к торговым спорам в отличие от производителей техники, логистических компаний и других.

«Восходящей звездой» китайского технологического сектора издание называет интернет-компанию Meituan Dianping. Её капитализация в 2019 году увеличилась более чем в два раза — до $76 млрд.