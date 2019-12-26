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Оформить кредит смогут те, кто пользуется сервисом «Своё дело» от банка.
«Сбербанк» запустил программу ипотеки для самозанятых россиян, подключивших сервис «Своё дело» в мобильном приложении банка, рассказали в компании. Минимальная ставка по ипотеке для таких клиентов составит 9% годовых на вторичном рынке жилья и 7% — на квартиры в новостройках.
Руководитель направления банковских рейтингов НРК Михаил Доронкин отметил в беседе с «Ведомостями», что банки настороженно относятся к самозанятым заёмщикам, поскольку не могут просчитать риски, и неохотно выдают им кредиты. Он считает, что у «Сбербанка» есть возможности, чтобы протестировать этот сегмент и раньше конкурентов охватить новый пласт клиентов.
В ВТБ сообщили изданию, что самозанятые могут получить ипотечный кредит по программе «Победа над формальностями», его банк выдаёт без справок о доходах. «Альфа-банк» выдаёт ипотеку только официально трудоустроенным россиянам, но планирует распространить её и на самозанятых, рассказали в банке.
Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года. Сейчас такой режим действует с Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а с 2020 года будет действовать ещё в 19 регионах.
Россияне могут зарегистрироваться как самозанятые, если их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, они работают «на себя» без наёмных работников. Самозанятые могут платить налог по ставке 4% при оказании услуг физлицам и по ставке 6% при работе с юрлицами и ИП.
Как вы надоели ныть под каждой новостью. Ипотека это отличный инструмент, для тех, кто понимает что делает. Но для ИП и самозанятых очень недоступный в силу их статуса. Для безработных тем более, которые сидели в тени.
В любой новости один негатив только ищете. И причем здесь государство вообще? Оно не занимается операционной деятельностью сбербанка с 90х годов.
У вас обострение там чтоли, у нытиков? Займитесь уже делом, и все не так страшно и уныло окажется в России.
Сдается мне, что ты не понимаешь как работает ЦБ и чем занимается. И вообще не понимаешь банковской системы, раз не знаешь куда в отчетность посмотреть банка. Всё что имеет ЦБ - это выплаты от сбера, которые уходят на спасение других банков. А ещё ЦБ регулятор, который вроде как должен регулировать сбер. Но вот незадача, у него конфликт интересов и он просто его не трогает от слова совсем.
Не, ну это уже правда перебор, бро)))
Когда комменты интереснее чем сама статья... Ах да, я только из за этого и читаю VC! )
На самом деле, новость позитивная, учитывая, что рынок ипотечных и производных от них продуктов в РФ практически неразвит.
ипотека дешевеет, рынок на взлете, особенно айти всякие. самая веселуха будет когда это все начнет сыпаться. тогда времена обгладывания х как хорошие вспоминать будут.
была одна страна которая много классных продуктов производных от ипотечных кредитов наделала, ну как была, есть... видели их госдолг?)
"много классных продуктов производных от"
А уж сколько ПФ полопалось по этой причине... Но в случае ПФР беспокоиться не стоит, он изначально плосковогнутый.
Я наверное неправильно выразился. Речь не о финансовых рынках, а о финансовых продуктах производных. Например, кредитные линии, где твоя ипотека может быть обеспечением и тем самым снижать ставку по потребкредиту.
Если честно, я думаю, что у Сбера портфель немногим лучше, чем был у Lemahn Brothers в 2008. ЦБ РФ практически открыто признает, что росбанки не смогут в ближайшее время соответствовать Базелю 2-3, поэтому еще на несколько лет отложил введение нормативов. Ну и небольшая коррекция норм, как мы видим, сразу способна банки, которые еще месяц назад рапортовали о своей прибыли, отправлять в историю
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