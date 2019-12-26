Оформить кредит смогут те, кто пользуется сервисом «Своё дело» от банка.

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«Сбербанк» запустил программу ипотеки для самозанятых россиян, подключивших сервис «Своё дело» в мобильном приложении банка, рассказали в компании. Минимальная ставка по ипотеке для таких клиентов составит 9% годовых на вторичном рынке жилья и 7% — на квартиры в новостройках.

Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку. Николай Васев директор дивизиона «ДомКлик»

Руководитель направления банковских рейтингов НРК Михаил Доронкин отметил в беседе с «Ведомостями», что банки настороженно относятся к самозанятым заёмщикам, поскольку не могут просчитать риски, и неохотно выдают им кредиты. Он считает, что у «Сбербанка» есть возможности, чтобы протестировать этот сегмент и раньше конкурентов охватить новый пласт клиентов.

В ВТБ сообщили изданию, что самозанятые могут получить ипотечный кредит по программе «Победа над формальностями», его банк выдаёт без справок о доходах. «Альфа-банк» выдаёт ипотеку только официально трудоустроенным россиянам, но планирует распространить её и на самозанятых, рассказали в банке.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года. Сейчас такой режим действует с Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а с 2020 года будет действовать ещё в 19 регионах.