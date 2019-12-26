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Финансы
Татьяна Боброва
1768

«Сбербанк» запустил программу ипотеки для самозанятых россиян Материал редакции

Оформить кредит смогут те, кто пользуется сервисом «Своё дело» от банка.

19 комментариев
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«Сбербанк» запустил программу ипотеки для самозанятых россиян, подключивших сервис «Своё дело» в мобильном приложении банка, рассказали в компании. Минимальная ставка по ипотеке для таких клиентов составит 9% годовых на вторичном рынке жилья и 7% — на квартиры в новостройках.

Ранее у самозанятых граждан возникала проблема подтверждения доходов при оформлении кредитов, даже при стабильно высоком уровне заработка. Мы поддерживаем клиентов, развивающих собственный бизнес, и предлагаем комфортные условия для покупки недвижимости в ипотеку.

Николай Васев
директор дивизиона «ДомКлик»

Руководитель направления банковских рейтингов НРК Михаил Доронкин отметил в беседе с «Ведомостями», что банки настороженно относятся к самозанятым заёмщикам, поскольку не могут просчитать риски, и неохотно выдают им кредиты. Он считает, что у «Сбербанка» есть возможности, чтобы протестировать этот сегмент и раньше конкурентов охватить новый пласт клиентов.

В ВТБ сообщили изданию, что самозанятые могут получить ипотечный кредит по программе «Победа над формальностями», его банк выдаёт без справок о доходах. «Альфа-банк» выдаёт ипотеку только официально трудоустроенным россиянам, но планирует распространить её и на самозанятых, рассказали в банке.

Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года. Сейчас такой режим действует с Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а с 2020 года будет действовать ещё в 19 регионах.

Россияне могут зарегистрироваться как самозанятые, если их годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, они работают «на себя» без наёмных работников. Самозанятые могут платить налог по ставке 4% при оказании услуг физлицам и по ставке 6% при работе с юрлицами и ИП.

Что произошло за год эксперимента с…
Коротко о том, как прошёл первый год пилотного проекта.
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#новость #ипотека #самозанятые #сбербанк

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19 комментариев
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Vl Al

–1

Сидит такое государство и думку думает. Чем бы прижать тех, кто ещё (экономически) свободен. Все остальные уже поприжаты хорошенько. ... О, мы их на епотеку подсадим! Тогда они будут сидеть тихо в ожидании любимого ежемесячного платежа. И не вякать.

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Alex Cox

Vl
14

Как вы надоели ныть под каждой новостью. Ипотека это отличный инструмент, для тех, кто понимает что делает. Но для ИП и самозанятых очень недоступный в силу их статуса.  Для безработных тем более, которые сидели в тени.
 

В любой новости один негатив только ищете. И причем здесь государство вообще? Оно не занимается операционной деятельностью сбербанка с 90х годов.

У вас обострение там чтоли, у нытиков? Займитесь уже делом, и все не так страшно и уныло окажется в России.

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Vl Al

Alex
–2

"Оно не занимается операционной деятельностью сбербанка"

Сдается мне, если напишу про ЦБ. Ты скажешь, что ЦБ независимый.

Ответить

Alex Cox

Vl
3

Сдается мне, что ты не понимаешь как работает ЦБ и чем занимается. И вообще не понимаешь банковской системы, раз не знаешь куда в отчетность посмотреть банка. Всё что имеет ЦБ - это выплаты от сбера, которые уходят на спасение других банков. А ещё ЦБ регулятор, который вроде как должен регулировать сбер. Но вот незадача, у него конфликт интересов и он просто его не трогает от слова совсем.

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Sht_Anton

Alex
3

если честно, то ты тоже недалеко ушел в понимании российской банковской системы :0)

Ответить

Alex Cox

Sht_Ant…
0

Есть такое.

Ответить

Andrei Kiladze

Alex
0

Я понимаю что ты понимаешь что он не понимает.

Ответить

Vl Al

Alex
–4

"Сдается мне, что ты не понимаешь как работает ЦБ и чем занимается."

ЦБ дает деньги Сберу под некий непубличный процент. Ну, скажем, 4.5
Сбер продает эти деньги уже по 9.

Вот так, вкратце.

Ответить

Alex Cox

Vl
1

Непубличный процент? Вот это новости. От нас что-то СКРЫВАЮТ. Заговор масонов, скрывают ключевую ставку и другие ставки, которые в двух кликах от главной на сайте ЦБ.

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Artem Ovcharenko

Vl
0

Не, ну это уже правда перебор, бро)))

Ответить

Vl Al

Artem
0

Простое изложение облегчает понимание основных принципов экономики! (с) Я

Ответить

Artem Ovcharenko

3

Когда комменты интереснее чем сама статья... Ах да, я только из за этого и читаю VC! )

Ответить

Sht_Anton

2

На самом деле, новость позитивная, учитывая, что рынок ипотечных и производных от них продуктов в РФ практически неразвит. 

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Vl Al

Sht_Anton
0

Заглядывал полгода назад в один отдел. Айтишники там всякие, сисадмины. Из пяти человек - трое на ипотеке. Из этих троих - двое х обгладывают.

Ответить

ЯжПрограммист

Vl
0

ипотека дешевеет, рынок на взлете, особенно айти всякие. самая веселуха будет когда это все начнет сыпаться. тогда времена обгладывания х как хорошие вспоминать будут. 

Ответить

ЯжПрограммист

Sht_Anton
–1

была одна страна которая много классных продуктов производных от ипотечных кредитов наделала, ну как была, есть... видели их госдолг?)

Ответить

Vl Al

ЯжПрограммист
0

"много классных продуктов производных от"

А уж сколько ПФ полопалось по этой причине... Но в случае ПФР беспокоиться не стоит, он изначально плосковогнутый.

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Sht_Anton

ЯжПрограммист
0

Я наверное неправильно выразился. Речь не о финансовых рынках, а о финансовых продуктах производных. Например, кредитные линии, где твоя ипотека может быть обеспечением и тем самым снижать ставку по потребкредиту.

Если честно, я думаю, что у Сбера портфель немногим лучше, чем был у Lemahn Brothers в 2008. ЦБ РФ практически открыто признает, что росбанки не смогут в ближайшее время соответствовать Базелю 2-3, поэтому еще на несколько лет отложил введение нормативов. Ну и небольшая коррекция норм, как мы видим, сразу способна банки, которые еще месяц назад рапортовали о своей прибыли, отправлять в историю

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Muraz Temurov

1

Отличные новости:) спасибо за свежее инфо

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