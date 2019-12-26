WSJ: Huawei получила $75 млрд налоговых льгот, дешёвых кредитов и субсидий от властей Китая
Материал редакции
За 20 лет господдержка помогла Huawei стать одной из крупнейших телеком-компаний в мире, отмечает газета.
Китайская Huawei получила около $75 млрд в виде налоговых льгот, дешёвых кредитов и других субсидий от властей Китая, выяснила The Wall Street Journal. Господдержка помогла Huawei поддерживать более низкие, чем у конкурентов, цены и стать одной из крупнейших телеком-компаний в мире, отмечает издание.
По данным газеты, с 1998 года Huawei получила $16 млрд в виде дешёвых кредитов и другой финансовой поддержки от государственных банков. China Development Bank и Export-Import Bank of China за последние два десятилетия предоставили ещё $30 млрд кредитов.
С 2008 по 2018 годы компания смогла сэкономить $25 млрд на налогах, получив льготы для технологических компаний. Huawei получила $1,6 млрд грантов с 2008 года, говорится в её годовых отчётах. Также компания смогла сэкономить на покупке земельных участков — всего около $2 млрд, подсчитала WSJ.
В Huawei заявили, что компания получила лишь «небольшие» субсидии на поддержку исследований. Значительная часть господдержки — например, налоговые льготы — доступна и другим участникам рынка, отметили в компании. Оценку скидок на землю в Huawei не прокомментировали.
Alex Chalov
Бля ну все пиздец, государство вторглось в рынок, все пылает как в аду, мировым устоям грозит слом и разрушение, тоталитарные авторитаризмы создают конкурентные техноемкие предприятия, скоро и Путин всех нас убьет и сьисть, всем поднять щиты за Фридмана!
Ware WowAlex
Ну если рассматривать под призмой открытого мультинационального свободного рынка, то да, это стероиды. Если бы компания работала только на внутренний рынок это одно.
Denis Smirnov
В европах и США кредиты по умолчанию дешевые. А в Европе вообще сейчас отрицательная ставка рефинансирования. Налоговые льготы тоже не китайское изобретение. А есть еще миллиардные инвестиции, IPO и акции, которые как бы тоже финансирование. Желтушная новость.