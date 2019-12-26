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Финансы
Татьяна Боброва
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WSJ: Huawei получила $75 млрд налоговых льгот, дешёвых кредитов и субсидий от властей Китая Материал редакции

За 20 лет господдержка помогла Huawei стать одной из крупнейших телеком-компаний в мире, отмечает газета.

  • Китайская Huawei получила около $75 млрд в виде налоговых льгот, дешёвых кредитов и других субсидий от властей Китая, выяснила The Wall Street Journal. Господдержка помогла Huawei поддерживать более низкие, чем у конкурентов, цены и стать одной из крупнейших телеком-компаний в мире, отмечает издание.
  • По данным газеты, с 1998 года Huawei получила $16 млрд в виде дешёвых кредитов и другой финансовой поддержки от государственных банков. China Development Bank и Export-Import Bank of China за последние два десятилетия предоставили ещё $30 млрд кредитов.
  • С 2008 по 2018 годы компания смогла сэкономить $25 млрд на налогах, получив льготы для технологических компаний. Huawei получила $1,6 млрд грантов с 2008 года, говорится в её годовых отчётах. Также компания смогла сэкономить на покупке земельных участков — всего около $2 млрд, подсчитала WSJ.
  • В Huawei заявили, что компания получила лишь «небольшие» субсидии на поддержку исследований. Значительная часть господдержки — например, налоговые льготы — доступна и другим участникам рынка, отметили в компании. Оценку скидок на землю в Huawei не прокомментировали.
WSJ News Exclusive | State Support Helped Fuel…
Tens of billions of dollars in financial assistance from the Chinese government helped propel…
www.wsj.com

#новость #huawei

Финансы
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3 комментария
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Alex Chalov

0

Бля ну все пиздец, государство вторглось в рынок, все пылает как в аду, мировым устоям грозит слом и разрушение, тоталитарные авторитаризмы создают конкурентные техноемкие предприятия, скоро и Путин всех нас убьет и сьисть, всем поднять щиты за Фридмана!

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Ware Wow

Alex
1

Ну если рассматривать под призмой открытого мультинационального свободного рынка, то да, это стероиды. Если бы компания работала только на внутренний рынок это одно.

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Denis Smirnov

0

В европах и США кредиты по умолчанию дешевые.  А в Европе вообще сейчас отрицательная ставка рефинансирования. Налоговые льготы тоже не китайское изобретение. А есть еще миллиардные инвестиции, IPO и акции, которые как бы тоже финансирование.  Желтушная новость. 

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