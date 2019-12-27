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Лиана Липанова
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Uber купила 240 гектаров земли за $9,5 млн в Пенсильвании для тестирования беспилотных автомобилей Материал редакции

Компания построит на участке тестовую трассу со смотровой площадкой.

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Uber купила недалеко от Питтсбурга земельный участок на 240 гектаров за $9,5 млн. Компания планирует построить на участке тестовую трассу для беспилотных автомобилей, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

На новой трассе построят и смотровую площадку. На полигоне будут работать около 200 человек. Другие подробности, включая сроки запуска трассы, Uber не раскрывает.

Продавцом выступила девелоперская компания Imperial Land, а покупателем — Three Rivers Holdings LLC, аффилированная компания Uber.

В 2015 году Uber вместе с университетом Карнеги-Меллон открыла в Питтсбурге Центр передовых технологий, а в 2017 году там же построила фальшивый город Альмоно с ходячими манекенами для тестирования беспилотников, напоминает издание.

Uber возобновила тестирование беспилотных автомобилей в декабре 2018 года — через девять месяцев после аварии, в которой машина в беспилотном режиме насмерть сбила пешехода в Аризоне. В июне 2019 года Uber представила новую модель беспилотного автомобиля, разработанную вместе с Volvo.

Business Insider отмечает, что Uber расширяет свои исследования в области беспилотников на фоне конкуренции с такими компаниями, как Waymo, Tesla, Ford и General Motors.

#новость #uber

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1 комментарий
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Saucedo Puetz

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Ну когда уже можно будет вызвать беспилотное такси? Я весь в нетерпении!

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