Компания построит на участке тестовую трассу со смотровой площадкой.

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Uber купила недалеко от Питтсбурга земельный участок на 240 гектаров за $9,5 млн. Компания планирует построить на участке тестовую трассу для беспилотных автомобилей, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

На новой трассе построят и смотровую площадку. На полигоне будут работать около 200 человек. Другие подробности, включая сроки запуска трассы, Uber не раскрывает.

Продавцом выступила девелоперская компания Imperial Land, а покупателем — Three Rivers Holdings LLC, аффилированная компания Uber.

В 2015 году Uber вместе с университетом Карнеги-Меллон открыла в Питтсбурге Центр передовых технологий, а в 2017 году там же построила фальшивый город Альмоно с ходячими манекенами для тестирования беспилотников, напоминает издание.

Uber возобновила тестирование беспилотных автомобилей в декабре 2018 года — через девять месяцев после аварии, в которой машина в беспилотном режиме насмерть сбила пешехода в Аризоне. В июне 2019 года Uber представила новую модель беспилотного автомобиля, разработанную вместе с Volvo.