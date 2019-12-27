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Финансы
Лиана Липанова
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Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои при оплате картами Материал редакции

Банк в курсе проблемы и пообещал исправить её.

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В работе «Альфа-банка» 27 декабря 2019 года произошёл технический сбой. Пользователи не могут провести оплату по картам, снять деньги с банкомата или в отделении.

По данным Downdetector, большинство клиентов не могут совершить платёж со счёта — 42%, 31% не могут войти в онлайн-банк, а 26% не могут снять деньги.

Downdetector

Первые жалобы начали на работу банка начали поступать примерно в 15:00 по мск.

Leonid @zheromski
@alfabank не работает ни один номер поддержки (частные лица, бизнес) и невозможно войти в мобильный банк для физ лиц. Альфа Банк, что у вас?
Nikita Krylov / Никита Крылов @N_Krylov
@alfabank что у вас с картами? Несколько людей уже не могут оплатить покупки. Пишет отмену!!!
Sirena @Sirena_047
У @alfabank сбой кажется, в магазе отказы, и как назло я не взяла другие карты и наличку 😩
John Fox Woland @wolandtel
@alfabank банкомат Открытия по адресу г.Пермь, ул.Юрша, 9 денег не даёт.
Альфа-Банк @alfabank
@AUVasilevskaia @wellborisova Операции не проходят именно по нашим картам. Лучше немного подождать

Представители банка сообщили vc.ru, что специалисты работают над решением проблемы.

К сожалению, у части наших клиентов наблюдается недоступность операций по картам банка. Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим. Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета. Приносим извинения за доставленные неудобства.

представитель «Альфа-банка»

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1 комментарий
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Пол Финч

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Быть может, им стоит проверить кабель до дата-центра? :)

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