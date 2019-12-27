Банк в курсе проблемы и пообещал исправить её.
В работе «Альфа-банка» 27 декабря 2019 года произошёл технический сбой. Пользователи не могут провести оплату по картам, снять деньги с банкомата или в отделении.
По данным Downdetector, большинство клиентов не могут совершить платёж со счёта — 42%, 31% не могут войти в онлайн-банк, а 26% не могут снять деньги.
Первые жалобы начали на работу банка начали поступать примерно в 15:00 по мск.
Представители банка сообщили vc.ru, что специалисты работают над решением проблемы.
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