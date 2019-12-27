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Финансы
Татьяна Боброва
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CNBC: акции Netflix стали самыми доходными за десять лет среди компаний из S&P 500 — их стоимость выросла на 4181% Материал редакции

За акции Netflix, купленные на $1 млн в 2010 году, сегодня можно получить около $43 млн, отмечает издание.

  • Netflix присоединилась к индексу S&P 500 (входят 500 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на биржах в США) в декабре 2010 года. За десять лет акции видеосервиса показали доходность в 4181% — больше, чем у любой другой компании-участника S&P 500, отмечает CNBC.
  • За акции Netflix, купленные на $1 млн 1 января 2010 года, сегодня можно получить около $43 млн, отмечает издание. В целом индекс S&P 500 вырос на 189%.
  • В начале 2010-х годов у Netflix было чуть более 12 млн платных подписчиков, а сама компания стоила «несколько миллиардов долларов», указывает CNBC. В третьем квартале 2019 года у Netflix около 158,3 млн подписчиков, капитализация компании на Nasdaq составляет $145,78 млрд.
  • В третьем квартале выручка Netflix составила $5,2 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее. Прибыль: $665 млн против $403 млн за аналогичный период в 2018 году.
Изменение доходности акций Netflix с 2010 по декабрь 2019 года CNBC

#новость #netflix

Финансы
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8 комментариев
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Mikhail Golovanov

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Чеканьте монеты, глупцы, пока еще не поздно.

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Вадим Курило

Mikhail
0

и ведьмаку заплатите

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Mikhail Golovanov

Вадим
0

За проезд передаем

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Илья Гасилин

0

в рублях вообще космос

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Mikhail Golovanov

Илья
0

А в чеканных монетах как?

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Антон Гранд

0

Лишь бы пузырь не лопнул. А так NETFLIX молодцы.

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Vladislav Eliseev

Антон
0

Скоро. Рано или поздно это произойдёт. В нашем случае, скорее рано. 

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Артем Богданов

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При такой динамике долга это не нетфликс, а Понци.

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