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Если забыть купюры в банкомате, он «заберёт» их обратно и автоматически зачислит на счёт.
«Сбербанк» добавил в новые банкоматы-ресайклеры функцию автоматического возврата забытых денег. Об этом со ссылкой на банк пишет РИА Новости.
Если клиент попытался снять наличные, но отвлёкся и забыл забрать купюры, то банкомат «заберёт» деньги обратно и зачислит на счёт, с которого они были сняты.
По данным «Сбербанка», эта функция помогла сократить число случаев с забытыми деньгами на 30%. Её получили новые банкоматы-ресайклеры — с их помощью компания переоборудовала 40% своей сети, пишет издание. «Сбербанк» планирует заменить всю сеть банкоматов в 2021 году.
Банкомат с функцией кеш-ресайклинга позволяет вносить и получать до 300 купюр за раз. Такие устройства работают в системе замкнутого цикла обращения наличных: то есть внесённые одним клиентом деньги банкомат может выдать другому — без инкассирования от банка, поясняет РБК.
Интересно, а если из середины "забытой" пачки вытащить одну купюру, банкомат это определит или вернёт на счёт всю сумму?
А если наоборот добавить в пачку купюры. Он зачислить их на счёт?
Скорее всего если пачку на миллиметр сдвинуть датчики переведут купюры из забытых клиентом в забранные клиентом
Неужели такое возможно?! Пройти три круга ада: прождать очередь, ввести пин-код, дождаться пока все эти тормозящие пункты меню выберутся отказаться от специального предложения и тупо уйти не взяв свои кровные? Такое у кого-то было?
Был уверен, что все банкоматы всегда работали по системе замкнутого цикла. А получается, там 2 хранилища: отдельно для входящие и исходящих банкнот, каждое из которых надо обслуживать отдельно.
Никогда не забывал. То есть до сегодняшнего дня забытые купюры уходили Грефу?
куда-же это я отвлекся? я же сначала карту должен забрать, потом деньги; подошел к банкомату и как давай отвлекаться. Или они теперь деньги на 2 секунды будут высовывать, а потом зачислять обратно (в течении 3 рабочих дней, естественно)?
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