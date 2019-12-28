Если забыть купюры в банкомате, он «заберёт» их обратно и автоматически зачислит на счёт.

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«Сбербанк» добавил в новые банкоматы-ресайклеры функцию автоматического возврата забытых денег. Об этом со ссылкой на банк пишет РИА Новости.

Если клиент попытался снять наличные, но отвлёкся и забыл забрать купюры, то банкомат «заберёт» деньги обратно и зачислит на счёт, с которого они были сняты.

По данным «Сбербанка», эта функция помогла сократить число случаев с забытыми деньгами на 30%. Её получили новые банкоматы-ресайклеры — с их помощью компания переоборудовала 40% своей сети, пишет издание. «Сбербанк» планирует заменить всю сеть банкоматов в 2021 году.