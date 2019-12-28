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Финансы
Лера Михайлова
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Bloomberg: банки запланировали крупнейшие сокращения с 2015 года Материал редакции

В 2019 году банки по всему миру объявили о планах сократить около 77 тысяч рабочих мест.

  • По подсчётам Bloomberg, в 2019 году более 50 банков по всему миру анонсировали сокращения 77 780 рабочих мест. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году — тогда говорили о 91 тысяче сокращений.
  • По мнению издания, таким образом банки пытаются сокращать расходы в условиях замедления экономики. Сокращения также помогают приспособиться к развитию цифровых технологий, пишет Bloomberg.
  • В основном сокращениями занимаются европейские банки, которые столкнулись с отрицательными процентными ставками — на них в 2019 году пришлось 82% сокращений.
  • Всего с 2014 года число объявленных сокращений в банковской сфере достигло более 425 тысяч, пишет Bloomberg.
10 европейских банков, которые объявили о планах на крупнейшие сокращения
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Bloomberg - Are you a robot?
www.bloomberg.com

#новости #банки #сокращения

Финансы
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1 комментарий
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Лёха Пранкер

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