Самым дорогим «единорогом» в 2019 году стало подразделение Uber по производству беспилотных автомобилей с оценкой в $7,3 млрд.

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С 1 января по 25 декабря 2019 года оценка 142 компаний превысила $1 млрд, подсчитало Crunchbase. Это на 16 меньше, чем в 2018 году с рекордным показателем в 158 «единорогов».

В 2017 году появилось 102 «единорога», в 2016 — 87, в 2015 — 106 таких компаний.

США возглавили рейтинг по количеству новых «единорогов» — оценку выше $1 млрд получили 78 компаний, в Китае — 22 компании, в Бразилии и Германии — по пять компаний, в Великобритании, Израиле и Индии — по четыре компании.

$85,1 млрд суммарно привлекли новые компании-«единороги» в 2019 году

В 2018 году «единороги» привлекли $139 млрд, в 2017 — $93,8 млрд.

Самыми дорогими «единорогами» за год стали: