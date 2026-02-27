Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства — Bloomberg

Агентство напоминает, что у него есть израильский паспорт.Источник: Nebius / TechCrunch62-летний предприниматель получил «подтверждение, что он больше не гражданин России», на неделе с 23 февраля 2026 года, рассказал источник Bloomberg, знакомый с вопросом.Волож покинул «Яндекс» в июне 2022 года после попадания под санкции ЕС. В августе 2023-го он публично выступил против «спецоперации», а в марте 2024 года ЕС снял с него санкции.Летом 2024-го МКПАО «Яндекс» объявила, что Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса». Нидерландская компания сменила название на Nebius Group, её возглавил Волож. В Nebius отказались от комментариев на запрос Bloomberg.Его компания занимается созданием инфраструктуры для ИИ, развивает Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы). У неё также есть доли в Toloka (разметка данных) и ClickHouse (разработчик системы управления базами данных).Среди других предпринимателей, который отказались от российского гражданства с 2022 года, — сооснователь Revolut Николай Сторонский, Олег Тиньков, бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.#новости #nebius #аркадийволож