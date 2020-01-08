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Еда
Андрей Фролов
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BI: создатели робопиццерий Zume Pizza с инвестициями Дмитрия Гришина уволят 80% штата и сменят фокус бизнеса Материал редакции

Компания уже закрыла своё производство пиццы, её покинуло несколько топ-менеджеров.

29 комментариев
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Стартап Zume Pizza, который планировал открыть масштабное производство пиццы с помощью роботов, сократит около 400 сотрудников в январе и сменит направление бизнеса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на сотрудников и внутреннюю переписку компании.

По словам собеседников издания, Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели, что приводило к бурному и неконтролируемому росту штата. «Они наняли слишком много людей», — сказал бывший сотрудник компании.

Под сокращение попадут инженерное и операционные подразделения, а также отделы, который занимались развитием бизнеса. Также стартап планирует отказаться от офиса в Сиэттле, в котором в основном работали инженеры. В Zume Pizza работает около 500 человек — сокращение затронет 80% штата и оставит компанию с сотней сотрудников, отмечает Business Insider.

С помощью увольнений компания рассчитывает сократить расходы на фоне переговоров о дополнительном финансировании, полагает издание.

В 2018 году стартап получил $375 млн от японского холдинга SoftBank при оценке более $2 млрд. В ноябре 2019 года источники Recode говорили, что Zume Pizza ищет финансирование при оценке около $4 млрд.

SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей — но к концу 2019 года холдинг уже пострадал от падения оценки Uber и WeWork и мог отказаться от лидирующей роли в новом раунде поддержки Zume Pizza, писало Business Insider.

Удалось ли стартапу договорится о новых инвестициях, неизвестно. Глава Zume Pizza Алекс Гарден запретил топ-менеджерам общаться с инвестиционной командой SoftBank и другими внешними инвесторами, говорят источники BI.

Алекс Гарден

Гарден пытается удержать контроль над переговорами, полагают собеседники издания: по их мнению, SoftBank может поставить условие об уходе главы компании в обмен на новое финансирование. Японский холдинг не стал комментировать ситуацию.

Как будет развиваться Zume Pizza, пока не сообщается. С июня 2019 года компанию покинули восемь топ-менеджеров, среди которых были директоры по финансам, найму и маркетингу. Декабрьское всеобщее совещание, на котором предполагалась демонстрация стратегии на 2020 год, было отменено — Гарден пояснил в рассылке сотрудникам, что план развития пока не завершён.

Zume Pizza начинала с создания роботов, которые могли бы автоматически раскатывать тесто, раскладывать начинку и печь пиццу. В 2018 году инвестор компании Дмитрий Гришин рассказывал vc.ru, что стартап научился готовить пиццу на ходу в машинах, чтобы доставлять свежий продукт клиентам.

К концу 2019 года Zume Pizza отказалась от собственного производства пиццы и создания роботов, пишет BI. Вместо этого она придумывает новые проекты в сфере биоразлагаемой упаковки для еды, а наработки систем для пиццерий получило направление Zume Forward, которое занимается технологиями и сервисами для фудтраков.

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29 комментариев
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Ivano Digital

5

Все идет по плану. Они ведь и хотели заменить людей на роботов.

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Alexandre Svergoun

4

А вы Фёдору не верили.

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Ivano Digital

Alexandre
0

чувачок в короткий срок стал намного богаче чем Федя. ДоДо, кстати, тоже могла вовремя на этом поживиться

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Алексей Полепчук

Ivano
2

он пробал все деньги на офис и рабов, врятли он как wework сдавал офис сам себе или типа того

Ответить

Ivano Digital

Алексей
0

Наверняка отщипнул во время раундов...

Ответить

Алексей Полепчук

Ivano
0

это черевато судьбой директор рено ниссан

Ответить

Герман Манвелов

2

Лол, во что только люди не инвестируют, только не в мои стартапы хах

Ответить

Птиц

Герман
2

Расскажите о них.

Ответить

Герман Манвелов

Птиц
–1

Ну, я живу в Сочи. В последние пару лет идёт бум электросамокатов по всему миру. У нас в последние месяцы все улицы завалили прокатными самокатами. Всё это знакомит людей с покатушками на самокатах и рождает спрос на подобные услуги.

Я в январе-феврале запускаю клининговый сервис с мобильным приложением. Но речь не о нём, для него инвестиций не ищу. К летнему сезону я хочу сделать сервис с веб и мобильным интерфейсами под рабочим названием "покатушки". Он будет работать по всей стране, не только в Сочи. Суть кратко - одни люди организовывают покатушки по маршрутам для туристов за деньги (самокаты, защита - с организаторов). Организатором может стать любой. Зашёл, зарегался, создал свои "туры", с фотками и видосами. На календаре планируешь расписание. Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека. Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров. Все платежи безналом картами, монетизация за счёт комиссии.

Ориентировочное время на создание MVP - 3 месяца фултайм работы хорошего программиста под моим руководством. Я мог бы и сам в 1 лицо его сделать, но у меня ещё другой сервис, одному человеку на все времени не хватает. По деньгам - ~$20k на создание MVP за 3 месяца + маркетинг + на период запуска после MVP. Итого в районе 2-3 миллионов рублей выходит нужны инвестиции.

P.S. Я его и без инвестиций запущу, но на это нужно время время время. Хочется придать динамики процессам.

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Alex Petrov

Герман
4

" Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.  Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров."    

   Поражен вашим оптимизмом.  Пять тысяч за тур на самокате, да еще за несколько часов? Серьезно? 

Ответить

Герман Манвелов

Alex
0

Ну платят же за аренду гидроциклов в Сочи по 2000-3000 рублей за 10 минут. А тур на дорогом самокате по горным маршрутам с живописными видами намного прикольнее. Уверен, могут и больше платить. Провайдеры услуг смогут, в том числе, создавать очень крутые и дорогие туры для состоятельной публики, которая может намного больше платить. А 5000 это немного, уверен очень многие туристы ради таких впечатлений будут готовы заплатить.

Кроме того, ценовой диапазон туров будет разный, от дешёвых обзорных туров по городу на лёгких самокатах, до очень дорогих на лучших тяжёлых самокатах по крутым горным маршрутам.

Ответить

Виктор Бражников

Герман
0

На какую ЦА вы рассчитываете? Серьёзные дяди не будут кататься на самокатах, а школьники и студенты не заплатят за это 5к.

Ответить

Герман Манвелов

Виктор
0

На счёт серьёзных дядь - это стереотип. Он развеивается сразу после того, как сам прокатишься на мощном самокате вроде дуалтрона. Так что, я думаю основная ЦА - это состоятельные мужчины, или мужчины-туристы с деньгами, или относительно молодые пары. Или богатые подростки =)

Ответить

Alexandre

Герман
0

Я бы советовал попробовать изучить спрос прежде чем пилить mvp.

Дай рекламу и посмотри сколько человек позвонит. 

Ответить

Герман Манвелов

Alexand…
0

Вопрос только в том, как это сделать. Услуга то новая, никто целенаправленно её не ищет. Плюс, в Сочи сейчас не сезон. 

Ответить

Алексей Доронин

Герман
0

Ваш комментарий прямо идеальная иллюстрация неверной оценки объемов рынка. Вам придется запастись всей Вашей харизмой перед встречей с менеджером из SoftBank

Ответить

Герман Манвелов

Алексей
0

Хз, 2-3 миллиона рублей - это вообще ни о чём инвестиции. Даже если этим сервисом буду пользоваться только я и ещё пара десятков человек - для меня это будет уже успех, можно будет кататься на самокате в компании и одновременно получать неплохую прибыль, для программиста отличный отдых)) А как я вижу портрет инвестора в такие проекты - человек, которому сама идея нравится, и который тоже хотел бы сам пользоваться сервисом, и для которого инвестируемая сумма незначительна.

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Дима Мельник

Герман
0

Уверен, что все закончится не успев начаться. Буду рад ошибаться)

Ответить

Alexandre Svergoun

Дима
0

Откуда такой пессимизм? Нормальная рабочая идея. Тут больше вопрос сколько можно на ней заработать чем будут ли люди кататься. В туристических зонах люди всегда хотят попробовать что-то новое. Почему не мощный самокат?

Ответить

Вася Пражкин

Герман
0

 Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.

Вы уже проверили идею или только предполагаете?

Ответить

Герман Манвелов

Вася
0

Подобные услуги (только не на самокатах, а на электровеликах) предлагаются в Красной Поляне, я сам покупал такие туры примерно по такой цене. Там есть туры и по 10-15к. Плюс, как я писал выше, люди платят по 2-3к за аренду гидроциклов на 10 минут. Исходя из этого, я предполагаю.

Ответить

Птиц

Герман
0

Гидроцикл стоит тысяч 600 минимум, самокат в 10-20 раз дешевле. Потому и такая цена. Я бы оценил в 2000 за тур на пол дня, но если кататься по дорогам общего пользования - стрёмно. В целом идея не провальная, но нужно считать рентабельность. Взять в прокат на неделю 5-10 самокатов и протестировать MVP. Уложитесь в 100к.

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Птиц

1

Даёшь стартап по выпеканию замороженной пиццы в машине по пути к клиенту! Большинство поедателей пиццы даже разницы не заметят!

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Yuri Ahmedov

1

Оценка 4 миллиарда, Карл

Ответить

Alex Petrov

0

 " Если все будут делать роботы и даже пиццу, то зачем тогда нужны люди,  но ведь роботы не едят пиццу?
"
   Кмк если бы при принятии решения о выделении инвестиций,  в  SoftBank кто то задал такой вопрос, они бы не попали в просак в очередной раз.
    

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Денис Файзулин

Alex
1

Ответить

Arthur Niazyan

0

SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей

Действитель, ведь Алекс Гарден похож на Стетхема.

Ответить

Ivano Digital

0

На самом деле, автоматизация ритейла, хоть и сложный, но перспективный рынок. У Zume Pizza просто Продакта нормального не было.

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Дима Мельник

0

Гришин роботикс интернешнл) Литейщики смеются - чугун на ноги проливают. 

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