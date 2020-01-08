Компания уже закрыла своё производство пиццы, её покинуло несколько топ-менеджеров.

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Стартап Zume Pizza, который планировал открыть масштабное производство пиццы с помощью роботов, сократит около 400 сотрудников в январе и сменит направление бизнеса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на сотрудников и внутреннюю переписку компании.

По словам собеседников издания, Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели, что приводило к бурному и неконтролируемому росту штата. «Они наняли слишком много людей», — сказал бывший сотрудник компании.

Под сокращение попадут инженерное и операционные подразделения, а также отделы, который занимались развитием бизнеса. Также стартап планирует отказаться от офиса в Сиэттле, в котором в основном работали инженеры. В Zume Pizza работает около 500 человек — сокращение затронет 80% штата и оставит компанию с сотней сотрудников, отмечает Business Insider.

С помощью увольнений компания рассчитывает сократить расходы на фоне переговоров о дополнительном финансировании, полагает издание.

В 2018 году стартап получил $375 млн от японского холдинга SoftBank при оценке более $2 млрд. В ноябре 2019 года источники Recode говорили, что Zume Pizza ищет финансирование при оценке около $4 млрд.

SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей — но к концу 2019 года холдинг уже пострадал от падения оценки Uber и WeWork и мог отказаться от лидирующей роли в новом раунде поддержки Zume Pizza, писало Business Insider.

Удалось ли стартапу договорится о новых инвестициях, неизвестно. Глава Zume Pizza Алекс Гарден запретил топ-менеджерам общаться с инвестиционной командой SoftBank и другими внешними инвесторами, говорят источники BI.

Алекс Гарден

Гарден пытается удержать контроль над переговорами, полагают собеседники издания: по их мнению, SoftBank может поставить условие об уходе главы компании в обмен на новое финансирование. Японский холдинг не стал комментировать ситуацию.

Как будет развиваться Zume Pizza, пока не сообщается. С июня 2019 года компанию покинули восемь топ-менеджеров, среди которых были директоры по финансам, найму и маркетингу. Декабрьское всеобщее совещание, на котором предполагалась демонстрация стратегии на 2020 год, было отменено — Гарден пояснил в рассылке сотрудникам, что план развития пока не завершён.

Zume Pizza начинала с создания роботов, которые могли бы автоматически раскатывать тесто, раскладывать начинку и печь пиццу. В 2018 году инвестор компании Дмитрий Гришин рассказывал vc.ru, что стартап научился готовить пиццу на ходу в машинах, чтобы доставлять свежий продукт клиентам.

К концу 2019 года Zume Pizza отказалась от собственного производства пиццы и создания роботов, пишет BI. Вместо этого она придумывает новые проекты в сфере биоразлагаемой упаковки для еды, а наработки систем для пиццерий получило направление Zume Forward, которое занимается технологиями и сервисами для фудтраков.