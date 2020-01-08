Создатели робопиццерий Zume Pizza с инвестициями Дмитрия Гришина уволят около половины штата и сменят фокус бизнеса

Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Компания уже закрыла своё производство пиццы, её покинуло несколько топ-менеджеров.
Стартап Zume Pizza, который планировал открыть масштабное производство пиццы с помощью роботов, сократит около 400 сотрудников в январе и сменит направление бизнеса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на сотрудников и внутреннюю переписку компании.
По словам собеседников Business Insider, Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели, что приводило к бурному и неконтролируемому росту штата. «Они наняли слишком много людей», — сказал бывший сотрудник компании.
Под сокращение попадут инженерное и операционные подразделения, а также отделы, который занимались развитием бизнеса. Также стартап планирует отказаться от офиса в Сиэттле, в котором в основном работали инженеры. В Zume Pizza работает около 500 человек — сокращение затронет 80% штата и оставит компанию с сотней сотрудников, отмечает Business Insider.
С помощью увольнений компания рассчитывает сократить расходы на фоне переговоров о дополнительном финансировании, полагает издание.
В 2018 году стартап получил $375 млн от японского холдинга SoftBank при оценке более $2 млрд. В ноябре 2019 года источники Recode говорили, что Zume Pizza ищет финансирование при оценке около $4 млрд.
SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей — но к концу 2019 года холдинг уже пострадал от падения оценки Uber и WeWork и мог отказаться от лидирующей роли в новом раунде поддержки Zume Pizza, писало Business Insider.
Удалось ли стартапу договориться о новых инвестициях, неизвестно. Глава Zume Pizza Алекс Гарден запретил топ-менеджерам общаться с инвестиционной командой SoftBank и другими внешними инвесторами, говорят источники BI.
Гарден пытается удержать контроль над переговорами, полагают собеседники издания: по их мнению, SoftBank может поставить условие об уходе главы компании в обмен на новое финансирование. Японский холдинг не стал комментировать ситуацию.
Как будет развиваться Zume Pizza, пока не сообщается. С июня 2019 года компанию покинули восемь топ-менеджеров, среди которых были директоры по финансам, найму и маркетингу. Декабрьское всеобщее совещание, на котором предполагалась демонстрация стратегии на 2020 год, было отменено — Гарден пояснил в рассылке сотрудникам, что план развития пока не завершён.
Zume Pizza начинала с создания роботов, которые могли бы автоматически раскатывать тесто, раскладывать начинку и печь пиццу. В 2018 году инвестор компании Дмитрий Гришин рассказывал vc.ru, что стартап научился готовить пиццу на ходу в машинах, чтобы доставлять свежий продукт клиентам.
К концу 2019 года Zume Pizza отказалась от собственного производства пиццы и создания роботов, пишет BI. Вместо этого она придумывает новые проекты в сфере биоразлагаемой упаковки для еды, а наработки систем для пиццерий получило направление Zume Forward, которое занимается технологиями и сервисами для фудтраков.
Обновлено 9 января. Zume Pizza подтвердила увольнение 360 сотрудников — по словам представителей компании, это около половины штата. Подразделение по готовке пиццы официально закрыто.
Гарден сказал CNBC, что компания открыла 100 рабочих мест в отделе по разработке новых типов упаковки и что на них могут претендовать сокращённых сотрудники. Zume Pizza сфокусирует бизнес на «изобретениях, которые показывают сильные коммерческие результаты».
Лол, во что только люди не инвестируют, только не в мои стартапы хах
Ну, я живу в Сочи. В последние пару лет идёт бум электросамокатов по всему миру. У нас в последние месяцы все улицы завалили прокатными самокатами. Всё это знакомит людей с покатушками на самокатах и рождает спрос на подобные услуги.
Я в январе-феврале запускаю клининговый сервис с мобильным приложением. Но речь не о нём, для него инвестиций не ищу. К летнему сезону я хочу сделать сервис с веб и мобильным интерфейсами под рабочим названием "покатушки". Он будет работать по всей стране, не только в Сочи. Суть кратко - одни люди организовывают покатушки по маршрутам для туристов за деньги (самокаты, защита - с организаторов). Организатором может стать любой. Зашёл, зарегался, создал свои "туры", с фотками и видосами. На календаре планируешь расписание. Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека. Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров. Все платежи безналом картами, монетизация за счёт комиссии.
Ориентировочное время на создание MVP - 3 месяца фултайм работы хорошего программиста под моим руководством. Я мог бы и сам в 1 лицо его сделать, но у меня ещё другой сервис, одному человеку на все времени не хватает. По деньгам - ~$20k на создание MVP за 3 месяца + маркетинг + на период запуска после MVP. Итого в районе 2-3 миллионов рублей выходит нужны инвестиции.
P.S. Я его и без инвестиций запущу, но на это нужно время время время. Хочется придать динамики процессам.
" Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека. Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров."
Поражен вашим оптимизмом. Пять тысяч за тур на самокате, да еще за несколько часов? Серьезно?
Ну платят же за аренду гидроциклов в Сочи по 2000-3000 рублей за 10 минут. А тур на дорогом самокате по горным маршрутам с живописными видами намного прикольнее. Уверен, могут и больше платить. Провайдеры услуг смогут, в том числе, создавать очень крутые и дорогие туры для состоятельной публики, которая может намного больше платить. А 5000 это немного, уверен очень многие туристы ради таких впечатлений будут готовы заплатить.
Кроме того, ценовой диапазон туров будет разный, от дешёвых обзорных туров по городу на лёгких самокатах, до очень дорогих на лучших тяжёлых самокатах по крутым горным маршрутам.
На какую ЦА вы рассчитываете? Серьёзные дяди не будут кататься на самокатах, а школьники и студенты не заплатят за это 5к.
Вопрос только в том, как это сделать. Услуга то новая, никто целенаправленно её не ищет. Плюс, в Сочи сейчас не сезон.
Ну, приложение же не только для Сочи, а для всей страны. А в Сочи да, в сезон тротуары плотно забиты отдыхающими. Но в основном они скапливаются в низинах - где легко ходить пешком. Основные маршруты туров же могут пролегать там, куда нога пешего туриста не доходит - этим и хороши мощные самокаты, которые туда вывозят. Есть места, где места всегда много, вроде олимпийского парка.
не только для Сочи, а для всей страны
А, то есть еще добавится Москва и Питер? Вы в этой "всей стране" бывали вообще? Какие нафиг самокатные маршруты? Типовой маршрут до по-настоящему красивого места в регионах - на внедорожнике. И регулярно отменяешь заявки, потому что после дождя, например, туда вообще никак не добраться.
По тем же запросам что ищут просто туры по горам и городу.
Основной вопрос будет - поломка/разрядка самоката на маршруте. А так идя супер. Напишите мне bervel@yandex.ru
В приципе да, пересекающиеся аудитории. В случае поломки/разрядки автоматический рефунд средств с возмещением затрат на такси. Так как все платежи будут безналичными, а провайдеры услуг будут получать их уже после оказания услуг, проблем с этим не возникнет. Можно прямо в приложении сделать для пользователей функцию вроде "Поломка самоката".
Это полный аналог экскурсий на сегвеях в любом крупном туристическом городе мира, где они не запрещёны в центре. Основное ЦА ты прав, это молодые пары, пожилые пары (как правило Американцы, но они больше по электровеликам). Тебе надо сайт поднимать и в триеадвизоре все это самому размещать в SEO пихаться годами. Комиссия с транзакций это конечно круто, но транз должно быть много, с такой узкой нишей как аренда самокатных экскурсий за 80$ на человека, ну честно говоря ты далеко и быстро не уедешь. Надо тогда делать приложуху просто с экскурсиями по конкретному городу - Сочи и качественно без нареканий туда проверенных селлеров приглашать, чтобы постоянные клиенты подтянулись, а потом уже экспансией во весь мир, так как на глобальной арене все это есть в том же Airbnb.
Это первый, последний и вполне очевидный факап всех стартапов в России. Аудиторию надо знать, а не думать, тоже относится к монетизации. Для этого есть инструменты типо CJM, Юнит экономки, main idea, исследований, основанных на запросах аудитории. А это , думаю, много раз видел, не взлетает в 99% случаев. Можете уже закрывать свой стартап, он провалился с таким менеджментом, даже не запустившись.
Пищу как Product owner мобильных приложений Android, iOS с многолетним опытом.
Это главная ошибка)) Если вы входите в ЦА, не означает что таких же будет много. Любому владельцу продукта важно уметь дистанцироваться и думать не то как вам было бы круто и удобно, а то, как удобно пользователям. Советую для начала начать с постановки и проверки гипотез. На их основе, составить CJM и MVP. Уже имея хотя бы минимум эти данные, проверить гипотезу на MVP. И только потом задумываться о запуске пилота стартапа.
Согласен, мощный самокат - источник повышенной опасности для неопытного пользователя. Поэтому, к безопасности должен быть серьёзный подход - инструктаж, защита, все дела. И сами маршруты должны быть безопасны. С точи зрения юридических рисков, сервис предоставляет информационные услуги. Услуги туров же предоставляют отдельные юр.лица/ип/самозанятые - которые готовят и осуществляют на практике туры. Но это не значит, что мы на них перекладываем все вопросы безопасности - сам сервис также должен делать всё возможное, чтобы все было максимально безопасно.
Зачем мы нужны - как удобный сервис с веб- и мобильным интерфейсом, которым с одной стороны могут пользоваться поставщики услуг (и получать бесплатный трафик на свои туры), а с другой пользователи (выбирать туры, смотреть рейтинги).
Спасибо, надо будет посмотреть. А что там конкретно за закон?
Закон о защите прав потребителя
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 января 2018 г. №5-КГ17-220
Если что, я тестировал ровно эту идею. Обеспечить себе самозанятость можно, заработать - нет. Боле-менее прибыльную нишу я в итоге находил, но переезд в Сочи под этот проект выглядел как бессмыслица и я забил. И я специально не учитывал ремонт, вопросы безопасности и ещё кучу всякой фигни. Если вдруг вы сделаете и у вас получится, сниму шляпу. Аналитику рынка кстати можно сделать заранее. И понять, куда идти. Там довольно на поверхности условно прибыльная история.
Мне достаточно было запустить рекламу. Для первого тестирования хватило. Тестировал на 6 разных предполагаемых ЦА. Одна неплохо сработала, но даже на ней экономика неочевидна. С учетом количества достаточно небедных людей, серьезных денег я там не нашёл. Поиграться - может быть. Соориентировавшись на одну из ЦА и выдрачивая ее, можно выйти в плюс и зарабатывать немного денег.
Я рассчитываю на эффект масштаба - даже при низкой активности в каждом отдельно взятом городе, с миру по нитке какая-никакая экономика получится (приложение то будет работать по всей стране). Народ у нас любит устраивать покатушки вместе на самокатах, великах и других видах транспорта. И приложение для них будет бесплатным. Так база пользователей будет прирастать. Там, глядишь, кто-нибудь создаст платный тур по крутому маршруту, который только он знает. Сначала по приколу, потом втянется. Так и завертится. Плюс к этому, можно проводить локальные маркетинговые кампании, например, в сезон в Сочи, привлекать туристов. Вообще, я и сам буду с удовольствием пользоваться сервисом, ездить в туры. Может, даже, повожу как-нибудь сам. Как-то так я всё дело вижу.
Школьник? Какие 5 тыс?
2 часа на эндуро KTM , ценой 700+к стоит 6000р с профессиональным инструктором спортсменом . Какой нахер самокат ? Какие горные дороги? Где ты их в Сочи видел? Все что не коснулось олимпиады в плачевном состоянии с летающими джигитами по ним. За гидрик платят за эмоции.
И да , состоятельные клиенты Сочи это не выездные. Никто в здравом уме летом на черное море не ездит. Поэтому в темя никто и не инвестирует.
И тема с арендой самокатов уже отжила себя, инвестиционный бум прошёл несколько лет назад
В Москве, по крайней мере, этого говна уже навалом. Экскурсии на любой вкус, прокаты самокатов на каждом шагу за копейки. Отдать 2-5к за прокат гидрика - это тема, отдать даже 2к за экскурсию по сочинской или московской жаре на самокате - да ну нафиг. Разве что людям 40+, но бабы будут переживать насчет внешнего вида или за здоровье детей, а мужик один не поедет.
в такое SoftBank бы как раз ввалил пару десятков лямов 🤣 к успеху идет
Ну неправда, от этих зазывал болят уши, но очередей никогда не видел, я там живу.
Уверен, что все закончится не успев начаться. Буду рад ошибаться)
Откуда такой пессимизм? Нормальная рабочая идея. Тут больше вопрос сколько можно на ней заработать чем будут ли люди кататься. В туристических зонах люди всегда хотят попробовать что-то новое. Почему не мощный самокат?
То есть агрегатор туристических экскурсий в горах по бездорожью на электрических самокатах при длительности сезона в 5 месяцев тебе кажется здоровой идей??!!
Мотобайки уже были и года не прошло как сдулись, самокаты раскидали везде, но их начали топить как и велосипеды, которые просто не выжили.
Ваш комментарий прямо идеальная иллюстрация неверной оценки объемов рынка. Вам придется запастись всей Вашей харизмой перед встречей с менеджером из SoftBank
Хз, 2-3 миллиона рублей - это вообще ни о чём инвестиции. Даже если этим сервисом буду пользоваться только я и ещё пара десятков человек - для меня это будет уже успех, можно будет кататься на самокате в компании и одновременно получать неплохую прибыль, для программиста отличный отдых)) А как я вижу портрет инвестора в такие проекты - человек, которому сама идея нравится, и который тоже хотел бы сам пользоваться сервисом, и для которого инвестируемая сумма незначительна.
"для которого инвестируемая сумма незначительна" ну то есть подсознательно ты уже эти деньги просрал)))
Ну, некоторым блогерам на стримах донятат сопостовимые суммы бывает одним донатом =)
некоторые дядьки своим телкам за хороший отсос на порядок больше дают
но это не аргумент
Любой инвестор должен для себя взвешивать все риски. Решить, верит он в идею и основателя, или нет. Если не верит, то и инвестировать не будет.
это вся понятно
но причем тут "для которого инвестируемая сумма незначительна"?
если инвестор реально поверил в твою идею и все свои деньги тебе отдал, такой вариант не пойдет?
или страшно, потому что спрашивать за результат будет?
Соглашусь что 2-3 млн это не большая сумма для инвестиций.
А сколько вы уже привлекли инвестиций в ваши проекты?
Я новичок в привлечении инвестиций - пока всерьёз этим не занимался. Но, уже сейчас предвижу их необходимость в этом году и далее для продуктивной работы. Думаю, где-нибудь весной начать прикладывать усилия в этом направлении. А пока просто интересно пообщаться с людьми на тему, плюс кто знает, может какой-нибудь инвестор заинтересуется =)
А лет вам до 28 ти и вы регулярно читаете про единорогов?
Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.
Вы уже проверили идею или только предполагаете?
Подобные услуги (только не на самокатах, а на электровеликах) предлагаются в Красной Поляне, я сам покупал такие туры примерно по такой цене. Там есть туры и по 10-15к. Плюс, как я писал выше, люди платят по 2-3к за аренду гидроциклов на 10 минут. Исходя из этого, я предполагаю.
Гидроцикл стоит тысяч 600 минимум, самокат в 10-20 раз дешевле. Потому и такая цена. Я бы оценил в 2000 за тур на пол дня, но если кататься по дорогам общего пользования - стрёмно. В целом идея не провальная, но нужно считать рентабельность. Взять в прокат на неделю 5-10 самокатов и протестировать MVP. Уложитесь в 100к.
Хорошие тяжёлые полноприводные самокаты тоже не дешёвые. Например, Dualtron Thunder ~160k. Зато на них доступны крутые живописные горные маршруты. Поэтому цена тура на них не может быть слишком низкой с учетом их износа и инвестиций в них провайдером услуг.
По поводу тестирования, тут всё сложно. Идея новая, никто прямо не ищет такую услугу, плюс сейчас не сезон. Надо думать.
Про безопасность в целом ответил в коменте выше. Конкретно по этому случаю, я склоняюсь к тому, чтобы не допускать пользователей в нетрезвом виде к мощным самокатам (это и по ПДД запрещено).
Поляна это другая ЦА, даже центр Сочи не настолько платёжеспособен как поляна, но а поляна сильна ограничен контингент, и даже там уже нельзя впарить маленькой бургер за 600₽, момент ушёл.
Герман, нормальная идея. По Тель-Авиву катаются группы туристов на сегвеях, в основном в парковых зонах. Сегвей куда дороже любого самоката, а управление сложнее. Удивительно, но никто пьяный с мостов не падает. Вам просто надо сориентировать рекламу строго на в возрасте с достатком выше среднего. Детей и молодых не брать, пьяных отсеивать, составить грамотный договор об ответственности с пользователем, который подписывают перед оплатой.
Алексей, спасибо за интересный и полезный комментарий. Конечно, провайдеры услуг точно также могут создавать доступные для каждого туры по парковым зонам городов. На счёт договора об ответственности согласен. Тут в Сочи, когда я арендовал самокат этим летом, подписывал отказ от претензий в случае чего.
Правда, у сегвеев есть специфика, мне кажется они доступнее пожилым людям, чем самокаты. Если пожилой человек никогда не катался, трудно представить, что он встанет на самокат.
Исходя из этого, я предполагаю.
Дешевле было бы проверить идею, есть ли вообще спрос на нее, вместо того, чтобы сразу начинать что-то делать. Это сэкономит и время и деньги, а также поможет разговору с потенциальными инвесторами. Впрочем, дело(и деньги) Ваши, Вам и решать.
Вы можете проверить свою идею без создания приложения представляя услугу через AirBNB — https://www.airbnb.ru/s/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8--%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/experiences
Спасибо за совет, скорее всего через айр и буду проверять. На самом деле, мне AirBnb уже несколько раз посоветовали за последние сутки, а это что-то да значит =)
Хвалю идею и энтузиазм, но:
такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека
Стоить они могут сколько угодно, но спроса не будет. 500-1000 р для начала еще никуда не шло (а лучше еще дешевле).
В сочи навалом дорогих туров, экскурсий и развлечений. Это какой-то неадекват. Потом люди плюются на весь интернет - нахуй ваш сочи, лучше в турцию.
Пока на развлечения в сочи будут такие цены - турбизнес будет в целом топтаться на месте. Рублём надо народ заманивать! Тогда спросу будет столько, что даже не надо будет цены повышать. Успевай только работников нанимать и расширяться.
Вообще, я б увидился с тобой, мне самому интересен бизнес в Сочи и первая идея тоже была в сфере туризма. Но не сейчас, а когда-то в этом году, и не делать бизнес сразу, а подумать. Одна голова хорошо - а две веселее.
Да, есть такая боль в Сочи - низкий уровень сервиса, и слабое развитие IT. Как раз отчасти моя миссия в том, чтобы менять ситуацию к лучшему. В частности, я хочу цивилизовать отдых на воде, создать единый сервис, который повысит доступность услуг и удобство как для поставщиков услуг, так и для туристов. Тут вообще ещё конь не валялся, в Сочи - работы невпроворот. И это здорово для таких, как я - кто любит начинать новые стартапы.
По ценам, 5000 за тур - это просто пример. Поставщики туров (которым может стать любой) закроют весь диапазон, от супер дешёвых за пару сотен, до мегадорогих.
Да, будешь в Сочи, можно посидеть поболтать за пивком. Мы тут недавно создали местную группу в телеграм, где собираются люди, работающие на, Upwork, из сферы IT и бизнеса/стартапов, которые живут или бывают в Сочи - как раз, чтобы тусить и общаться на общие интересные темы. Могу пока добавить тебя туда, напиши мне в телеграм: @manveloff
Слабое развитие IT - развитие есть там где кадры, Сочи самый тупой город (это беда всех теплых регионов в любых странах), у местных мечта спилить бабушкину яблоню и впилить очередной самострой на 5 на 5 и сдавать туристам, тем кому не повезло таксуют и работают на рынках и в магазинах, про армян и абхазов просто промолчу, я лично их просто игнорирую и всем советую поступать так же. И вот видя все это (местных, серпантины, отсутствие нормального общественного транспорта, пробки, отсутствие парковки у дома, бешеные очереди в садики, школы по 50 человек в классе и в 2 смены, список очень большой, но я конечно приспособился работать в горах и выезжать в город пару раз в месяц), короче больше чем на один сезон народ не задерживается.
Когда во многих городах России зарплата чуть больше 10 тыс....
Да и похожий проект уже есть и работает по миру куда люди могут добавлять свои экскурсии а другие бронировать... и вроде даже 2 таких проекта и один вроде от Airbnb и что то похожее запускает booking
Проект ещё несет в себе социально-полезную нагрузку. Люди, у кого есть свои самокаты, смогут бесплатно планировать через него покатушки. Несмотря на низкий доход, сообщества владельцев электросамокатов по всей стране растут, как на дрожжах.
Да, я сам активный пользователь AirBnb, они тоже продвигают тему впечатлений. Но, все же там очень широко-специализированная функция. Этот же сервис местный и узко-специализированный. Плюс, я считаю не стоит бояться конкуренции с транснациональными гигантами, деньги далеко не имба.
вы катались на самокатах? Я в городе-то не могу нормально передвигаться, нет никакой инфраструктуры, а вы хотите в горах :-)
Велик куда проще справляется с этим всем.
В Сочи велик до первой горки, и ты без сил. А горки тут повсюду.. А по городу очень удобно. Я в Сочи из Москвы переехал, а самокатами активно пользуюсь с 2017. В той же МСК очень удобно, доезжаешь до метро на самокате, едешь до нужной станции, выходишь и едешь до нужной локации. Плюс, можно на самокате добраться до каршеринга (в 17-м их ещё мало было).
Это понятно, я имел ввиду электровелик))
что в МСК, что тут самокаты ужасны. Конечно можно ездить по дороге с авто, но я этого панически боюсь))
А если ехать по тротуару, то это забей, съезды и прочие даже в МСК нормально не делают, всё это на отъебись сделано.
Пока не будет велодорожек нормальных, такой транспорт не станет сверх популярным, хотя хотелось бы, потенциал огромный.
Ага, электровелик вещь - я себе планирую прикупить. Тот, где надо педали крутить, и он тебе помогает. Самокат лучше, когда надо по делам скататься. А велик - чтобы держать себя в форме. Особенно актуально в Сочи, где обычный велик не вариант. А вот на равнинных локациях, вроде МСК, электровелики не нужны особо имхо.
$20k, 3 месяца - деньги в топку, на приложение с трудом хватит, нужно еще биллинг писать, готовых нет. Да и я тут достаточно прожил и понимаю что туристы на это не клюнут. Вот прогулки на лошадях, это работает, сам выбираюсь, но стоит это 600-700 рублей за пару часов с доставкой в горы. Бабулек полно же которые за свои 50 рублей душу из туриста вытрясут и отправят хоть на кудыкину гору в абхазию.
Кстати таких проектов уже пару точно было, все померли, некоторые агрегаторы работают, но они просто как сайт объявлений, никакой ответственности не несут, просто получают комиссию принимая звонки.
Если брать группы по 5-10 человек
Дай бог чтобы один в день такое взял покататься,а вы про группы)
Даёшь стартап по выпеканию замороженной пиццы в машине по пути к клиенту! Большинство поедателей пиццы даже разницы не заметят!
можно даже не размораживать, сами разморозят, чай не баре. Зато стартап
Оценка 4 миллиарда, Карл
Оксюморон какой-то: робопицерия увольняет людей.
Их там вообще быть не должно
По-твоему робота делающего пиццу должен придумать и сделать робот делающий роботов?
Вот, кстати, интересный стартап бы получился, можно прилично сэкономить на инженерах ).
А вы Фёдору не верили.
чувачок в короткий срок стал намного богаче чем Федя. ДоДо, кстати, тоже могла вовремя на этом поживиться
он пробал все деньги на офис и рабов, врятли он как wework сдавал офис сам себе или типа того
Наверняка отщипнул во время раундов...
сама идея производства пицц роботами - суперская, кто работал с производством(неважно, пищевым или др), знает, что 90 % или более твоей работы зависит от человеческого фактора.
Тем более, если у тебя кафе или ресторан, то люди будут приходить, если там вкусно(мак, кфс и пр не в счет), если скажем твой повар Вася готовит офигенную пиццу, то будут приходить к нему.
Все зависит от повара, кафе, шаурма, пицца, мишленовский ресторан.
Например, та же шаурма, которую все брезгают из за того, что там антисанитария, но почему то такие же шаурмишные работают в германии или др странах и никто не брезгает.
В Москве самую вкусную шаурму делают турки на рынке Велозаводской(у них сеть из нескольких кафешек) - Ankara Doner, стоит дороже - 350 руб, так вот у них владелец сам занимается разделкой мяса, если надо и следит за качеством(покупает у фермеров, а у не известного сетевика).
Так вот, и он жалуется на текучесть кадров - люди поработают немного, считают себя асами и сразу хотят стать миллионерами - типа запущу свой бизнес.
И дело не в деньгах, хороший повар на шаурме получает в день 3-5 тыс руб, дело в том, что такие люди переоценивают свои возможности, считают себя пупом земли.
Почему в России не делают такой вкусной пиццы, как в Европе? Дело не столько в продуктах, сколько в культуре потребления - у нас любят побольше хлеба(совковое наследие), и он дешевле, чем моцарелла, потому и делают толстым слой теста.
Так вот, такие роботы решали бы все проблемы, связанные с человеческим фактором.
Если бы я хотел открыть пиццерию, то купил бы именно робот полного цикла, который все делал бы.
Надеяться на повара Васю, что он даст такую же скорость, как робот, не приходится.
Робот - это железо, он не болеет, ему не надо платить зарплату, у него не бывает плохого настроения.
А за свет думаю все готовы переплатить.
Так что будущее за работами.
Пиццы в европе вкуснее, чем в РФ?)) Неплохо-неплохо.
Хотя было всё понятно, когда ты написал про "шаурма, которую все брезгают", учитывая, что шаурма уже многие годы очень в тренде, каждый блогер и т.д. открыл шавуху, на неё постоянно делают обзоры и шаурма собирает куда больше просмотров, чем обычная еда. Шавуха стала мемом.
К шаурме относились плохо до ~10-12 годов, дальше пошёл бум.
Вы совершенно не разбираетесь в еде, заявляю, как супер любитель заказать пиццу. Пожил в нескольких разных городах, заказывая еду с разных мест. Также бывал в Европе и ел во всяких итальянских пиццериях, где меня встречал итальянский хозяин с улыбкой)))
Про пиццу на толстом тесте вообще убил)
А у робота значит не надо обновлять прошивку, делать ТО, проводить ремонт, перенастраивать программу (например на российские продукты а не итальянскую моцареллу/пармезан)?
+ Какой-то персонал все равно понадобится (оператор, уборщица, закупщик, грузчик, и тд - причем в мире людей это может быть один человек)
В итоге вместо пары человек с невысокой квалификацией и соответственно зп для робота нужен более высокооплачиваемый персонал.
Люди универсальное, как правило дешевле, их можно нанять/уволить если есть рост/спад.
Т.е. робот целесообразен в двух сценариях:
1) если работает 100+ человек на схожем функционале.
2) если сотрудников немного, но зп каждого велика (а пока можно платить 30-50к - какие роботы?)
Надо всего-то сменить название на Zume.AI и смело в новый инвест раунд!
SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей
Действитель, ведь Алекс Гарден похож на Стетхема.
Вот так фокус! Уверен, 4 из 5-и сотрудников стартапа так и не поняли, в какой именно момент их обманули.
" Если все будут делать роботы и даже пиццу, то зачем тогда нужны люди, но ведь роботы не едят пиццу?
"
Кмк если бы при принятии решения о выделении инвестиций, в SoftBank кто то задал такой вопрос, они бы не попали в просак в очередной раз.
инвестор компании Дмитрий Гришин рассказывал vc.ru, что стартап научился готовить пиццу на ходу в машинах
Уже тогда было понятно что это чистой воды афера X))
На самом деле, автоматизация ритейла, хоть и сложный, но перспективный рынок. У Zume Pizza просто Продакта нормального не было.
По словам собеседников издания, Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели, что приводило к бурному и неконтролируемому росту штата.
Отмыв бабла менеджерами, такой отмыв бабла... Почему-то хочется вспомнить Потапенко про старт-апы: "Если вы готовы рискнуть наравне со мной, то я в вас вложусь, если вы рассчитываете только на мои деньги - нет".
С помощью увольнений компания рассчитывает сократить расходы на фоне переговоров о дополнительном финансировании, полагает издание.
Думаю, что там стоит инвесторам с паяльником походить. Деньги внезапно найдутся...
Да, помню обсуждение этой ахинеи про пиццу на ходу. Более идиотской идеи трудно представить даже. Ну если только прямо дома готовить у заказчика.
Кофе. Такое нужно в кофейнях. Современные суперавтоматы могут стоить за миллион рублей, но по качеству приготовления кофе, особенно молочных напитков, человек все ещё лучше. Проблема лишь в том, что у бариста плохое настроение, сбился помол, его отвлекли и все, кофе уже не тот.
А если машину научить ещё оценивать и подстраивать под обжарку зерна. По-моему, вполне понятная история.
Прилетела из Даляня. Там автоматы классно готовят кофе * из прекрасного зерна. Так, что не преувеличивайте ценность бариста. Просто попробуйте идеальную мелкодисперсную пену капуча из технологичного китайского "автомата"😅 Единственное, что сделали китайцы - оставили тех, кто принимает заказы, рассчитывает да отдает с улыбкой стаканы.
Отдавать стаканы... Профессия однако.
(П. С.
В аэропорту Инчхона робот - болтушка подскажет и проводит до твоего терминала, нужного магазина, ближайшего кафе или туалета. Скоро он кофе научится варить на ходу, с рисунками ВанГога на поверхности - и хана всем 🤪🤪🤪)
о класс! не знал что в Росси есть такой город. приятно что наши освоили производство современных автоматов. пишите еще. очень мило!
Так я только, за автоматизацию. Рынок кофе так растет, что умелых бариста просто не хватает. Я думаю разделение будет сильнее, суперавтоматы будут варить лучше и что важно, стоить дешевле, ну и будут стоять где просто нужен кофе. А хорошие рожковые машины для спешелти кофе. Рынок премиальных "рожков" отлично себя чувствует, там рост продаж и появляются новые марки. Да и выглядит они просто секси, новые la marzocco или американские slayer.
Я не уверен, что вы готовили на современных суперах.
Помол, пролив, температура настраиваются, машину можно адаптировать под разное зерно, WMF бюджетом от 400 т.р. будут делать и холодную пену, а на HOST 2019 стояла по-моему опутанная шлангами франке, которая и cold brew брала из винных пакетов и альтернативу.
Отличный кофе делают я не спорю. Я просто про идеальную чашку, пробовал на двух кофейных выставках (пир), в Питере в разных заведениях, даже тест слепой делали для эспрессо, все равно разница есть. Правда неподготовленный человек, для которого старбакс хороший кофе, разницу не почувствует скорее всего. Я сам за автоматизацию, на заправке например, лучше кофе из WMF выпить, особенно если они зерна нормальные закупают.
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