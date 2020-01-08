Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Еда
Андрей Фролов
12 318

Создатели робопиццерий Zume Pizza с инвестициями Дмитрия Гришина уволят около половины штата и сменят фокус бизнеса Материал редакции

Компания уже закрыла своё производство пиццы, её покинуло несколько топ-менеджеров.

140 комментариев
В закладки
Аудио

Стартап Zume Pizza, который планировал открыть масштабное производство пиццы с помощью роботов, сократит около 400 сотрудников в январе и сменит направление бизнеса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на сотрудников и внутреннюю переписку компании.

По словам собеседников Business Insider, Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели, что приводило к бурному и неконтролируемому росту штата. «Они наняли слишком много людей», — сказал бывший сотрудник компании.

Под сокращение попадут инженерное и операционные подразделения, а также отделы, который занимались развитием бизнеса. Также стартап планирует отказаться от офиса в Сиэттле, в котором в основном работали инженеры. В Zume Pizza работает около 500 человек — сокращение затронет 80% штата и оставит компанию с сотней сотрудников, отмечает Business Insider.

С помощью увольнений компания рассчитывает сократить расходы на фоне переговоров о дополнительном финансировании, полагает издание.

В 2018 году стартап получил $375 млн от японского холдинга SoftBank при оценке более $2 млрд. В ноябре 2019 года источники Recode говорили, что Zume Pizza ищет финансирование при оценке около $4 млрд.

SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей — но к концу 2019 года холдинг уже пострадал от падения оценки Uber и WeWork и мог отказаться от лидирующей роли в новом раунде поддержки Zume Pizza, писало Business Insider.

Удалось ли стартапу договориться о новых инвестициях, неизвестно. Глава Zume Pizza Алекс Гарден запретил топ-менеджерам общаться с инвестиционной командой SoftBank и другими внешними инвесторами, говорят источники BI.

Алекс Гарден

Гарден пытается удержать контроль над переговорами, полагают собеседники издания: по их мнению, SoftBank может поставить условие об уходе главы компании в обмен на новое финансирование. Японский холдинг не стал комментировать ситуацию.

Как будет развиваться Zume Pizza, пока не сообщается. С июня 2019 года компанию покинули восемь топ-менеджеров, среди которых были директоры по финансам, найму и маркетингу. Декабрьское всеобщее совещание, на котором предполагалась демонстрация стратегии на 2020 год, было отменено — Гарден пояснил в рассылке сотрудникам, что план развития пока не завершён.

Zume Pizza начинала с создания роботов, которые могли бы автоматически раскатывать тесто, раскладывать начинку и печь пиццу. В 2018 году инвестор компании Дмитрий Гришин рассказывал vc.ru, что стартап научился готовить пиццу на ходу в машинах, чтобы доставлять свежий продукт клиентам.

К концу 2019 года Zume Pizza отказалась от собственного производства пиццы и создания роботов, пишет BI. Вместо этого она придумывает новые проекты в сфере биоразлагаемой упаковки для еды, а наработки систем для пиццерий получило направление Zume Forward, которое занимается технологиями и сервисами для фудтраков.

Коробка для пиццы от Zume для Pizza Hut
Можно ли считать робопиццерию инновацией: Фёдор…
Новые технологии против уже работающей сети пиццерий.
vc.ru

Обновлено 9 января. Zume Pizza подтвердила увольнение 360 сотрудников — по словам представителей компании, это около половины штата. Подразделение по готовке пиццы официально закрыто.

Гарден сказал CNBC, что компания открыла 100 рабочих мест в отделе по разработке новых типов упаковки и что на них могут претендовать сокращённых сотрудники. Zume Pizza сфокусирует бизнес на «изобретениях, которые показывают сильные коммерческие результаты».

#новость

Еда
Подписан
Отписаться
«Деливери» и «Яндекс» в регионах
Mail.ru и Яндекс сошлись в схватке за контроль рынка общепита России. Благодаря нехитрому технологическому принципу, безлимитным возможностям бюджета и рекламной активности — начали делить рынок.
25
18
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 140, "likes": 18, "favorites": 25, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 100301, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Jan 2020 15:05:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 100301, "author_id": 14066, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/100301\/get","add":"\/comments\/100301\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/100301"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199128, "last_count_and_date": null }
140 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivano Digital

30

Все идет по плану. Они ведь и хотели заменить людей на роботов.

Ответить

Герман Манвелов

23

Лол, во что только люди не инвестируют, только не в мои стартапы хах

Ответить

Птиц

Герман
8

Расскажите о них.

Ответить

Герман Манвелов

Птиц
–28

Ну, я живу в Сочи. В последние пару лет идёт бум электросамокатов по всему миру. У нас в последние месяцы все улицы завалили прокатными самокатами. Всё это знакомит людей с покатушками на самокатах и рождает спрос на подобные услуги.

Я в январе-феврале запускаю клининговый сервис с мобильным приложением. Но речь не о нём, для него инвестиций не ищу. К летнему сезону я хочу сделать сервис с веб и мобильным интерфейсами под рабочим названием "покатушки". Он будет работать по всей стране, не только в Сочи. Суть кратко - одни люди организовывают покатушки по маршрутам для туристов за деньги (самокаты, защита - с организаторов). Организатором может стать любой. Зашёл, зарегался, создал свои "туры", с фотками и видосами. На календаре планируешь расписание. Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека. Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров. Все платежи безналом картами, монетизация за счёт комиссии.

Ориентировочное время на создание MVP - 3 месяца фултайм работы хорошего программиста под моим руководством. Я мог бы и сам в 1 лицо его сделать, но у меня ещё другой сервис, одному человеку на все времени не хватает. По деньгам - ~$20k на создание MVP за 3 месяца + маркетинг + на период запуска после MVP. Итого в районе 2-3 миллионов рублей выходит нужны инвестиции.

P.S. Я его и без инвестиций запущу, но на это нужно время время время. Хочется придать динамики процессам.

Ответить

Alex Petrov

Герман
93

" Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.  Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров."    

   Поражен вашим оптимизмом.  Пять тысяч за тур на самокате, да еще за несколько часов? Серьезно? 

Ответить

Make Luv

Alex
49

На югах у местных искаженное представление о доходах отдыхающих.

Ответить

Герман Манвелов

Alex
0

Ну платят же за аренду гидроциклов в Сочи по 2000-3000 рублей за 10 минут. А тур на дорогом самокате по горным маршрутам с живописными видами намного прикольнее. Уверен, могут и больше платить. Провайдеры услуг смогут, в том числе, создавать очень крутые и дорогие туры для состоятельной публики, которая может намного больше платить. А 5000 это немного, уверен очень многие туристы ради таких впечатлений будут готовы заплатить.

Кроме того, ценовой диапазон туров будет разный, от дешёвых обзорных туров по городу на лёгких самокатах, до очень дорогих на лучших тяжёлых самокатах по крутым горным маршрутам.

Ответить

Виктор Бражников

Герман
32

На какую ЦА вы рассчитываете? Серьёзные дяди не будут кататься на самокатах, а школьники и студенты не заплатят за это 5к.

Ответить

Герман Манвелов

Виктор
–1

На счёт серьёзных дядь - это стереотип. Он развеивается сразу после того, как сам прокатишься на мощном самокате вроде дуалтрона. Так что, я думаю основная ЦА - это состоятельные мужчины, или мужчины-туристы с деньгами, или относительно молодые пары. Или богатые подростки =)

Ответить

Alexandre

Герман
22

Я бы советовал попробовать изучить спрос прежде чем пилить mvp.

Дай рекламу и посмотри сколько человек позвонит. 

Ответить

Герман Манвелов

Alexand…
–1

Вопрос только в том, как это сделать. Услуга то новая, никто целенаправленно её не ищет. Плюс, в Сочи сейчас не сезон. 

Ответить

Александр Якунин

Герман
5

Послушай меня, я ЦА в твоём представлении, но если говорит о Сочи, ландшафт, расстояния, цена за человека, это не будет работать не когда, Сочи не приспособлен для массового катания на самокатах, в сезон отдыхающие с детьми вообще не оценят.

Идея не реалистична.

Ответить

Герман Манвелов

Алексан…
0

Ну, приложение же не только для Сочи, а для всей страны. А в Сочи да, в сезон тротуары плотно забиты отдыхающими. Но в основном они скапливаются в низинах - где легко ходить пешком. Основные маршруты туров же могут пролегать там, куда нога пешего туриста не доходит - этим и хороши мощные самокаты, которые туда вывозят. Есть места, где места всегда много, вроде олимпийского парка. 

Ответить

Сергей Сергеевич

Герман
0

Там этих самокатов, отстреливать пора, моя личная вендетта - убрать все самокаты с набережной с пьяными туристами на них, прокуратура стонет от моей напруги.

Ответить

Alexey Praskovin

Герман
0

не только для Сочи, а для всей страны

А, то есть еще добавится Москва и Питер? Вы в этой "всей стране" бывали вообще? Какие нафиг самокатные маршруты? Типовой маршрут до по-настоящему красивого места в регионах - на внедорожнике. И регулярно отменяешь заявки, потому что после дождя, например, туда вообще никак не добраться.

Ответить

Березинский

Герман
0

По тем же запросам что ищут просто туры по горам и городу.

Основной вопрос будет - поломка/разрядка самоката на маршруте. А так идя супер. Напишите мне bervel@yandex.ru

Ответить

Герман Манвелов

Березин…
1

В приципе да, пересекающиеся аудитории. В случае поломки/разрядки автоматический рефунд средств с возмещением затрат на такси. Так как все платежи будут безналичными, а провайдеры услуг будут получать их уже после оказания услуг, проблем с этим не возникнет. Можно прямо в приложении сделать для пользователей функцию вроде "Поломка самоката".

Ответить

Сергей Сергеевич

Герман
0

Как это не сезон, где дожди )

Ответить

Vsevolod

Герман
0

Это полный аналог экскурсий на сегвеях в любом крупном туристическом городе мира, где они не запрещёны в центре. Основное ЦА ты прав, это молодые пары, пожилые пары (как правило Американцы, но они больше по электровеликам). Тебе надо сайт поднимать и в триеадвизоре все это самому размещать в SEO пихаться годами. Комиссия с транзакций это конечно круто, но транз должно быть много, с такой узкой нишей как аренда самокатных экскурсий за 80$ на человека, ну честно говоря ты далеко и быстро не уедешь. Надо тогда делать приложуху просто с экскурсиями по конкретному городу - Сочи и качественно без нареканий туда проверенных селлеров приглашать, чтобы постоянные клиенты подтянулись, а потом уже экспансией во весь мир, так как на глобальной арене все это есть в том же Airbnb.

Ответить

James Abrams

Герман
7

Это первый, последний и вполне очевидный факап всех стартапов в России. Аудиторию надо знать, а не думать, тоже относится к монетизации. Для этого есть инструменты типо CJM, Юнит экономки, main idea, исследований, основанных на запросах аудитории. А это , думаю, много раз видел, не взлетает в 99% случаев. Можете уже закрывать свой стартап, он провалился с таким менеджментом, даже не запустившись. 

Пищу как Product owner мобильных приложений Android, iOS с многолетним опытом. 

Ответить

Герман Манвелов

James
0

Спасибо за советы. В чём я точно уверен - я сам вхожу в ЦА =)) Я лично чувствую, что это просто правильный сервис, которого многим не хватает, особенно мне. Много ли таких, как я? Чисто статистически, на всю страну должно набраться порядочно. Не тешу себя иллюзиями, что я какой-то уникальный хах

Ответить

James Abrams

Герман
7

Это главная ошибка)) Если вы входите в ЦА, не означает что таких же будет много. Любому владельцу продукта важно уметь дистанцироваться и думать не то как вам было бы круто и удобно, а то, как удобно пользователям. Советую для начала начать с постановки и проверки гипотез. На их основе, составить CJM и MVP. Уже имея хотя бы минимум эти данные, проверить гипотезу на MVP. И только потом задумываться о запуске пилота стартапа.

Ответить

AlexVulgarix

Герман
0

в россии если ты не в айти или энергоресурсах - рибыль должна бытьмаксимално и моментальной

Ответить

AlexVulgarix

Виктор
0

он расчитывает на  криптомиллионеров.  они все живут в Черноморске.

Ответить

Олег Саенов

Герман
13

по горам

на самокате
бесплатная идея - пилите сразу мобильное приложение для похорон, ЦА у вас уже готова.

ну и самое главное, а зачем во всей этой истории вы им нужны? организаторы туров не могут сами договорится с владельцами лошадей и микроавтобусов, ну или самокатов? давно договорились

Ответить

Герман Манвелов

Олег
0

Согласен, мощный самокат - источник повышенной опасности для неопытного пользователя. Поэтому, к безопасности должен быть серьёзный подход - инструктаж, защита, все дела. И сами маршруты должны быть безопасны. С точи зрения юридических рисков, сервис предоставляет информационные услуги. Услуги туров же предоставляют отдельные юр.лица/ип/самозанятые - которые готовят и осуществляют на практике туры. Но это не значит, что мы на них перекладываем все вопросы безопасности - сам сервис также должен делать всё возможное, чтобы все было максимально безопасно.

Зачем мы нужны - как удобный сервис с веб- и мобильным интерфейсом, которым с одной стороны могут пользоваться поставщики услуг (и получать бесплатный трафик на свои туры), а с другой пользователи (выбирать туры, смотреть рейтинги).

Ответить

евгений аношин

Герман
1

В новом законодательстве РФ на вас как на агенте все равно солидарная ответственность - потому сразу закладывайте страховку от несчастных случаев на 3-6 млн р на пользователя (доход ЦА на средний период нетрудоспособности)

Ответить

Герман Манвелов

евгений
0

Спасибо, надо будет посмотреть. А что там конкретно за закон?

Ответить

евгений аношин

Герман
1

Закон о защите прав потребителя 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9 января 2018 г. №5-КГ17-220

Ответить

Alexander

Герман
0

Если что, я тестировал ровно эту идею. Обеспечить себе самозанятость можно, заработать - нет. Боле-менее прибыльную нишу я в итоге находил, но переезд в Сочи под этот проект выглядел как бессмыслица и я забил. И я специально не учитывал ремонт, вопросы безопасности и ещё кучу всякой фигни. Если вдруг вы сделаете и у вас получится, сниму шляпу. Аналитику рынка кстати можно сделать заранее. И понять, куда идти. Там довольно на поверхности условно прибыльная история.

Ответить

Герман Манвелов

Alexand…
0

А у вас было приложение, или вы пробовали работать непосредственно, как поставщик услуг - т.е. сами делали и водили туры?

Ответить

Alexander

Герман
0

Мне достаточно было запустить рекламу. Для первого тестирования хватило. Тестировал на 6 разных предполагаемых ЦА. Одна неплохо сработала, но даже на ней экономика неочевидна. С учетом количества достаточно небедных людей, серьезных денег я там не нашёл. Поиграться - может быть. Соориентировавшись на одну из ЦА и выдрачивая ее, можно выйти в плюс и зарабатывать немного денег.

Ответить

Герман Манвелов

Alexand…
0

Я рассчитываю на эффект масштаба - даже при низкой активности в каждом отдельно взятом городе, с миру по нитке какая-никакая экономика получится (приложение то будет работать по всей стране). Народ у нас любит устраивать покатушки вместе на самокатах, великах и других видах транспорта. И приложение для них будет бесплатным. Так база пользователей будет прирастать. Там, глядишь, кто-нибудь создаст платный тур по крутому маршруту, который только он знает. Сначала по приколу, потом втянется. Так и завертится. Плюс к этому, можно проводить локальные маркетинговые кампании, например, в сезон в Сочи, привлекать туристов. Вообще, я и сам буду с удовольствием пользоваться сервисом, ездить в туры. Может, даже, повожу как-нибудь сам. Как-то так я всё дело вижу.

Ответить

Olezhka

Герман
0

Интересная тема, я сам своим ходом езжу во всякие ебеня. 

У меня денег нет вообще нисколько, но, если вы инвестор, то я только за начать все это воплощать 

Ответить

Dmitry Machurin

Герман
0

Школьник? Какие 5 тыс?

 
2 часа на эндуро KTM , ценой 700+к стоит 6000р с профессиональным инструктором спортсменом . Какой нахер самокат ? Какие горные дороги? Где ты их в Сочи видел? Все что не коснулось олимпиады в плачевном состоянии с летающими джигитами по ним.  За гидрик платят за эмоции. 
И да , состоятельные клиенты Сочи это не выездные. Никто в здравом уме летом на черное море не ездит. Поэтому в темя никто и не инвестирует. 
И тема с арендой самокатов уже отжила себя, инвестиционный бум прошёл несколько лет назад

Ответить

Alexey Sharapov

Герман
0

В Москве, по крайней мере, этого говна уже навалом. Экскурсии на любой вкус, прокаты самокатов на каждом шагу за копейки. Отдать 2-5к за прокат гидрика - это тема, отдать даже 2к за экскурсию по сочинской или московской жаре на самокате - да ну нафиг. Разве что людям 40+, но бабы будут переживать насчет внешнего вида или за здоровье детей, а мужик один не поедет.

Ответить

Oleg Oleg

Alex
1

Слабовато. Не клюют инвесторы на такую маленькую прибыль. Надо было писать ть 5000 туров в день:)

Ответить

Алексей В

Oleg
2

И добавить что-нибудь про ИИ или machine learning. 

Ответить

AlexVulgarix

Алексей
1

блохчейн  дыджитал   зероимишн  кэшбек 

Ответить

Алексей В

AlexVul…
0

Пускай машруты придумывает ИИ. 

Ответить

ЯжПрограммист

Alex
1

в такое SoftBank бы как раз ввалил пару десятков лямов 🤣 к успеху идет

Ответить

Владимир Романов

Alex
0

Лол, это в полне реально, это Сочи, я был там раз 20, так вот, подобные атракционы там любят, полетать на парашюте над морем 10 минут, а потом упасть в воду стоит от 5К за человека, КАРЛ, там постоянно очереди...

Ответить

Сергей Сергеевич

Владимир
2

Ну неправда, от этих зазывал болят уши, но очередей никогда не видел, я там живу.

Ответить

Дима Мельник

Герман
8

Уверен, что все закончится не успев начаться. Буду рад ошибаться)

Ответить

Alexandre Svergoun

Дима
0

Откуда такой пессимизм? Нормальная рабочая идея. Тут больше вопрос сколько можно на ней заработать чем будут ли люди кататься. В туристических зонах люди всегда хотят попробовать что-то новое. Почему не мощный самокат?

Ответить

Дима Мельник

Alexand…
4

Мощный самокат, проезжие серпантины Сочи, выпивший турист впервые решил попробовать что-то новое ... нет, не верю я в такую «рабочую» идею :)

Ответить

евгений аношин

Alexand…
2

Замени электросамокат из идеи  на мотобайк или хотя бы скутер... Ну что много осталось от креативности?

Батюшки, что предлагаем - каршеринг скутеров в Сочи? Или мото экскурсии по горам на эндуру или квадриках?

Ответить

Alexandre

евгений
0

Вопрос был не про креативность. Вопрос был,  будет ли работать или нет? Если экскурсии на квадроциклах работают то  на электро самокатах тоже будут работать. 

Ответить

евгений аношин

Alexand…
0

То есть агрегатор туристических экскурсий в горах по бездорожью на электрических самокатах при длительности сезона в 5 месяцев  тебе кажется здоровой идей??!!

Ответить

Сергей Сергеевич

евгений
0

Мотобайки уже были и года не прошло как сдулись, самокаты раскидали везде, но их начали топить как и велосипеды, которые просто не выжили.

Ответить

евгений аношин

Сергей
0

На то и намек....

Ответить

AeternaMens

Alexand…
0

А откуда оптимизм? 

Ответить

Алексей Доронин

Герман
5

Ваш комментарий прямо идеальная иллюстрация неверной оценки объемов рынка. Вам придется запастись всей Вашей харизмой перед встречей с менеджером из SoftBank

Ответить

Герман Манвелов

Алексей
–6

Хз, 2-3 миллиона рублей - это вообще ни о чём инвестиции. Даже если этим сервисом буду пользоваться только я и ещё пара десятков человек - для меня это будет уже успех, можно будет кататься на самокате в компании и одновременно получать неплохую прибыль, для программиста отличный отдых)) А как я вижу портрет инвестора в такие проекты - человек, которому сама идея нравится, и который тоже хотел бы сам пользоваться сервисом, и для которого инвестируемая сумма незначительна.

Ответить

Сослан Сакшин

Герман
21

"для которого инвестируемая сумма незначительна" ну то есть подсознательно ты уже эти деньги просрал)))

Ответить

Герман Манвелов

Сослан
–3

Ну, некоторым блогерам на стримах донятат сопостовимые суммы бывает одним донатом =)

Ответить

Сослан Сакшин

Герман
26

некоторые дядьки своим телкам за хороший отсос на порядок больше дают

но это не аргумент

Ответить

Герман Манвелов

Сослан
0

Любой инвестор должен для себя взвешивать все риски. Решить, верит он в идею и основателя, или нет. Если не верит, то и инвестировать не будет. 

Ответить

Сослан Сакшин

Герман
2

это вся понятно

но причем тут "для которого инвестируемая сумма незначительна"?
если инвестор реально поверил в твою идею и все свои деньги тебе отдал, такой вариант не пойдет?

или страшно, потому что спрашивать за результат будет?

Ответить

Герман Манвелов

Сослан
0

Нет, просто у меня такая картинка образа инвестора в такие проекты. Это вовсе не намёк, что результат будет какой-то плохой и т.п. А в реальности расклады могут быть разные - для инвестора это могут быть последние деньги, а могут - незначительные. 

Ответить

Mihail Demeshko

Герман
2

Соглашусь что 2-3 млн это не большая сумма для инвестиций.
А сколько вы уже привлекли инвестиций в ваши проекты?

Ответить

Герман Манвелов

Mihail
0

Я новичок в привлечении инвестиций - пока всерьёз этим не занимался. Но, уже сейчас предвижу их необходимость в этом году и далее для продуктивной работы. Думаю, где-нибудь весной начать прикладывать усилия в этом направлении. А пока просто интересно пообщаться с людьми на тему, плюс кто знает, может какой-нибудь инвестор заинтересуется =)

Ответить

Mihail Demeshko

Герман
3

А лет вам до 28 ти и вы регулярно читаете про единорогов?

Ответить

Герман Манвелов

Mihail
1

Мне 33, а единороги у меня ассоциируются с Ведьмаком хах

Ответить

Александр Якунин

Герман
0

А есть ещё интересные проекты, только не шлам, напиши в vk

Ответить

Вася Пражкин

Герман
4

 Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.

Вы уже проверили идею или только предполагаете?

Ответить

Герман Манвелов

Вася
0

Подобные услуги (только не на самокатах, а на электровеликах) предлагаются в Красной Поляне, я сам покупал такие туры примерно по такой цене. Там есть туры и по 10-15к. Плюс, как я писал выше, люди платят по 2-3к за аренду гидроциклов на 10 минут. Исходя из этого, я предполагаю.

Ответить

Птиц

Герман
3

Гидроцикл стоит тысяч 600 минимум, самокат в 10-20 раз дешевле. Потому и такая цена. Я бы оценил в 2000 за тур на пол дня, но если кататься по дорогам общего пользования - стрёмно. В целом идея не провальная, но нужно считать рентабельность. Взять в прокат на неделю 5-10 самокатов и протестировать MVP. Уложитесь в 100к.

Ответить

Герман Манвелов

Птиц
0

Хорошие тяжёлые полноприводные самокаты тоже не дешёвые. Например, Dualtron Thunder ~160k. Зато на них доступны крутые живописные горные маршруты. Поэтому цена тура на них не может быть слишком низкой с учетом их износа и инвестиций в них провайдером услуг.

По поводу тестирования, тут всё сложно. Идея новая, никто прямо не ищет такую услугу, плюс сейчас не сезон. Надо думать.

Ответить

Make Luv

Герман
4

А что будешь делать. если пьяный турист улетит в пропасть вместе с Dualtron Thunder? О безопасности есть мысли?

Ответить

Герман Манвелов

Make
1

Про безопасность в целом ответил в коменте выше. Конкретно по этому случаю, я склоняюсь к тому, чтобы не допускать пользователей в нетрезвом виде к мощным самокатам (это и по ПДД запрещено).

Ответить

Алексей В

Герман
0

Подозреваю этот запрет на уровне сервиса будут обходить

Ответить

Александр Иванов

Make
–1

Депозит 160к!)

Ответить

AeternaMens

Герман
0

Идея абсолютно старая. Единственное отличие - передвижение на самокате. 

Ответить

Александр Якунин

Герман
0

Поляна это другая ЦА, даже центр Сочи не настолько платёжеспособен как поляна, но а поляна сильна ограничен контингент, и даже там уже нельзя впарить маленькой бургер за 600₽, момент ушёл.

Ответить

Герман Манвелов

Алексан…
0

Вообще, что касается ценообразования - это естественный процесс. Разные поставщики туров будут пробовать устанавливать разные цены, на разные туры, на разных самокатах, с разными фотками/видосами, в разные сезоны. Всё это естественным образом устаканится.

Ответить

Алексей

Герман
1

Герман, нормальная идея. По Тель-Авиву катаются группы туристов на сегвеях, в основном в парковых зонах. Сегвей куда дороже любого самоката, а управление сложнее. Удивительно, но никто пьяный с мостов не падает. Вам просто надо сориентировать рекламу строго на в возрасте с достатком выше среднего. Детей и молодых не брать, пьяных отсеивать, составить грамотный договор об ответственности с пользователем, который подписывают перед оплатой. 

Ответить

Герман Манвелов

Алексей
0

Алексей, спасибо за интересный и полезный комментарий. Конечно, провайдеры услуг точно также могут создавать доступные для каждого туры по парковым зонам городов. На счёт договора об ответственности согласен. Тут в Сочи, когда я арендовал самокат этим летом, подписывал отказ от претензий в случае чего. 

Правда, у сегвеев есть специфика, мне кажется они доступнее пожилым людям, чем самокаты. Если пожилой человек никогда не катался, трудно представить, что он встанет на самокат.

Ответить

Вася Пражкин

Герман
0

Исходя из этого, я предполагаю.

Дешевле было бы проверить идею, есть ли вообще спрос на нее, вместо того, чтобы сразу начинать что-то делать. Это сэкономит и время и деньги, а также поможет разговору с потенциальными инвесторами. Впрочем, дело(и деньги) Ваши, Вам и решать.

Ответить

Yaroslav Shvetsov

Герман
3

Вы можете проверить свою идею без создания приложения представляя услугу через AirBNB — https://www.airbnb.ru/s/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8--%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/experiences

Впечатления Airbnb
Гастрономические туры, уроки серфинга и другие уникальные мероприятия, проводимые местными жителями
www.airbnb.ru
Впечатления Airbnb
Гастрономические туры, уроки серфинга и другие уникальные мероприятия, проводимые местными жителями
www.airbnb.ru
Ответить

Герман Манвелов

Yaroslav
0

Спасибо за совет, скорее всего через айр и буду проверять. На самом деле, мне AirBnb уже несколько раз посоветовали за последние сутки, а это что-то да значит =)

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Герман
2

5000 скипасс в Куршевеле на день стоит.

Ответить

Артём А.

Герман
2

Ну да ну да, каждый готов отдать 5к рандомному челику, возжелавшему срубить капусту с этих хипстеров на самокатах с айкосами

Ответить

Leonardo DaVinci

Герман
2

Ну, собсна, теперь понятно, почему в тебя не инвестируют

Ответить

Pixel Lens

Герман
1

Хвалю идею и энтузиазм, но:

такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека

Стоить они могут сколько угодно, но спроса не будет. 500-1000 р для начала еще никуда не шло (а лучше еще дешевле).

В сочи навалом дорогих туров, экскурсий и развлечений. Это какой-то неадекват. Потом люди плюются на весь интернет - нахуй ваш сочи, лучше в турцию. 

Пока на развлечения в сочи будут такие цены - турбизнес будет в целом топтаться на месте. Рублём надо народ заманивать! Тогда спросу будет столько, что даже не надо будет цены повышать. Успевай только работников нанимать и расширяться.

Вообще, я б увидился с тобой, мне самому интересен бизнес в Сочи и первая идея тоже была в сфере туризма. Но не сейчас, а когда-то в этом году, и не делать бизнес сразу, а подумать. Одна голова хорошо - а две веселее.

Ответить

Герман Манвелов

Pixel
–1

Да, есть такая боль в Сочи - низкий уровень сервиса, и слабое развитие IT. Как раз отчасти моя миссия в том, чтобы менять ситуацию к лучшему. В частности, я хочу цивилизовать отдых на воде, создать единый сервис, который повысит доступность услуг и удобство как для поставщиков услуг, так и для туристов. Тут вообще ещё конь не валялся, в Сочи - работы невпроворот. И это здорово для таких, как я - кто любит начинать новые стартапы. 

По ценам, 5000 за тур - это просто пример. Поставщики туров (которым может стать любой) закроют весь диапазон, от супер дешёвых за пару сотен, до мегадорогих.

Да, будешь в Сочи, можно посидеть поболтать за пивком. Мы тут недавно создали местную группу в телеграм, где собираются люди, работающие на, Upwork, из сферы IT и бизнеса/стартапов, которые живут или бывают в Сочи - как раз, чтобы тусить и общаться на общие интересные темы. Могу пока добавить тебя туда, напиши мне в телеграм: @manveloff 

Ответить

Сергей Сергеевич

Герман
0

Слабое развитие IT - развитие есть там где кадры, Сочи самый тупой город (это беда всех теплых регионов в любых странах), у местных мечта спилить бабушкину яблоню и впилить очередной самострой на 5 на 5 и сдавать туристам, тем кому не повезло таксуют и работают на рынках и в магазинах, про армян и абхазов просто промолчу, я лично их просто игнорирую и всем советую поступать так же. И вот видя все это (местных, серпантины, отсутствие нормального общественного транспорта, пробки, отсутствие парковки у дома, бешеные очереди в садики, школы по 50 человек в классе и в 2 смены, список очень большой, но я конечно приспособился работать в горах и выезжать в город пару раз в месяц), короче больше чем на один сезон народ не задерживается.

Ответить

Shuhrat Azimov

Герман
0

Когда во многих городах России зарплата чуть больше 10 тыс....
Да и похожий проект уже есть и работает по миру куда люди могут добавлять свои экскурсии а другие бронировать... и вроде даже 2 таких проекта и один вроде от Airbnb и что то похожее запускает booking

Ответить

Герман Манвелов

Shuhrat
0

Проект ещё несет в себе социально-полезную нагрузку. Люди, у кого есть свои самокаты, смогут бесплатно планировать через него покатушки. Несмотря на низкий доход, сообщества владельцев электросамокатов по всей стране растут, как на дрожжах. 

Да, я сам активный пользователь AirBnb, они тоже продвигают тему впечатлений. Но, все же там очень широко-специализированная функция. Этот же сервис местный и узко-специализированный. Плюс, я считаю не стоит бояться конкуренции с транснациональными гигантами, деньги далеко не имба.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Герман
0

вы катались на самокатах? Я в городе-то не могу нормально передвигаться, нет никакой инфраструктуры, а вы хотите в горах :-)

Велик куда проще справляется с этим всем. 

Ответить

Герман Манвелов

Дмитрий
0

В Сочи велик до первой горки, и ты без сил. А горки тут повсюду.. А по городу очень удобно. Я в Сочи из Москвы переехал, а самокатами активно пользуюсь с 2017. В той же МСК очень удобно, доезжаешь до метро на самокате, едешь до нужной станции, выходишь и едешь до нужной локации. Плюс, можно на самокате добраться до каршеринга (в 17-м их ещё мало было).

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Герман
0

Это понятно, я имел ввиду электровелик)) 

что в МСК, что тут самокаты ужасны. Конечно можно ездить по дороге с авто, но я этого панически боюсь))

А если ехать по тротуару, то это забей, съезды и прочие даже в МСК нормально не делают, всё это на отъебись сделано. 

Пока не будет велодорожек нормальных, такой транспорт не станет сверх популярным, хотя хотелось бы, потенциал огромный. 

Ответить

Герман Манвелов

Дмитрий
0

Ага, электровелик вещь - я себе планирую прикупить. Тот, где надо педали крутить, и он тебе помогает. Самокат лучше, когда надо по делам скататься. А велик - чтобы держать себя в форме. Особенно актуально в Сочи, где обычный велик не вариант. А вот на равнинных локациях, вроде МСК, электровелики не нужны особо имхо.

Ответить

Сергей Сергеевич

Герман
0

$20k, 3 месяца - деньги в топку, на приложение с трудом хватит, нужно еще биллинг писать, готовых нет. Да и я тут достаточно прожил и понимаю что туристы на это не клюнут. Вот прогулки на лошадях, это работает, сам выбираюсь, но стоит это 600-700 рублей за пару часов с доставкой в горы. Бабулек полно же которые за свои 50 рублей душу из туриста вытрясут и отправят хоть на кудыкину гору в абхазию. 

Кстати таких проектов уже пару точно было, все померли, некоторые агрегаторы работают, но они просто как сайт объявлений, никакой ответственности не несут, просто получают комиссию принимая звонки. 

Ответить

Елена Краско

Герман
0

Если брать группы по 5-10 человек

Дай бог чтобы один в день такое взял покататься,а вы про группы)

Ответить

Птиц

18

Даёшь стартап по выпеканию замороженной пиццы в машине по пути к клиенту! Большинство поедателей пиццы даже разницы не заметят!

Ответить

Олег Саенов

Птиц
12

можно даже не размораживать, сами разморозят, чай не баре. Зато стартап

Ответить

Yuri Ahmedov

20

Оценка 4 миллиарда, Карл

Ответить

Oleg Oleg

Yuri
5

Правда завидно? Как бы так научится придумывать и у инвесторов деньги забирать:)

Ответить

Mikhail Bobko

15

Оксюморон какой-то: робопицерия увольняет людей.

Их там вообще быть не должно

Ответить

Shuhrat Azimov

Mikhail
4

По-твоему робота делающего пиццу должен придумать и сделать робот делающий роботов?

Ответить

Вася Пражкин

Shuhrat
0

Вот, кстати, интересный стартап бы получился, можно прилично сэкономить на инженерах ).

Ответить

Борис Моренко

Shuhrat
0

А там и до скайнета рукой подать

Ответить

Mikhail Bobko

Shuhrat
0

То есть ничего не разработали, но наняли 400 человек?

Софтбанк специально ищет самые шизоидные проекты.   
  

Ответить

Alexandre Svergoun

11

А вы Фёдору не верили.

Ответить

Ivano Digital

Alexandre
–2

чувачок в короткий срок стал намного богаче чем Федя. ДоДо, кстати, тоже могла вовремя на этом поживиться

Ответить

Алексей Полепчук

Ivano
4

он пробал все деньги на офис и рабов, врятли он как wework сдавал офис сам себе или типа того

Ответить

Ivano Digital

Алексей
4

Наверняка отщипнул во время раундов...

Ответить

Алексей Полепчук

Ivano
0

это черевато судьбой директор рено ниссан

Ответить

Make Luv

8

Топ-менеджеры в пиццерии - это звоночек.

Ответить

Otto Blotto

0

сама идея производства пицц роботами - суперская, кто работал с производством(неважно, пищевым или др), знает, что 90 % или более твоей работы зависит от человеческого фактора.

Тем более, если у тебя кафе или ресторан, то люди будут приходить, если там вкусно(мак, кфс и пр не в счет), если скажем твой повар Вася готовит офигенную пиццу, то будут приходить к нему.

Все зависит от повара, кафе, шаурма, пицца, мишленовский ресторан.

Например, та же шаурма, которую все брезгают из за того, что там антисанитария, но почему то такие же шаурмишные работают в германии или др странах и никто не брезгает.

В Москве самую вкусную шаурму делают турки на рынке Велозаводской(у них сеть из нескольких кафешек) - Ankara Doner, стоит дороже - 350 руб, так вот у них владелец сам занимается разделкой мяса, если надо и следит за качеством(покупает у фермеров, а у не известного сетевика).

Так вот, и он жалуется на текучесть кадров - люди поработают немного, считают себя асами и сразу хотят стать миллионерами - типа запущу свой бизнес.

И дело не в деньгах, хороший повар на шаурме получает в день 3-5 тыс руб, дело в том, что такие люди переоценивают свои возможности, считают себя пупом земли.

Почему в России не делают такой вкусной пиццы, как в Европе? Дело не столько в продуктах, сколько в культуре потребления - у нас любят побольше хлеба(совковое наследие), и он дешевле, чем моцарелла, потому и делают толстым слой теста.

Так вот, такие роботы решали бы все проблемы, связанные с человеческим фактором.

Если бы я хотел открыть пиццерию, то купил бы именно робот полного цикла, который все делал бы.

Надеяться на повара Васю, что он даст такую же скорость, как робот, не приходится.
Робот - это железо, он не болеет, ему не надо платить зарплату, у него не бывает плохого настроения.
А за свет думаю все готовы переплатить.

Так что будущее за работами.

Вангую - следующим этапом будет робот-шаурмист

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Otto
14

Пиццы в европе вкуснее, чем в РФ?)) Неплохо-неплохо. 

Хотя было всё понятно, когда ты написал про "шаурма, которую все брезгают", учитывая, что шаурма уже многие годы очень в тренде, каждый блогер и т.д. открыл шавуху, на неё постоянно делают обзоры и шаурма собирает куда больше просмотров, чем обычная еда. Шавуха стала мемом. 
К шаурме относились плохо до ~10-12 годов, дальше пошёл бум. 

Вы совершенно не разбираетесь в еде, заявляю, как супер любитель заказать пиццу. Пожил в нескольких разных городах, заказывая еду с разных мест. Также бывал в Европе и ел во всяких итальянских пиццериях, где меня встречал итальянский хозяин с улыбкой))) 

Про пиццу на толстом тесте вообще убил)  

Ответить

Pavel Mipt

Otto
1

А у робота значит не надо обновлять прошивку, делать ТО, проводить ремонт, перенастраивать программу (например на российские продукты а не итальянскую моцареллу/пармезан)?

+ Какой-то персонал все равно понадобится (оператор, уборщица, закупщик, грузчик, и тд - причем в мире людей это может быть один человек)

В итоге вместо пары человек с невысокой квалификацией и соответственно зп для робота нужен более высокооплачиваемый персонал.

Люди универсальное, как правило дешевле, их можно нанять/уволить если есть рост/спад.

Т.е. робот целесообразен в двух сценариях:

1) если работает 100+ человек на схожем функционале. 
2) если сотрудников немного, но зп каждого велика (а пока можно платить 30-50к - какие роботы?)

Ответить

Алексей Доронин

6

Надо всего-то сменить название на Zume.AI и смело в новый инвест раунд!

Ответить

Евгений Абрамовских

Алексей
0

Zume.Blockchain.AI

Ответить

Дима Мельник

5

Гришин роботикс интернешнл) Литейщики смеются - чугун на ноги проливают. 

Ответить

Serge Sokolov

4

https://www.youtube.com/watch?v=GLdGozk3Z70

Ответить

Arthur Niazyan

3

SoftBank обычно инвестирует в харизматичных основателей

Действитель, ведь Алекс Гарден похож на Стетхема.

Ответить

Sergey Furtaev

3

Вот так фокус! Уверен, 4 из 5-и сотрудников стартапа так и не поняли, в какой именно момент их обманули.

Ответить

Alex Petrov

0

 " Если все будут делать роботы и даже пиццу, то зачем тогда нужны люди,  но ведь роботы не едят пиццу?
"
   Кмк если бы при принятии решения о выделении инвестиций,  в  SoftBank кто то задал такой вопрос, они бы не попали в просак в очередной раз.
    

Ответить

Денис Файзулин

Alex
6

Ответить

Константин Рогов

1

инвестор компании Дмитрий Гришин рассказывал vc.ru, что стартап научился готовить пиццу на ходу в машинах

Уже тогда было понятно что это чистой воды афера X))

Ответить

ivan krapivin

1

Биоразлагаемый стартап!

Ответить

Ivano Digital

1

На самом деле, автоматизация ритейла, хоть и сложный, но перспективный рынок. У Zume Pizza просто Продакта нормального не было.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

 По словам собеседников издания, Zume Pizza ставила перед собой нереалистичные цели, что приводило к бурному и неконтролируемому росту штата.

Отмыв бабла менеджерами, такой отмыв бабла... Почему-то хочется вспомнить Потапенко про старт-апы: "Если вы готовы рискнуть наравне со мной, то я в вас вложусь, если вы рассчитываете только на мои деньги - нет".
 С помощью увольнений компания рассчитывает сократить расходы на фоне переговоров о дополнительном финансировании, полагает издание.

Думаю, что там стоит инвесторам с паяльником походить. Деньги внезапно найдутся...

Ответить

Mikhail Goncharov

1

Да, помню обсуждение этой ахинеи про пиццу на ходу. Более идиотской идеи трудно представить даже. Ну если только прямо дома готовить у заказчика. 

Ответить

Андрей Иванов

0

Кофе. Такое нужно в кофейнях. Современные суперавтоматы могут стоить за миллион рублей, но по качеству приготовления кофе, особенно молочных напитков, человек все ещё лучше. Проблема лишь в том, что у бариста плохое настроение, сбился помол, его отвлекли и все, кофе уже не тот.  
 А если машину научить ещё оценивать и подстраивать под обжарку зерна. По-моему, вполне понятная история. 

Ответить

Юлия Мясникова

Андрей
1

Прилетела из Даляня. Там автоматы классно готовят кофе * из прекрасного зерна. Так, что не преувеличивайте ценность бариста. Просто попробуйте идеальную мелкодисперсную пену капуча из технологичного китайского "автомата"😅 Единственное, что сделали китайцы - оставили тех, кто принимает заказы, рассчитывает да отдает с улыбкой стаканы.
Отдавать стаканы... Профессия однако.
(П. С.
В аэропорту Инчхона робот - болтушка подскажет и проводит до твоего терминала, нужного магазина, ближайшего кафе или туалета. Скоро он кофе научится варить на ходу, с рисунками ВанГога на поверхности - и хана всем 🤪🤪🤪)

Ответить

AlexVulgarix

Юлия
0

о класс!  не знал что в Росси есть такой город. приятно что наши  освоили производство современных автоматов.  пишите еще. очень мило!

Ответить

Андрей Иванов

Юлия
0

Так я только, за автоматизацию. Рынок кофе так растет, что умелых бариста просто не хватает. Я думаю разделение будет сильнее, суперавтоматы будут варить лучше и что важно, стоить дешевле, ну и будут стоять где просто нужен кофе. А хорошие рожковые машины для спешелти кофе. Рынок премиальных "рожков" отлично себя чувствует, там рост продаж и появляются новые марки. Да и выглядит они просто секси, новые la marzocco или американские slayer. 

Ответить

Александр Иванов

Андрей
0

Я не уверен, что вы готовили на современных суперах.

Помол, пролив, температура настраиваются, машину можно адаптировать под разное зерно, WMF бюджетом от 400 т.р.  будут делать и холодную пену, а на HOST 2019 стояла по-моему опутанная шлангами франке, которая  и cold brew брала из винных пакетов и альтернативу.

Ответить

Андрей Иванов

Александр
0

Отличный кофе делают я не спорю. Я просто про идеальную чашку, пробовал на двух кофейных выставках (пир), в Питере в разных заведениях, даже тест слепой делали для эспрессо, все равно разница есть. Правда неподготовленный человек, для которого старбакс хороший кофе, разницу не почувствует скорее всего. Я сам за автоматизацию, на заправке например, лучше кофе из WMF выпить, особенно если они зерна нормальные закупают. 

Ответить

Александр Мазалецкий

0

Онр наняли слишком много роботов, надо сократить 80 процентов

Ответить

Anatoly

0

Softbank уже не торт

Ответить

Дмитрий Лукиенко

0

Откуда там люди? Робопицца же)

Ответить

SL Potapenko

0

Уже вроде бы придумали кулинарный 3d принтер.

Ответить

Petr Korobov

0

Во) Оказывается, не только у нас есть "эффективные менеджеры"))))

Ответить

IO

0

Коробку спиздили у Apple

Ответить

AlexVulgarix

0

нормальной питьевой воды все меньше, а они все (про концерагены) про кофе да про пиццу

Ответить

Saucedo Puetz

0

Еще один пузырь лопнул

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Грамотный маркетолог с нуля: чему и как обучаться, что делать и изучать
Казалось бы, что сегодня есть столько маркетологов, куда им еще браться. Но, как показывает практика и реальная жизнь, …
9
TUI
Подписан
Отписаться
Лучшие маркетинговые кейсы TUI в 2019 году
Подводя итоги года, мы решили поделиться с читателями vc.ru своими самыми интересными маркетинговыми кейсами. TUI Росси…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
10 самых популярных материалов на vc.ru за 2019 год
И тексты, которые вы чаще всего лайкали и добавляли в закладки.
11

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
" Мне кажется, такие туры вполне могут стоить тыщ по 5 с человека.  Если брать группы по 5-10 человек, выходит 25-50к за тур грязными. А в день вполне можно делать >2 туров."        Поражен вашим оптимизмом.  Пять…
Создатели робопиццерий Zume Pizza с инвестициями Дмитрия Гришина уволят около половины штата и сменят фокус бизнеса
Василий
за неделю
Он расскажет куда потратил деньги, но поймут ли его...
Регулятор США потребовал от Telegram рассказать об использовании полученных от инвесторов $1,7 млрд
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Владимир Алексеев

Подскажите CMS для создания…

Таня Арефьева

Twitter позволит ограничивать…

Dmitry Yankovoy

Почему российские программисты…

Andrey Oz