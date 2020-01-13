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Еда
Лиана Липанова
2021

Российский стартап по доставке фермерских продуктов для бизнеса Foodza с инвестициями Mail.ru Group прекратил работу Материал редакции

Компания «не нашла устойчивую бизнес-модель», заявил один из основателей.

9 комментариев
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Российский стартап по доставке фермерских продуктов в магазины и рестораны Foodza с инвестициями Mail.Ru Group прекратил работу. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на сооснователя стартапа Владимира Холязникова.

Foodza развивала логистический сервис, который связывал небольшие фермерские хозяйства с клиентами из малого и среднего бизнеса. Холязников заявлял, что продажи через оптовиков и рынки устарели, и компания хочет изменить сложившуюся систему поставок.

Почти за два года с момента запуска стартап «не нашёл устойчивую бизнес-модель, которая могла бы составить значимую конкуренцию существующей дистрибуции через рынки», объяснил Холязников. Он рассказал, что инвесторы отнеслись к закрытию компании с пониманием.

По словам Холязникова, перед закрытием Foodza провела ещё один раунд финансирования, но в итоге отказалась брать деньги у инвесторов из-за слабых результатах компании. Участников раунда и сумму потенциальных инвестиций он не раскрыл.

По состоянию на 13 января 2020 года у сайта Foodza «истёк срок регистрации домена». Холязников уже приступил к работе над новыми проектами в сфере фудтеха и электронной коммерции, пишет издание.

По данным базы «Контур.Фокус», 100% ООО «Фудза Про» принадлежит кипрской Nezelia Ltd. Гендиректором компании указан Павел Власов. Выручка за 2018 год составила 16,7 млн рублей, а убыток — 12,8 млн рублей.

Компанию в начале 2018 года основали Владимир Холязников, Дмитрий Боев и Павел Власов. В октябре 2018 года стартап Foodza привлёк $1 млн. Раунд возглавила Mail.Ru Group.

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9 комментариев
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Ivan Zolotko

9

Вся сложность этого бизнеса заключается в том, что с фермерами очень сложно работать стабильно. Сегодня он готов привезти тебе продукт, завтра скажет нет, просто потому что встал не с той ноги. Сегодня у него одна цена, а завтра другая. У тебя на сайте висят позиции товара, а он их уже вывел из ассортимента и никому не сказал. Мясо умеет резать (и имеет для этого необходимое оборудование один из ста), у остальных постоянно осколки костей. Сегодня у сыра один вкус, завтра он добавляет в него по своему вкусу больше соли, перца и чеснока, оставляя при этом тот же сорт... В общем, культуры и опыта ведения бизнеса у 99% из них, нет. Отдельные самородки рынок не делают, плюс ко всему у них все расписано на год в перед (а наращивать объемы способны единицы). 

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Vl Al

Ivan
–1

"а наращивать объемы способны единицы"

Если фермер способен наращивать объемы - это не фермер. Это агрохолдинг. Это очередной **раторг. Кушайте, не обляпайтесь. Только не удивляйтесь, что наконец-то ощутили вкус настоящей резины.

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Ivan Zolotko

Vl
1

Любой фермер может без труда увеличить своё хозяйство в десять раз и при этом остаться фермером (по своим размерам). Вопрос цены, по опыту 1-5. млн. Более того, если хозяйство не далеко от миллионника, у них не будет никаких проблем со сбытом, так как спрос сегодня превышает предложение. Упирается все а то, что они ничего не хотят. Стандартная фраза - а зачем, мне и так хватает.

 

Кстати это отчасти правда. Умный фермер выбивает себе дотационный лизинг на комбайн или трактор за 5-6 млн., от гос.банка, ездит на нем 1-2 сезона, а потом отдает обратно и заходит на второй круг, не погасив долги за предыдущий (долги им списывают). Посмотрите тендерные площадки в сельхоз регионах, они все завалены Новой-бэушной техникой для полей, можно купить комбайн на ходу, которому 2-3 года, за 250-500 тысяч, вместо рыночных 1-2 млн.

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Andrew Simon

Ivan
1

"Стандартная фраза - а зачем, мне и так хватает." - ну что поделать, если человеку действительно хватает. Его устраивает выбранный стиль жизнь, зачем ему лишний гемор?

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Алексей Максимов

Ivan
0

Думаю, что такие фермеры начнут работать нормально, только если альтернатив по сбыту у них не будет. Или они будут, но гораздо менее выгодные, нежели чем через подобный сервис доставки.

Если у сервиса будут деньги, например, на то, чтобы несколько лет субсидировать фермеров, то может что-то и выгорит. Но, конечно, в такой сфере потребуется не $1 млн. и не 10, а значительно больше.

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Ivan Zolotko

Алексей
0

Предложения: ограничить сбыт и влить денег не работают. Первое - убьёт инициативу, которая есть. Второе - деньги без инициативы быстро закончатся. Фермеров сейчас и так субсидируют. Все портит как раз то, что им не обязательно думать о продукте, спросе и возврате инвестиций. И как писал выше, полное отсутствие культуры бизнеса.

рабочая модель на ближайшие 5 лет - сел в пазик, проехал по хозяйствам, купил на свои кровные то, что фермер соизволил произвести, привёз в город и дальше все реализуешь, на свой страх и риск, без гарантий стабильного качества, вкуса и ассортимента.

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Олег Журавлев

1

бабло уплыло ))

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Olga RRR

0

А што не спросили у рестораторов? Или они обещали пользоваться, а сами - по старинке?

На самом деле да, странная история.
Не могу найти причину, по которой мне понадобилось бы взять сырье не у кого обычно - проверенное, а в некоем логистическом (посредник?) сервисе, где незнакомые мне фермеры.
Замены в блюдах не положительны для процесса. Отрабатываются все варианты при разработке рецептур и выбирается оптимальный - и это много факторов.
По-моему, сервис попутал целевые аудитории. Они хотели лавку-лавку для бизнеса что ли сделать? Но тут все не так.

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Сергей Иванов

0

Сельское хозяйство - сектор рынка изначально нестабильный, где реальная прибыль очень маленькая и зависит от множества факторов, в том числе климатических, качественный продукт не конкурентно способный из-за цены.
Вообщем история под силу только государству, не частным компаниям (Фудза - молодцы хотели создать удобный сервис для фермеров), так как здесь нужно огромные инвестиций, без особых прибылей, что мало вероятно, поэтому будем есть картошку из Египта, ( выращенную в песках) помидоры из Азербайджана, капусту из Китая и.т.д.

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