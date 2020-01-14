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Еда
Татьяна Боброва
2528

Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart опять проведут протесты из-за условий оплаты труда Материал редакции

Сотрудники требуют восстановить стандартные чаевые в размере 10% для всех заказов.

  • Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart организуют забастовку по всей стране, чтобы добиться улучшений условий труда. Требование — поднять стандартную сумму чаевых в приложении до 10%.
  • Также сотрудники попросили пользователей поддержать акцию в соцсетях. «Чтобы продолжить выполнение ваших заказов, мы должны увидеть действия со стороны Instacart», — написали работники в открытом письме, опубликованном на Medium.
  • По словам одной из организаторов протеста Сары Кларк, за последние несколько лет Instacart сократила зарплату работникам доставки, а в 2016 году снизила размер чаевых с 10% до 5%, пишет The Verge.
  • Работники Instacart уже выходили на забастовку в ноябре 2019 года, также требуя восстановить размер чаевых и выплачивать их полную сумму. После этого компания объявила об отмене бонуса в $3 для закупщиков, которые получали высокий рейтинг от пользователей, писало Motherboard.
Instacart workers are organizing national…
The grocery delivery company has come under fire in the past for issues with worker tips and pay
www.theverge.com

#новость #instacart

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43 комментария
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Laugh Radiant

16

Чтобы продолжить выполнение ваших заказов…

Охуеть конечно, требовать в ультимативной форме заставить трясти c каждого клиента и добавлять в приложении +10% к каждому заказу.

И вишенкой, просить клиентов поддержать их в отъёме у них же этих денег

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Denis Denis

Laugh
10

ага, чаевые официантам, таксистам, доставщикам еды. ок, я готов, пускай тогда все платят чаевые учителям, так как а хулеб нет

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Yuri Ahmedov

Denis
3

В банке кассиршам за проведение операций, в магазине мерчендайзерам за красивую раскладку продуктов.  

А лучше каждому встречному, лайками и социальным кредитом как в Черном зеркале. 

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Георгий Пришкин

Denis
0

Боюсь преподаватель ОБЖ будет больше получать чаевых от учеников

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evilnw

Laugh
6

Все вопросы к эффективным менеджерам, которые ставят ЗП в 3 копейки, но обещают сотрудникам, что последние смогут заработать 100500 млн $ за счет чаевых. Иногда, случается так, что работники действительно получают хорошую сумму за счет чаевых. Тогда у лучших руководителей на свете мелькает мысль "Переложу часть их денег к себе в карман и назову это новой стимулирующей программой".

Ответить

Антон Гранд

Laugh
2

Загнивающий запад.

Ответить

Олег Нечаев

Laugh
0

Насколько понял, это не условие повысить стоимость заказа, а условие - установить опцию 10% чаевых по умолчанию рекомендуемой. По другим сервисам, которыми пользуюсь, скажу, что вилка должна быть достаточно большой. Иногда заказ на 100 рублей выполнен так хорошо, что хочется и 100 процентов на чай оставить. Как вариант - установить 10% по дефолту, но оставить опционально и 5%. С другой стороны сфера обслуживания в США низкооплачиваемая и состоит бо́льшей частью из чаевых, кои колеблются от 10-15% минимум.

Ответить

Joy Z

Олег
0

Не совсем так. У них чаевые это уже обязательный платеж к стоимости заказа в чеке..

Ответить

Влад Кудинов

Joy
0

Тогда это не чаевые

Ответить

Joy Z

Влад
0

Увы, но у них это именно такие обязательные чаевые.

Ответить

Volc O'Hara

5

Это очень простой и легкий способ объяснить сервисному персоналу, что он(а) либо работает хорошо, либо пшел на. Чаевые это очень правильный способ, когда девочка(мальчик)-студент(ка) старается и зарабатывает лишние пару сотен за вечер. Или не старается, но тогда это ее проблемы.

Инстакарт же решил, что они не обязаны отдавать все чаевые своим работникам, можно и себе немножечко оставить, примерно половину. Doordash, кстати, уже прогнулся, чего то они там такое недавно присылали, что они уже все поняли, признали и вааще невиноватые

Ответить

Konstantin K

Volc
7

То есть, я оставляю 10% чаевых за обслуживание официанту,а ресторан оттуда забирает половину?)))
Это прям жлобство!
Ресторану я уже заплатил за еду. Чаевые это поощрение официанту,а не ресторану.

Ответить

Volc O'Hara

Konstantin
3

ну вот они там и устроили забастовку. Успехов инстакарту, таких сервисов как они - миллион

Ответить

Joy Z

Konstantin
0

С чего вы  решили что Instacart оставляет себе половину? 

Они просто уменьшили обязательную сумму чаевых в чеке с 10 до 5%
При этом дополнительные чаевые курьеру лично в руки никто не отменял..

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Alexey R

Volc
2

Инстакарт оставляет все чаевые сотруднику, это требование закона и это строго контролируется. Но теперь в приложении по-умолчанию предлагается оставить 5% от заказа.

Ответить

Volc O'Hara

Alexey
3

Вы уверены про закон?

А во вторых, чо зря спорить то. Прочитайте оригинал, даже по названию статьи достаточно понять. 
https://www.nbcnews.com/business/business-news/why-instacart-doordash-workers-don-t-always-receive-tips-you-n965926

Ответить

Alexey R

Volc
0

Да, вы правы, такая проблема была в прошлом году. Инстакарт обещал определенную минимальную оплату за каждый заказ и доплачивали, если оплата или чаевые были маленькие. Но при этом получалось, что для маленьких заказов при увеличении чаевых компании нужно было доплачивать меньшее до обещанной суммы. Получается большие чаевые субсидирования оплату. Получилось некрасиво, сейчас минимальная сумма оплаты считается без учёта чаевых.

Ответить

Joy Z

Volc
0

А где написано, что Instacart оставляет себе половину включенных в стоимость чаевых ?

Ответить

Alexey R

3

Покупатели и так могут оставить чаевых, сколько хотят. Хоть 5%, хоть 10%, хоть 50%. Работники просят поменять размер чаевых, который предлагается в приложении по-умолчанию. 

Кстати, размер чаевых в США в среднем 18-20%. Доставщикам, официантами, таксистам, парикмахерам и т.п.

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Konstantin K

Alexey
5

О, получается, я за каждый товар плачу чаевые государству

Ответить

Mike Kosulin

Alexey
0

С чего у всех должны быть % чаевые, так ещё и почти одинаковые?

Ответить

Vsevolod Kasatkin

Mike
0

В США механика выдачи чаевых довольно проста. 18% - обслуживание не понравилось, 20% - обслуживание ок, 22% - обслуживание супер. Более 22% оставлять можно, но выглядит как покупка человека и может даже немного его обидеть. Менее 18% или не оставлять вообще тоже можно, но в приличном месте вас возможно спросят, что вам не понравилось, ведь они старались. Также стоит обратить внимание на невысокий фиксированный достаток официантов, барменов, доставщиков и тд, основной доход которых и состоит из чаевых. Многие сознательно и в зрелом возрасте работают профессиональными официантами, просто потому что им нравится их работа и выполняют ее очень хорошо, поэтому причин не дать на чай нет. Америка страна дорогих услуг и дешевых товаров (относительно среднего достатка американца)

Ответить

Denis Denis

Vsevolod
1

жаль не живу в США, официанты б бомбили с меня дай бох. так как в целом индустрия предполагает наличие кучи мимокрокодилов без особых манер)

Ответить

Mike Kosulin

Vsevolod
0

Не у всех в США процент.

Курьерам не дают такой процент. Вот купишь ты условный айфон и будешь 100$ на чай давать?

Ответить

Vsevolod Kasatkin

Mike
1

Конечно, я немного не правильно расписал, это касается непосредственно общепита. Айфон куплю на Амазоне, то в стандарте там будет фикс сумма стоять 5$. Там чай за заказ идёт.

Ответить

Mike Kosulin

Vsevolod
0

Фикс будет не для чаевых, а стоимость доставки.

Очень часто(а возможно, что в абсолютном большинстве), доставка бесплатная, особенно если прайм
С курьером ты можешь вообще никак не контактировать. Оставят у двери дома или консьержу в аппарте оставят.
Процентные чаевые — это бред, но местами это традиция.

Ответить

Vsevolod

Mike
0

В прайме как и во фреше выставляется стандартная сумма чаевых 5$, далее ты можешь её откорректировать в зависимости от желания.

Ответить

Mike Kosulin

Vsevolod
0

Я про Amazon Prime.

Ответить

Mike Kosulin

Mike
0

А сотрудникам отеля? Ну вот подняли тебе вещи до номера, то ты тоже % от своих вещей в $ отдашь, или % от стоимости проживания?

Не нужно до абсурда доводить.
Вполне себе ок дать и 5$ на чай.

Ответить

Vsevolod

Mike
0

Абсолютно верно, выше уже исправился

Ответить

Alexey R

Alexey
0

А ещё почтальонами, консьержам (один раз в год на рождество).

Ответить

Алексей Любимов

1

После этого компания объявила об отмене бонуса в $3 для закупщиков, которые получали высокий рейтинг от пользователей, писало Motherboard.

Кто на ком стоял?

Ответить

Laugh Radiant

Алексей
0

мальчик / девочка, которые собирают тебе корзину и звонят по поводу замен и тд.

для тех, кто хорошо работал и получал лайки от клиентов был доп. бонус 3$.

Теперь работать можно одинаково хуёво, а чаевые всё равно стрясут с каждого заказа + 10%. (Если забастовка выгорит).

Ответить

Давыдов Андрей

0

"а в 2016 году снизила размер чаевых с 10% до 5%"

Почему до ноября 2019 года их это устраивало? За 3 года там наверняка менялся штат, новые сотрудники знали на что шли. Это раз. Во-вторых, зачем вообще устанавливать размер чаевых? Почему не предоставить выбор клиенту - сколько хочу, столько и дам. А захочу, вообще не дам.

Ответить

Joy Z

Давыдов
0

В разных странах разное отношение к чаевым.

В Америке в сфере услуг (кафе, рестораны) они обязательны, а в некоторых других странах если вы что-то оставите , то это сочтут оскорблением..

Ответить

Joy Z

0

Вообще даже в сфере услуг "обязательные" чаевые в виде % к стоимости заказа это бред!

Но в Америке это принято, как и указание на ценнике стоимости товара без дополнительных налогов, но которые с тебя обязательно возьмут дополнительно на кассе..

Ответить

Yan Purvenes

0

Когда наши начнут так же наезжать на монополистов

Ответить

Joy Z

Yan
0

Наезжать чтобы Яндекс.Еда и Delivery-club начали Вам включать в счет кроме стоимости доставки еще и обязательные чаевые в минимум 10% от стоимости заказа ?

Ответить

Yan Purvenes

Joy
0

Пусть за свой счёт делают. Пуская манагеры не получают премии и тд. Это давно пора в этих компаниях

Ответить

Joy Z

Yan
0

За счет каких именно менеджеров вы имеете ввиду?
Вы предлагаете например за счет урезания зарплаты и премия для девочек которые сидят в колл центре или за счет программистов которые пишут и поддерживают софт?
А может за счет уборщицы которая убирается в офисе? Менеджеры же могут и сами убраться и пол помыть..

Ответить

Yan Purvenes

Joy
0

Обычно девочки в кол-центре получают мало. За тех, кто в целом руководить разработкой, прибылью и тд сервисов. Так как уборщица и многий другой персонал обычно получают голый оклад. Еще по везет если не ниже рынка

Ответить

Joy Z

Yan
0

То что кто-то получает мало это факт, но и владелец бизнеса не должен получать минимум, а всю прибыль отдавать своим работникам..

Работника чаще всего сами идут и соглашаются на маленькие зарплаты их же никто к этому не принуждает. А после того как работник согласился на предлагаемые условия не стоит начинать требовать что-то большего так как проснулся аппетит или зависть к соседу который получает больше..

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Joy Z

0

Есть заранее объявленная стоимость услуги на которую клиент соглашается или нет и которая идет на зарплату работнику, а еще обязательно дополнительно платить % от стоимости заказа это бред..

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