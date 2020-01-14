Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart опять проведут протесты из-за условий оплаты труда
Материал редакции
Сотрудники требуют восстановить стандартные чаевые в размере 10% для всех заказов.
Работники американского сервиса доставки продуктов Instacart организуют забастовку по всей стране, чтобы добиться улучшений условий труда. Требование — поднять стандартную сумму чаевых в приложении до 10%.
Также сотрудники попросили пользователей поддержать акцию в соцсетях. «Чтобы продолжить выполнение ваших заказов, мы должны увидеть действия со стороны Instacart», — написали работники в открытом письме, опубликованном на Medium.
По словам одной из организаторов протеста Сары Кларк, за последние несколько лет Instacart сократила зарплату работникам доставки, а в 2016 году снизила размер чаевых с 10% до 5%, пишет The Verge.
Работники Instacart уже выходили на забастовку в ноябре 2019 года, также требуя восстановить размер чаевых и выплачивать их полную сумму. После этого компания объявила об отмене бонуса в $3 для закупщиков, которые получали высокий рейтинг от пользователей, писало Motherboard.
Laugh Radiant
Чтобы продолжить выполнение ваших заказов…
Охуеть конечно, требовать в ультимативной форме заставить трясти c каждого клиента и добавлять в приложении +10% к каждому заказу.
И вишенкой, просить клиентов поддержать их в отъёме у них же этих денег
Denis DenisLaugh
ага, чаевые официантам, таксистам, доставщикам еды. ок, я готов, пускай тогда все платят чаевые учителям, так как а хулеб нет
Yuri AhmedovDenis
В банке кассиршам за проведение операций, в магазине мерчендайзерам за красивую раскладку продуктов.
А лучше каждому встречному, лайками и социальным кредитом как в Черном зеркале.
Георгий ПришкинDenis
Боюсь преподаватель ОБЖ будет больше получать чаевых от учеников
evilnwLaugh
Все вопросы к эффективным менеджерам, которые ставят ЗП в 3 копейки, но обещают сотрудникам, что последние смогут заработать 100500 млн $ за счет чаевых. Иногда, случается так, что работники действительно получают хорошую сумму за счет чаевых. Тогда у лучших руководителей на свете мелькает мысль "Переложу часть их денег к себе в карман и назову это новой стимулирующей программой".
Антон ГрандLaugh
Загнивающий запад.
Олег НечаевLaugh
Насколько понял, это не условие повысить стоимость заказа, а условие - установить опцию 10% чаевых по умолчанию рекомендуемой. По другим сервисам, которыми пользуюсь, скажу, что вилка должна быть достаточно большой. Иногда заказ на 100 рублей выполнен так хорошо, что хочется и 100 процентов на чай оставить. Как вариант - установить 10% по дефолту, но оставить опционально и 5%. С другой стороны сфера обслуживания в США низкооплачиваемая и состоит бо́льшей частью из чаевых, кои колеблются от 10-15% минимум.
Joy ZОлег
Не совсем так. У них чаевые это уже обязательный платеж к стоимости заказа в чеке..
Влад КудиновJoy
Тогда это не чаевые
Joy ZВлад
Увы, но у них это именно такие обязательные чаевые.
Volc O'Hara
Это очень простой и легкий способ объяснить сервисному персоналу, что он(а) либо работает хорошо, либо пшел на. Чаевые это очень правильный способ, когда девочка(мальчик)-студент(ка) старается и зарабатывает лишние пару сотен за вечер. Или не старается, но тогда это ее проблемы.
Инстакарт же решил, что они не обязаны отдавать все чаевые своим работникам, можно и себе немножечко оставить, примерно половину. Doordash, кстати, уже прогнулся, чего то они там такое недавно присылали, что они уже все поняли, признали и вааще невиноватые
Konstantin KVolc
То есть, я оставляю 10% чаевых за обслуживание официанту,а ресторан оттуда забирает половину?)))
Это прям жлобство!
Ресторану я уже заплатил за еду. Чаевые это поощрение официанту,а не ресторану.
Volc O'HaraKonstantin
ну вот они там и устроили забастовку. Успехов инстакарту, таких сервисов как они - миллион
Joy ZKonstantin
С чего вы решили что Instacart оставляет себе половину?
Они просто уменьшили обязательную сумму чаевых в чеке с 10 до 5%
При этом дополнительные чаевые курьеру лично в руки никто не отменял..
Alexey RVolc
Инстакарт оставляет все чаевые сотруднику, это требование закона и это строго контролируется. Но теперь в приложении по-умолчанию предлагается оставить 5% от заказа.
Volc O'HaraAlexey
Вы уверены про закон?
А во вторых, чо зря спорить то. Прочитайте оригинал, даже по названию статьи достаточно понять.
https://www.nbcnews.com/business/business-news/why-instacart-doordash-workers-don-t-always-receive-tips-you-n965926
Alexey RVolc
Да, вы правы, такая проблема была в прошлом году. Инстакарт обещал определенную минимальную оплату за каждый заказ и доплачивали, если оплата или чаевые были маленькие. Но при этом получалось, что для маленьких заказов при увеличении чаевых компании нужно было доплачивать меньшее до обещанной суммы. Получается большие чаевые субсидирования оплату. Получилось некрасиво, сейчас минимальная сумма оплаты считается без учёта чаевых.
Joy ZVolc
А где написано, что Instacart оставляет себе половину включенных в стоимость чаевых ?
Alexey R
Покупатели и так могут оставить чаевых, сколько хотят. Хоть 5%, хоть 10%, хоть 50%. Работники просят поменять размер чаевых, который предлагается в приложении по-умолчанию.
Кстати, размер чаевых в США в среднем 18-20%. Доставщикам, официантами, таксистам, парикмахерам и т.п.
Konstantin KAlexey
О, получается, я за каждый товар плачу чаевые государству
Mike KosulinAlexey
С чего у всех должны быть % чаевые, так ещё и почти одинаковые?
Vsevolod KasatkinMike
В США механика выдачи чаевых довольно проста. 18% - обслуживание не понравилось, 20% - обслуживание ок, 22% - обслуживание супер. Более 22% оставлять можно, но выглядит как покупка человека и может даже немного его обидеть. Менее 18% или не оставлять вообще тоже можно, но в приличном месте вас возможно спросят, что вам не понравилось, ведь они старались. Также стоит обратить внимание на невысокий фиксированный достаток официантов, барменов, доставщиков и тд, основной доход которых и состоит из чаевых. Многие сознательно и в зрелом возрасте работают профессиональными официантами, просто потому что им нравится их работа и выполняют ее очень хорошо, поэтому причин не дать на чай нет. Америка страна дорогих услуг и дешевых товаров (относительно среднего достатка американца)
Denis DenisVsevolod
жаль не живу в США, официанты б бомбили с меня дай бох. так как в целом индустрия предполагает наличие кучи мимокрокодилов без особых манер)
Mike KosulinVsevolod
Не у всех в США процент.
Курьерам не дают такой процент. Вот купишь ты условный айфон и будешь 100$ на чай давать?
Vsevolod KasatkinMike
Конечно, я немного не правильно расписал, это касается непосредственно общепита. Айфон куплю на Амазоне, то в стандарте там будет фикс сумма стоять 5$. Там чай за заказ идёт.
Mike KosulinVsevolod
Фикс будет не для чаевых, а стоимость доставки.
Очень часто(а возможно, что в абсолютном большинстве), доставка бесплатная, особенно если прайм
С курьером ты можешь вообще никак не контактировать. Оставят у двери дома или консьержу в аппарте оставят.
Процентные чаевые — это бред, но местами это традиция.
VsevolodMike
В прайме как и во фреше выставляется стандартная сумма чаевых 5$, далее ты можешь её откорректировать в зависимости от желания.
Mike KosulinVsevolod
Я про Amazon Prime.
Mike KosulinMike
А сотрудникам отеля? Ну вот подняли тебе вещи до номера, то ты тоже % от своих вещей в $ отдашь, или % от стоимости проживания?
Не нужно до абсурда доводить.
Вполне себе ок дать и 5$ на чай.
VsevolodMike
Абсолютно верно, выше уже исправился
Alexey RAlexey
А ещё почтальонами, консьержам (один раз в год на рождество).
Алексей Любимов
После этого компания объявила об отмене бонуса в $3 для закупщиков, которые получали высокий рейтинг от пользователей, писало Motherboard.
Кто на ком стоял?
Laugh RadiantАлексей
мальчик / девочка, которые собирают тебе корзину и звонят по поводу замен и тд.
для тех, кто хорошо работал и получал лайки от клиентов был доп. бонус 3$.
Теперь работать можно одинаково хуёво, а чаевые всё равно стрясут с каждого заказа + 10%. (Если забастовка выгорит).
Давыдов Андрей
"а в 2016 году снизила размер чаевых с 10% до 5%"
Почему до ноября 2019 года их это устраивало? За 3 года там наверняка менялся штат, новые сотрудники знали на что шли. Это раз. Во-вторых, зачем вообще устанавливать размер чаевых? Почему не предоставить выбор клиенту - сколько хочу, столько и дам. А захочу, вообще не дам.
Joy ZДавыдов
В разных странах разное отношение к чаевым.
В Америке в сфере услуг (кафе, рестораны) они обязательны, а в некоторых других странах если вы что-то оставите , то это сочтут оскорблением..
Joy Z
Вообще даже в сфере услуг "обязательные" чаевые в виде % к стоимости заказа это бред!
Но в Америке это принято, как и указание на ценнике стоимости товара без дополнительных налогов, но которые с тебя обязательно возьмут дополнительно на кассе..
Yan Purvenes
Когда наши начнут так же наезжать на монополистов
Joy ZYan
Наезжать чтобы Яндекс.Еда и Delivery-club начали Вам включать в счет кроме стоимости доставки еще и обязательные чаевые в минимум 10% от стоимости заказа ?
Yan PurvenesJoy
Пусть за свой счёт делают. Пуская манагеры не получают премии и тд. Это давно пора в этих компаниях
Joy ZYan
За счет каких именно менеджеров вы имеете ввиду?
Вы предлагаете например за счет урезания зарплаты и премия для девочек которые сидят в колл центре или за счет программистов которые пишут и поддерживают софт?
А может за счет уборщицы которая убирается в офисе? Менеджеры же могут и сами убраться и пол помыть..
Yan PurvenesJoy
Обычно девочки в кол-центре получают мало. За тех, кто в целом руководить разработкой, прибылью и тд сервисов. Так как уборщица и многий другой персонал обычно получают голый оклад. Еще по везет если не ниже рынка
Joy ZYan
То что кто-то получает мало это факт, но и владелец бизнеса не должен получать минимум, а всю прибыль отдавать своим работникам..
Работника чаще всего сами идут и соглашаются на маленькие зарплаты их же никто к этому не принуждает. А после того как работник согласился на предлагаемые условия не стоит начинать требовать что-то большего так как проснулся аппетит или зависть к соседу который получает больше..
Joy Z
Есть заранее объявленная стоимость услуги на которую клиент соглашается или нет и которая идет на зарплату работнику, а еще обязательно дополнительно платить % от стоимости заказа это бред..