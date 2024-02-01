Крупнейший акционер «Магнита» стал совладельцем сервиса по доставке продуктовых наборов Grow Food — Forbes Статьи редакции
Сумма сделки составила 4-4,5 млрд рублей, знают источники издания.
- Инвестиционная компания Marathon Group купила больше блокирующего пакета акций в Grow Food, но меньше — контрольного, рассказали Forbes три источника на рынке продовольственного ритейла и один — на рынке доставки готового питания. По информации двух собеседников, сумма сделки составила 4-4,5 млрд рублей.
- В Marathon Group и Grow Food не ответили на вопросы издания. Сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер сказал, что «не знает, на каких слухах основана информация, и в текущей ситуации распространяться по вопросам акционерной структуры было бы неправильно».
- По данным базы «Контур.Фокуса», юрлицо Grow Food «ГФ Трейд» до июля 2023 года принадлежало кипрской Vinda, теперь — зарегистрированной в Калининграде «Винда Лимитед». Её владельцы не раскрываются.
- По итогам третьего квартала 2023 года доля Grow Food на рынке продуктовых наборов составила 30,1%, а главного конкурента Performance Group — 36,9%, оценила «Infoline-Аналитика». По данным «Контур.Фокуса», выручка Grow Food за 2022 год составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей.
- Marathon Group основана в 2017 году бывшим президентом A1 Александром Винокуровым и другим выходцем из этой компании Сергеем Захаровым. Крупнейший актив группы — 29,2% в ритейлере «Магнит».
- Grow Food основали в Санкт-Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год — ещё около 300 млн рублей. Сервис предлагает доставку еды на каждый день по подписке — от 5000 рублей за шесть дней.
- С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре 2021 года сервис объявил о начале работы в Испании, а в июне 2022-го провёл первый ребрендинг с момента основания.
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А могли бы эти деньги на закупку качественной картошки в Магниты пустить.
Тут кто-то сказал про качественную картошку?
Генерал Картошка!
ну или просто в развитие магнита
Да не, бред. 😁
FatSecret счетчик ккал скачайте , съэкономите 60%
вообще люди обленились, им готовый набор с подсчитанными ккал привози
Просто дефрсификация активов
Тут нет никаких активов, это сервис
отличный сервис, очень удобный и вкусно и не нужно считать ничего это уже сделали за тебя
Решили себя обезопасить как-то, вот и вложились в это. Теперь будут смотреть пойдёт или нет.
Вот зачем? Распространять еще больше плохосделанной еды?
Grow Food - "Просрочка теперь и у нас!"
Какое руководство в стране, такие и продукты)
"чистая прибыль — 37 млн рублей.", купили за 4-4,5 млрд руб. Походу чувачков за долги забрали