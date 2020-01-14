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Еда
Лиана Липанова
5746

Российский сервис доставки продуктов из магазинов golama закрылся из-за нехватки денег Материал редакции

Сервис планировал привлечь 500 млн рублей, но не нашёл ещё одного инвестора и теперь закроется 15 января 2020 года.

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Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama сообщил пользователям о закрытии. Стартап прекратит работу с 15 января 2020 года.

Нехватка денег — среди главных причин закрытия стартапов. Проект, который отвечал потребностям клиентов, был близок к прибыльности (при достижении определенных объемов), обладал рыночными преимуществами, к сожалению, не нашел достаточного финансирования для нового рывка.

представитель golama

13 января 2020 года в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» пользователи пожаловались на проблемы с доставкой. В ответ компания сообщила об отключении части магазинов из-за проведения технических работ, а также пообещала исправить ситуацию в ближайшее время.

Скриншот из группы golama во «ВКонтакте»

Пользователи отмечают, что отключение сервиса стало неожиданным — недавно golama призывала их подписываться на канал в Telegram.

Скриншот из группы golama во «ВКонтакте»

Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года. Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей.

С помощью мобильного приложения пользователи могли заказать срочную доставку продуктов из «Ленты», Metro, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Твой дом» и других магазинов. Среднее время доставки, по собственным данным, составляло 90 минут. Заказы в магазинах собирали «профессиональные покупатели», говорится на сайте компании.

По собственным данным, с момента запуска приложение скачали более 1 млн человек, пользователи зарегистрировали 570 тысяч аккаунтов, 62 тысячи человек сделали заказы. В мае 2019 года среднее количество заказов в день превысило тысячу, сообщил vc.ru представитель компании.

В январе 2019 года стартап привлёк 150 млн рублей от частного инвестора, имя которого не называл. В июне компания договорилась о привлечении 500 млн рублей от венчурной компании VEB Ventures («дочка» ВЭБа). Но по соглашению, VEB Ventures мог выступить только со-инвестором. Подходящего партнёра найти не удалось, поэтому golama не смогла воспользоваться финансированием от VEB Ventures, рассказал представитель компании.

По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка ООО «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей. 39,7% компании принадлежат Владимиру Ямбуренко, 20,5% — Владимиру Долгих, 19,2% — Елене Ямбуренко, 9,9% — Павлу Кузьмину, 4,2% — Сергею Моисееву, 2,4% — Виктору Коновалову, 1,9% — Андрею Толмачёву, 1,3% — Полине Базан, 0,6% — Роману Никитину, 0,2% — Александру Григорьянц.

#новость #golama

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50 комментариев
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Stahovsky Igorevich Andrey

18

Я может глупый в этой теме, в теме вложений, но объясните, на что идут такие деньги, 250 млн, 500 млн?

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Ilya Konovalov

Stahovsky
22

купончики хипстерам раздать на первую доставку, видимо кончились деньги, а аудитории так и не стало

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Дмитрий Кораблёв

Stahovsky
2

для быстрого роста, а это всегда куча бабла.

Ответить

Andrey Kulin

Дмитрий
0

да, но 500 млн всего полгода назад, их куда успели деть?

Ответить

Алексей Мигачев

Stahovsky
2

На зарплаты руководству и ит специалистам

Ответить

Валентина Кольченко

Stahovsky
2

На рекламу, на зарплаты сотрудникам, и ещё куча разных трат.

Ответить

Eugene Smirnov

Stahovsky
1

Реклама в ящике, IT.

Ответить

Николай Западный

Stahovsky
1

Я на своих роботов 3млн найти не могу а тут такие цифры! Жесть!

Ответить

Alexey Moiseenkov

17

Ну не сходится в России сегмент доставки продуктов из магазинов по экономике. Инстакарт, с которого все копируют тоже не сходился, пока ценник за доставку не вырос в два раза и получился по сути премиум сервис.

Маржа на продуктах в отличие от доставки готовых блюд из ресторанов очень маленькая, магазин имеет 10-15% сверху. А это мало, чтобы делиться частью этой прибыли повышая оборот(кол-во клиентов). Так ещё надо решать проблемы сбора заказа, оплаты курьеров, логистики, разных оплошностей и так далее. И все это за некую микромаржу которой делится с тобой магазин.

Вот все и ищут внешнее финансирование. Только где выход потенциальный в прибыль не ясно. Может кто-то здесь знает детали?

Ответить

colorless

Alexey
11

Пытались залезть на хайптрейн, но не учли падение пользовательского спроса 4-й год подряд.

Не первый и не последний труп в фудтехе.

Ответить

Андрей Викторович

Alexey
0

Ну не сходится в России сегмент доставки продуктов из магазинов по экономике

У многих не сходится. Главное показывать рост и маржинальность до маркетинга.
Понятно, что рано или поздно пришлось бы продаться (как сделал Инстамарт, который продался Сберу) или укрупиться за счет инвестиций.

Ответить

Denis Kiselev

17

Доставка продуктов из магазинов как самостоятельный сервис - это бредовая бизнес-модель. Зачем сначала свозить продукты в магазин, чтобы потом их оттуда вывозить?! И маржа в сервисе всегда будет маленькая. То есть из цепочки кто-то должен исчезнуть - или доставщик, или магазин. 

А вот доставка еды "в розницу" от оптовика - да, вполне годный вариант развития розничных сетей - Яндекс.Лавка-like. Но это - "крупнотоннажный" бизнес, конкурент федеральным сетям. Едва ли стартап потянет

Ответить

Valentin Dombrovsky

Denis
0

Аж интересно, сколько инвестировали в Лавку - никто не встречал цифры? 

Ответить

Yegor Yakovishen

6

Регулярно заказывал через них доставку из Вкусвилла на протяжении всего 2019. Жаль!

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

Мне как эксперту по IT стартапами очень интересно посмотреть кешфлоу этого стартера. И почему не делают Пивот? Зачем привлекать пол ярда чтобы через пол года закрыться? 💁‍♂️

Ответить

Владислав Губин

Vladimir
17
Ответить

Евгений Дроздов

Vladimir
1

Может в этом и был хитрый план?

Ответить

Алексей Добролюбов

5

"Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года."

 
"По данным базы «Контур.Фокус»... 39,7% компании принадлежат Владимиру Ямбуренко, 20,5% — Владимиру Долгих, 19,2% — Елене Ямбуренко, 9,9% — Павлу Кузьмину, 4,2% — Сергею Моисееву, 2,4% — Виктору Коновалову, 1,9% — Андрею Толмачёву, 1,3% — Полине Базан, 0,6% — Роману Никитину, 0,2% — Александру Григорьянц."

Вопрос: а где Евгений Львов, который все запустил в 2018, во владельцах компании? И не Владимир ли Ямбуренко со своими 39.7% тот самый неизвестный частный инвестор?:)

Ответить

Alina Smirnova

Алексей
2

Владимир Ямбуренко со своими 39,7% и со своей Еленой Ямбуренко и ее 9,9% :)

Ответить

Антон Соколов

3

Сегодня у них обновление вышло для приложения. И такая новость удивила.

Ответить

Вася Пражкин

Антон
7

Может директор или инвестор психанул, а разработчикам и не сказали.

Ответить

Dmitry Chebotar

Антон
1

Релизы по плану, выкатка в AppStore тоже не по клику мыши делается, так что не удивляюсь, если будут еще обновления даже.

Ответить

Вел Колдин

4

всегда в такие моменты кажется, что таким образом эти самые неназванные "частные инвесторы" отмывают свои бабки. Но дальше не могу понять схему) может кто в курсе?

 
могу предположить, что черный нал заливается, потом девидендами выводится и потом банкротство. но не знаю, может ли такая схема существовать на самом деле.

Ответить

Алексей Штейн

2

Все ровно самокат лучше, доставляет за 9 минут

Ответить

Eugene Gultyaev

Алексей
0

Другая модель

Ответить

Ruslan Kalashnikov

2

Это всё потому что ты злоупотреблял промокодами! 

Ответить

Dan Grigoryev

2

Запуск доставки Пятерочки выносит одного конкурента за другим))

Ответить

Mikhail Shamov

2

Жаль, хороший был сервис.

Привозили быстро, заказывал иногда что-то из METRO.

Ответить

Alexander Zinovkin

2

Спасибо, что дарили возможность закупаться дешевле, чем в магазине и не выходя из дома. Обычно, конечно, не привозили часть заказа, потому что не могли найти товар.

 
Помню время, когда промокодами сыпали щедро раз в 2-3 дня. Видно, засыпались. 

RIP, golama. 

Ответить

Andrey Vasilev

1

Думаю, следующими на закрытие были бы Instamart, если бы их сбер не купил.

Ответить

Mika Rasulov

Andrey
0

Возможно, у него ещё все впереди?!)

Ответить

Александр Привалов

Mika
3

У Сбера?)

Ответить

Артем Фукс

1

Один раз попробовал сервис, и привезли гнилой кусок мяса из МЕТРО. Извинились, для возврата денег предложили привезти продукцию в их офис на другом конце Москвы. Соблазн был, но время дороже. Больше не связывался.

Ответить

Анна Смирнова

Артем
–2

вот поэтому стоит самостоятельно ходить за продуктами. так можно и даты проверить (хотя и это не гарантия свежести, так как мы догадываемся, как сделать вчерашний продукт условно говоря завтрашним) и выбрать более приятный на вид товар. а доставщиков кто проверит? это хорошо, если они свежие продукты берут и бережно всё упаковывают, но таких единицы. 

Ответить

Anton Chigaev

1

2020 - Dot-com bubble v2.0

Ответить

Eugene Smirnov

0

«Венчур, ептыть»

Ответить

Фабрика деда Мороза

0

Отличное привлечение инвестиций для перемещения картошки из магазина к покупателю. Очень интересна причина закрытия. Отзывы были не очень хорошие по сервису, но интересна основная причина ...

Ответить

Kirill Nikolaev

0

Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama внезапно сообщил пользователям о закрытии

 
По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей.

Ответить

Алексей Добролюбов

Kirill
0

Я вот с этих цифр тоже прифигел.. Как в стартап с годовой выручкой 13 млн кто-то вложил пол ярда??

Ответить

Kirill Nikolaev

Алексей
0

Первое, что пришло в голову — dd не прошли

Ответить

Станислав Попов

0

Можно продаться кому нибудь

Ответить

Александр Калин

Станислав
0

нет.

Ответить

Евгения Абрамова

0

Жалко. Было приятно и легко заказать 5-6 больших бутылок воды с доставкой за приемлемое время. Не ждать полдня, не тащить домой. Эх.

Ответить

Валентина Кольченко

0

Жаль, очень часто заказывала доставку через них(

Ответить

Андрей Викторович

0

В последние месяцы сервис откровенно плевал на пожелания пользователей.

Сначала отменил промо-коды на бесплатную доставку. Потом запретил платить за доставку баллами. Затем включил в стоимость доставки пакеты отдельной строкой.

Я много раз им писал разные предложения и претензии. Они все игнорились. Например, поиск в каталоге всю жизнь был корявый.

Понятно, что их давил Инстамарт (который сейчас Сбермаркет) и собственные доставки из магазинов. Но им нужно было нишеваться и создавать маленькое и ламповое коммьюнити, которое ценит каждого клиента и заботится о нем.

Вместо этого они полезли на массовый рынок и разумеется проиграли гигантам.

Эх вы! А в начале я вас любил, тк вы реально прислушивались и были человечными.

Ответить

Антон Т

Андрей
0

Интересно, что Кухня на районе сейчас ведёт себя похожим образом

Ну и сосиска с пюрешкой за 300+ рублей

Эксперты, кто знает, как у КнР дела?

Ответить

Андрей Казючиц

Антон
0

они растут быстро, но убыточны 

Ответить

Рамис Рашидов

0

Была такая же модель в голове, но без доставки на дом. Просто покупатель собирает необходимые продукты и оплачивают через приложение корзину со своими продуктами , после- эти продукты собираются в пакеты и раскаладываются по корзинам. Покупателю  выдаётся талон, с которым он приходит и ему выдаётся его пакет без каких-либо очередей. Нет гемора с доставкой.  

Ответить

ave ego

0

пробовал этот сервис. заказ везли 12 часов из магазина до которого полчаса пешком. сервис скорее всего жил на том, что покупал продукты в магазине со скидкой, а привозил их по полным ценам. магазин ему отстегивал кешбек по итогам. но потом магазинам надоело быть благотворительным, ведь у них есть своя доставка. вот сервис и закрылся. 

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Vladimir Chyorniy

–2

Фудтех посыпался)

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