Сервис планировал привлечь 500 млн рублей, но не нашёл ещё одного инвестора и теперь закроется 15 января 2020 года.

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Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama сообщил пользователям о закрытии. Стартап прекратит работу с 15 января 2020 года.

Нехватка денег — среди главных причин закрытия стартапов. Проект, который отвечал потребностям клиентов, был близок к прибыльности (при достижении определенных объемов), обладал рыночными преимуществами, к сожалению, не нашел достаточного финансирования для нового рывка. представитель golama

13 января 2020 года в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» пользователи пожаловались на проблемы с доставкой. В ответ компания сообщила об отключении части магазинов из-за проведения технических работ, а также пообещала исправить ситуацию в ближайшее время.

Скриншот из группы golama во «ВКонтакте»

Пользователи отмечают, что отключение сервиса стало неожиданным — недавно golama призывала их подписываться на канал в Telegram.

Скриншот из группы golama во «ВКонтакте»

Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года. Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей.

С помощью мобильного приложения пользователи могли заказать срочную доставку продуктов из «Ленты», Metro, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Твой дом» и других магазинов. Среднее время доставки, по собственным данным, составляло 90 минут. Заказы в магазинах собирали «профессиональные покупатели», говорится на сайте компании.

По собственным данным, с момента запуска приложение скачали более 1 млн человек, пользователи зарегистрировали 570 тысяч аккаунтов, 62 тысячи человек сделали заказы. В мае 2019 года среднее количество заказов в день превысило тысячу, сообщил vc.ru представитель компании.

В январе 2019 года стартап привлёк 150 млн рублей от частного инвестора, имя которого не называл. В июне компания договорилась о привлечении 500 млн рублей от венчурной компании VEB Ventures («дочка» ВЭБа). Но по соглашению, VEB Ventures мог выступить только со-инвестором. Подходящего партнёра найти не удалось, поэтому golama не смогла воспользоваться финансированием от VEB Ventures, рассказал представитель компании.