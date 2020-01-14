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Сервис планировал привлечь 500 млн рублей, но не нашёл ещё одного инвестора и теперь закроется 15 января 2020 года.
Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama сообщил пользователям о закрытии. Стартап прекратит работу с 15 января 2020 года.
13 января 2020 года в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» пользователи пожаловались на проблемы с доставкой. В ответ компания сообщила об отключении части магазинов из-за проведения технических работ, а также пообещала исправить ситуацию в ближайшее время.
Пользователи отмечают, что отключение сервиса стало неожиданным — недавно golama призывала их подписываться на канал в Telegram.
Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года. Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей.
С помощью мобильного приложения пользователи могли заказать срочную доставку продуктов из «Ленты», Metro, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Твой дом» и других магазинов. Среднее время доставки, по собственным данным, составляло 90 минут. Заказы в магазинах собирали «профессиональные покупатели», говорится на сайте компании.
По собственным данным, с момента запуска приложение скачали более 1 млн человек, пользователи зарегистрировали 570 тысяч аккаунтов, 62 тысячи человек сделали заказы. В мае 2019 года среднее количество заказов в день превысило тысячу, сообщил vc.ru представитель компании.
В январе 2019 года стартап привлёк 150 млн рублей от частного инвестора, имя которого не называл. В июне компания договорилась о привлечении 500 млн рублей от венчурной компании VEB Ventures («дочка» ВЭБа). Но по соглашению, VEB Ventures мог выступить только со-инвестором. Подходящего партнёра найти не удалось, поэтому golama не смогла воспользоваться финансированием от VEB Ventures, рассказал представитель компании.
По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка ООО «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей. 39,7% компании принадлежат Владимиру Ямбуренко, 20,5% — Владимиру Долгих, 19,2% — Елене Ямбуренко, 9,9% — Павлу Кузьмину, 4,2% — Сергею Моисееву, 2,4% — Виктору Коновалову, 1,9% — Андрею Толмачёву, 1,3% — Полине Базан, 0,6% — Роману Никитину, 0,2% — Александру Григорьянц.
Я может глупый в этой теме, в теме вложений, но объясните, на что идут такие деньги, 250 млн, 500 млн?
купончики хипстерам раздать на первую доставку, видимо кончились деньги, а аудитории так и не стало
для быстрого роста, а это всегда куча бабла.
На рекламу, на зарплаты сотрудникам, и ещё куча разных трат.
Я на своих роботов 3млн найти не могу а тут такие цифры! Жесть!
Ну не сходится в России сегмент доставки продуктов из магазинов по экономике. Инстакарт, с которого все копируют тоже не сходился, пока ценник за доставку не вырос в два раза и получился по сути премиум сервис.
Маржа на продуктах в отличие от доставки готовых блюд из ресторанов очень маленькая, магазин имеет 10-15% сверху. А это мало, чтобы делиться частью этой прибыли повышая оборот(кол-во клиентов). Так ещё надо решать проблемы сбора заказа, оплаты курьеров, логистики, разных оплошностей и так далее. И все это за некую микромаржу которой делится с тобой магазин.
Вот все и ищут внешнее финансирование. Только где выход потенциальный в прибыль не ясно. Может кто-то здесь знает детали?
Ну не сходится в России сегмент доставки продуктов из магазинов по экономике
У многих не сходится. Главное показывать рост и маржинальность до маркетинга.
Понятно, что рано или поздно пришлось бы продаться (как сделал Инстамарт, который продался Сберу) или укрупиться за счет инвестиций.
Доставка продуктов из магазинов как самостоятельный сервис - это бредовая бизнес-модель. Зачем сначала свозить продукты в магазин, чтобы потом их оттуда вывозить?! И маржа в сервисе всегда будет маленькая. То есть из цепочки кто-то должен исчезнуть - или доставщик, или магазин.
А вот доставка еды "в розницу" от оптовика - да, вполне годный вариант развития розничных сетей - Яндекс.Лавка-like. Но это - "крупнотоннажный" бизнес, конкурент федеральным сетям. Едва ли стартап потянет
Аж интересно, сколько инвестировали в Лавку - никто не встречал цифры?
Регулярно заказывал через них доставку из Вкусвилла на протяжении всего 2019. Жаль!
Мне как эксперту по IT стартапами очень интересно посмотреть кешфлоу этого стартера. И почему не делают Пивот? Зачем привлекать пол ярда чтобы через пол года закрыться? 💁♂️
"Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года."
"По данным базы «Контур.Фокус»... 39,7% компании принадлежат Владимиру Ямбуренко, 20,5% — Владимиру Долгих, 19,2% — Елене Ямбуренко, 9,9% — Павлу Кузьмину, 4,2% — Сергею Моисееву, 2,4% — Виктору Коновалову, 1,9% — Андрею Толмачёву, 1,3% — Полине Базан, 0,6% — Роману Никитину, 0,2% — Александру Григорьянц."
Вопрос: а где Евгений Львов, который все запустил в 2018, во владельцах компании? И не Владимир ли Ямбуренко со своими 39.7% тот самый неизвестный частный инвестор?:)
Владимир Ямбуренко со своими 39,7% и со своей Еленой Ямбуренко и ее 9,9% :)
Сегодня у них обновление вышло для приложения. И такая новость удивила.
Релизы по плану, выкатка в AppStore тоже не по клику мыши делается, так что не удивляюсь, если будут еще обновления даже.
всегда в такие моменты кажется, что таким образом эти самые неназванные "частные инвесторы" отмывают свои бабки. Но дальше не могу понять схему) может кто в курсе?
могу предположить, что черный нал заливается, потом девидендами выводится и потом банкротство. но не знаю, может ли такая схема существовать на самом деле.
Все ровно самокат лучше, доставляет за 9 минут
Жаль, хороший был сервис.
Привозили быстро, заказывал иногда что-то из METRO.
Спасибо, что дарили возможность закупаться дешевле, чем в магазине и не выходя из дома. Обычно, конечно, не привозили часть заказа, потому что не могли найти товар.
Помню время, когда промокодами сыпали щедро раз в 2-3 дня. Видно, засыпались.
RIP, golama.
Думаю, следующими на закрытие были бы Instamart, если бы их сбер не купил.
Возможно, у него ещё все впереди?!)
Один раз попробовал сервис, и привезли гнилой кусок мяса из МЕТРО. Извинились, для возврата денег предложили привезти продукцию в их офис на другом конце Москвы. Соблазн был, но время дороже. Больше не связывался.
вот поэтому стоит самостоятельно ходить за продуктами. так можно и даты проверить (хотя и это не гарантия свежести, так как мы догадываемся, как сделать вчерашний продукт условно говоря завтрашним) и выбрать более приятный на вид товар. а доставщиков кто проверит? это хорошо, если они свежие продукты берут и бережно всё упаковывают, но таких единицы.
Отличное привлечение инвестиций для перемещения картошки из магазина к покупателю. Очень интересна причина закрытия. Отзывы были не очень хорошие по сервису, но интересна основная причина ...
Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama внезапно сообщил пользователям о закрытии
По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей.
Я вот с этих цифр тоже прифигел.. Как в стартап с годовой выручкой 13 млн кто-то вложил пол ярда??
Можно продаться кому нибудь
Жалко. Было приятно и легко заказать 5-6 больших бутылок воды с доставкой за приемлемое время. Не ждать полдня, не тащить домой. Эх.
В последние месяцы сервис откровенно плевал на пожелания пользователей.
Сначала отменил промо-коды на бесплатную доставку. Потом запретил платить за доставку баллами. Затем включил в стоимость доставки пакеты отдельной строкой.
Я много раз им писал разные предложения и претензии. Они все игнорились. Например, поиск в каталоге всю жизнь был корявый.
Понятно, что их давил Инстамарт (который сейчас Сбермаркет) и собственные доставки из магазинов. Но им нужно было нишеваться и создавать маленькое и ламповое коммьюнити, которое ценит каждого клиента и заботится о нем.
Вместо этого они полезли на массовый рынок и разумеется проиграли гигантам.
Эх вы! А в начале я вас любил, тк вы реально прислушивались и были человечными.
Была такая же модель в голове, но без доставки на дом. Просто покупатель собирает необходимые продукты и оплачивают через приложение корзину со своими продуктами , после- эти продукты собираются в пакеты и раскаладываются по корзинам. Покупателю выдаётся талон, с которым он приходит и ему выдаётся его пакет без каких-либо очередей. Нет гемора с доставкой.
пробовал этот сервис. заказ везли 12 часов из магазина до которого полчаса пешком. сервис скорее всего жил на том, что покупал продукты в магазине со скидкой, а привозил их по полным ценам. магазин ему отстегивал кешбек по итогам. но потом магазинам надоело быть благотворительным, ведь у них есть своя доставка. вот сервис и закрылся.
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