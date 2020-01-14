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С 15 января 2020 года.
Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama сообщил пользователям о закрытии. Стартап прекратит работу с 15 января 2020 года.
О причинах закрытия в golama не рассказали. На момент публикации заметки в компании не ответили на запрос vc.ru о комментарии.
13 января 2020 года в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» пользователи пожаловались на проблемы с доставкой. В ответ компания сообщила об отключении части магазинов из-за проведения технических работ, а также пообещала исправить ситуацию в ближайшее время.
Пользователи отмечают, что отключение сервиса стало неожиданным — недавно golama призывала их подписываться на канал в Telegram.
Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года. Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей.
С помощью мобильного приложения пользователи могли заказать срочную доставку продуктов из «Ленты», Metro, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Твой дом» и других магазинов. Среднее время доставки, по собственным данным, составляло 90 минут. Заказы в магазинах собирали «профессиональные покупатели», говорится на сайте компании.
В январе 2019 года стартап привлёк 150 млн рублей от частного инвестора, имя которого не называл. В июне компания договорилась о привлечении 500 млн рублей от венчурной компании VEB Ventures («дочка» ВЭБа).
По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка ООО «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей. 39,7% компании принадлежат Владимиру Ямбуренко, 20,5% — Владимиру Долгих, 19,2% — Елене Ямбуренко, оставшиеся 9,9% принадлежат Павлу Кузьмину.
Я может глупый в этой теме, в теме вложений, но объясните, на что идут такие деньги, 250 млн, 500 млн?
купончики хипстерам раздать на первую доставку, видимо кончились деньги, а аудитории так и не стало
Я на своих роботов 3млн найти не могу а тут такие цифры! Жесть!
Ну не сходится в России сегмент доставки продуктов из магазинов по экономике. Инстакарт, с которого все копируют тоже не сходился, пока ценник за доставку не вырос в два раза и получился по сути премиум сервис.
Маржа на продуктах в отличие от доставки готовых блюд из ресторанов очень маленькая, магазин имеет 10-15% сверху. А это мало, чтобы делиться частью этой прибыли повышая оборот(кол-во клиентов). Так ещё надо решать проблемы сбора заказа, оплаты курьеров, логистики, разных оплошностей и так далее. И все это за некую микромаржу которой делится с тобой магазин.
Вот все и ищут внешнее финансирование. Только где выход потенциальный в прибыль не ясно. Может кто-то здесь знает детали?
Доставка продуктов из магазинов как самостоятельный сервис - это бредовая бизнес-модель. Зачем сначала свозить продукты в магазин, чтобы потом их оттуда вывозить?! И маржа в сервисе всегда будет маленькая. То есть из цепочки кто-то должен исчезнуть - или доставщик, или магазин.
А вот доставка еды "в розницу" от оптовика - да, вполне годный вариант развития розничных сетей - Яндекс.Лавка-like. Но это - "крупнотоннажный" бизнес, конкурент федеральным сетям. Едва ли стартап потянет
Регулярно заказывал через них доставку из Вкусвилла на протяжении всего 2019. Жаль!
Все ровно самокат лучше, доставляет за 9 минут
Жаль, хороший был сервис.
Привозили быстро, заказывал иногда что-то из METRO.
Сегодня у них обновление вышло для приложения. И такая новость удивила.
Релизы по плану, выкатка в AppStore тоже не по клику мыши делается, так что не удивляюсь, если будут еще обновления даже.
Думаю, следующими на закрытие были бы Instamart, если бы их сбер не купил.
Возможно, у него ещё все впереди?!)
Мне как эксперту по IT стартапами очень интересно посмотреть кешфлоу этого стартера. И почему не делают Пивот? Зачем привлекать пол ярда чтобы через пол года закрыться? 💁♂️
Отличное привлечение инвестиций для перемещения картошки из магазина к покупателю. Очень интересна причина закрытия. Отзывы были не очень хорошие по сервису, но интересна основная причина ...
Один раз попробовал сервис, и привезли гнилой кусок мяса из МЕТРО. Извинились, для возврата денег предложили привезти продукцию в их офис на другом конце Москвы. Соблазн был, но время дороже. Больше не связывался.
вот поэтому стоит самостоятельно ходить за продуктами. так можно и даты проверить (хотя и это не гарантия свежести, так как мы догадываемся, как сделать вчерашний продукт условно говоря завтрашним) и выбрать более приятный на вид товар. а доставщиков кто проверит? это хорошо, если они свежие продукты берут и бережно всё упаковывают, но таких единицы.
Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama внезапно сообщил пользователям о закрытии
По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей.
всегда в такие моменты кажется, что таким образом эти самые неназванные "частные инвесторы" отмывают свои бабки. Но дальше не могу понять схему) может кто в курсе?
могу предположить, что черный нал заливается, потом девидендами выводится и потом банкротство. но не знаю, может ли такая схема существовать на самом деле.
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