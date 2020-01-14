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Еда
Лиана Липанова
3891

Сервис доставки продуктов из магазинов golama сообщил пользователям о прекращении работы Материал редакции

С 15 января 2020 года.

33 комментария
В закладки

Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama сообщил пользователям о закрытии. Стартап прекратит работу с 15 января 2020 года.

О причинах закрытия в golama не рассказали. На момент публикации заметки в компании не ответили на запрос vc.ru о комментарии.

13 января 2020 года в официальной группе сервиса в соцсети «ВКонтакте» пользователи пожаловались на проблемы с доставкой. В ответ компания сообщила об отключении части магазинов из-за проведения технических работ, а также пообещала исправить ситуацию в ближайшее время.

Скриншот из группы golama во «ВКонтакте»

Пользователи отмечают, что отключение сервиса стало неожиданным — недавно golama призывала их подписываться на канал в Telegram.

Скриншот из группы golama во «ВКонтакте»

Сервис запустил сооснователь агрегатора такси «Везёт» Евгений Львов в марте 2018 года. Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей.

С помощью мобильного приложения пользователи могли заказать срочную доставку продуктов из «Ленты», Metro, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Твой дом» и других магазинов. Среднее время доставки, по собственным данным, составляло 90 минут. Заказы в магазинах собирали «профессиональные покупатели», говорится на сайте компании.

В январе 2019 года стартап привлёк 150 млн рублей от частного инвестора, имя которого не называл. В июне компания договорилась о привлечении 500 млн рублей от венчурной компании VEB Ventures («дочка» ВЭБа).

По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка ООО «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей. 39,7% компании принадлежат Владимиру Ямбуренко, 20,5% — Владимиру Долгих, 19,2% — Елене Ямбуренко, оставшиеся 9,9% принадлежат Павлу Кузьмину.

#новость #golama

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33 комментария
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Stahovsky Igorevich Andrey

13

Я может глупый в этой теме, в теме вложений, но объясните, на что идут такие деньги, 250 млн, 500 млн?

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Ilya Konovalov

Stahovsky
11

купончики хипстерам раздать на первую доставку, видимо кончились деньги, а аудитории так и не стало

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Eugene Smirnov

Stahovsky
0

Реклама в ящике, IT.

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Дмитрий Кораблёв

Stahovsky
0

для быстрого роста, а это всегда куча бабла.

Ответить

Николай Западный

Stahovsky
0

Я на своих роботов 3млн найти не могу а тут такие цифры! Жесть!

Ответить

Алексей Мигачев

Stahovsky
0

На зарплаты руководству и ит специалистам

Ответить

Alexey Moiseenkov

8

Ну не сходится в России сегмент доставки продуктов из магазинов по экономике. Инстакарт, с которого все копируют тоже не сходился, пока ценник за доставку не вырос в два раза и получился по сути премиум сервис.

Маржа на продуктах в отличие от доставки готовых блюд из ресторанов очень маленькая, магазин имеет 10-15% сверху. А это мало, чтобы делиться частью этой прибыли повышая оборот(кол-во клиентов). Так ещё надо решать проблемы сбора заказа, оплаты курьеров, логистики, разных оплошностей и так далее. И все это за некую микромаржу которой делится с тобой магазин.

Вот все и ищут внешнее финансирование. Только где выход потенциальный в прибыль не ясно. Может кто-то здесь знает детали?

Ответить

colorless

Alexey
5

Пытались залезть на хайптрейн, но не учли падение пользовательского спроса 4-й год подряд.

Не первый и не последний труп в фудтехе.

Ответить

Denis Kiselev

7

Доставка продуктов из магазинов как самостоятельный сервис - это бредовая бизнес-модель. Зачем сначала свозить продукты в магазин, чтобы потом их оттуда вывозить?! И маржа в сервисе всегда будет маленькая. То есть из цепочки кто-то должен исчезнуть - или доставщик, или магазин. 

А вот доставка еды "в розницу" от оптовика - да, вполне годный вариант развития розничных сетей - Яндекс.Лавка-like. Но это - "крупнотоннажный" бизнес, конкурент федеральным сетям. Едва ли стартап потянет

Ответить

Yegor Yakovishen

3

Регулярно заказывал через них доставку из Вкусвилла на протяжении всего 2019. Жаль!

Ответить

Алексей Штейн

2

Все ровно самокат лучше, доставляет за 9 минут

Ответить

Eugene Gultyaev

Алексей
0

Другая модель

Ответить

Mikhail Shamov

2

Жаль, хороший был сервис.

Привозили быстро, заказывал иногда что-то из METRO.

Ответить

Антон Соколов

1

Сегодня у них обновление вышло для приложения. И такая новость удивила.

Ответить

Вася Пражкин

Антон
3

Может директор или инвестор психанул, а разработчикам и не сказали.

Ответить

Dmitry Chebotar

Антон
0

Релизы по плану, выкатка в AppStore тоже не по клику мыши делается, так что не удивляюсь, если будут еще обновления даже.

Ответить

Andrey Vasilev

1

Думаю, следующими на закрытие были бы Instamart, если бы их сбер не купил.

Ответить

Mika Rasulov

Andrey
0

Возможно, у него ещё все впереди?!)

Ответить

Александр Привалов

Mika
1

У Сбера?)

Ответить

Dan Grigoryev

1

Запуск доставки Пятерочки выносит одного конкурента за другим))

Ответить

Ruslan Kalashnikov

1

Это всё потому что ты злоупотреблял промокодами! 

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

Мне как эксперту по IT стартапами очень интересно посмотреть кешфлоу этого стартера. И почему не делают Пивот? Зачем привлекать пол ярда чтобы через пол года закрыться? 💁‍♂️

Ответить

Евгений Дроздов

Vladimir
1

Может в этом и был хитрый план?

Ответить

Владислав Губин

Vladimir
0
Ответить

Eugene Smirnov

0

«Венчур, ептыть»

Ответить

Фабрика деда Мороза

0

Отличное привлечение инвестиций для перемещения картошки из магазина к покупателю. Очень интересна причина закрытия. Отзывы были не очень хорошие по сервису, но интересна основная причина ...

Ответить

Артем Фукс

0

Один раз попробовал сервис, и привезли гнилой кусок мяса из МЕТРО. Извинились, для возврата денег предложили привезти продукцию в их офис на другом конце Москвы. Соблазн был, но время дороже. Больше не связывался.

Ответить

Анна Смирнова

Артем
–2

вот поэтому стоит самостоятельно ходить за продуктами. так можно и даты проверить (хотя и это не гарантия свежести, так как мы догадываемся, как сделать вчерашний продукт условно говоря завтрашним) и выбрать более приятный на вид товар. а доставщиков кто проверит? это хорошо, если они свежие продукты берут и бережно всё упаковывают, но таких единицы. 

Ответить

Anton Chigaev

0

2020 - Dot-com bubble v2.0

Ответить

Kirill Nikolaev

0

Московский сервис доставки продуктов из магазинов golama внезапно сообщил пользователям о закрытии

 
По данным базы «Контур.Фокус», по итогам 2018 года выручка «Лама маркет» составила 13,2 млн рублей, а чистый убыток — 74,5 млн рублей.

Ответить

Вел Колдин

0

всегда в такие моменты кажется, что таким образом эти самые неназванные "частные инвесторы" отмывают свои бабки. Но дальше не могу понять схему) может кто в курсе?

 
могу предположить, что черный нал заливается, потом девидендами выводится и потом банкротство. но не знаю, может ли такая схема существовать на самом деле.

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Станислав Попов

0

Можно продаться кому нибудь

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Vladimir Chyorniy

–2

Фудтех посыпался)

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