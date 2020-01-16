Golama запустил в марте 2018 года Евгений Львов, сооснователь агрегатора такси «Везёт». Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей (имена инвесторов неизвестны). В январе 2019 года частный инвестор (имя также не раскрывается) вложил в проект 150 млн рублей.

Фонд VEB Ventures был готов вложить в golama 500 млн рублей, но поставил условие, чтобы сервис нашёл соинвестора. Однако сервису не удалось его найти.

Близкий к golama источник считает, что в последние месяцы стало трудно привлекать крупные инвестиции. По его мнению, в основном это государственные вложения или продуманные решения нескольких крупных компаний по диверсификации деятельности. Также источник считает, что частные фонды не хотят сейчас вкладывать в любые проекты, которые оценивают как рискованные.