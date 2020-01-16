Прямой эфир
компанию-создателя
«Операционно мы всё делали правильно».
14 января 2020 года сервис доставки продуктов из магазинов golama объявил о закрытии. Представитель компании рассказал, что главная причина закрытия — недостаток финансирования.
Сервис доставлял товары по Москве из магазинов «Лента», «Азбука Вкуса», Metro, «ВкусВилл», «Твой дом», Iqos и других. На сайте компании говорилось, что среднее время доставки — 90 минут.
Согласно данным «Infoline-Аналитики», по обороту golama занимала третье место на рынке сервисов доставки продуктов по итогам девяти месяцев 2019 года, а лидером был сервис iGooods:
Генереальный директор golama Андрей Толмачёв и старший управляющий директор фонда VEB Ventures Вероника Фидлер ответили на вопросы vc.ru о закрытии проекта.
Как проходило закрытие?
Мы испробовали все очевидные и неочевидные решения, завершили переговоры со всеми возможными фондами и компаниями — потенциальными партнёрами.
Когда есть решение, нет смысла долго готовить его анонсирование. Сотрудникам было объявлено о закрытии во вторник (14 января 2020 года — vc.ru) в начале рабочего дня. Сразу же началась подготовка к корректному завершению трудовых отношений.
Что больше повлияло на закрытие сервиса — внутренние или внешние причины? Какие?
Масштабирование сервиса требует больших инвестиций, и до определённого момента подобные проекты доставки являются дотационными. Основная причина — сложность получения дополнительных инвестиций.
Весь 2019 год проект golama искал финансирование. Мы успешно подписали предварительное соглашение с VEB Ventures, но они могли выступать только соинвестором.
На что ушли ранее инвестированные деньги? И чего именно не хватило, чтобы достроить успешную модель? В чём была проблема?
Доставка в ритейле становится рентабельной на большом масштабе. Мы достигли операционной рентабельности по доставке из гипермаркетов, были близки к рентабельности по доставке от магазинов у дома, но в целом проект оставался инвестиционным. Траты на масштабирование делятся примерно поровну: на операционные расходы, маркетинг и доставку.
Операционно мы всё делали правильно, это подтверждает постоянный рост лояльных клиентов. Не хватило как раз инвестиций для увеличения срока и достижения необходимого масштаба.
Что изначально вас привлекло в проекте Golama?
Вы оценили риски вложения в сервис как крайне высокие. Почему? Что указывало на то, что вкладываться опасно?
На сегодняшний день бизнес убыточен и будет планово убыточным в ближайшее время из-за больших трат на маркетинг. Риск того, что окупаемость будет значительно отложена, очень высокий: плановая безубыточность может случиться через два года, а может и через пять.
Кроме того, крупные стратеги уже приобрели активы в этом сегменте (например, в 2019 году «Сбербанк» стал акционером сервиса Instamart — vc.ru). После анализа мы решили, что сценарий нашего выхода также неочевиден.
Поэтому отлагательным условием участия в проекте было привлечение соинвестора и стратегического инвестора. Это могло бы дать возможность повысить рентабельность и обеспечить наш выход.
Можете подробнее рассказать, почему согласились инвестировать 500 млн рублей только при наличии соинвестора?
Разделение финансовых рисков — общепринятая практика на рынке прямых инвестиций и венчурного капитала. Мы понимали, что для качественного рывка и завоевания существенной доли рынка компании необходимо плечо к нашим инвестициям 1:1 или 1:2.
Кроме того, как я сказала выше, мы хотели видеть стратега уже на входе в сделку. Им мог быть соинвестор.
Вы помогали найти соинвестора Golama? Как думаете, почему сервису не удалось его найти?
Мы вели переговоры с теми, кто заинтересован в построении целой экосистемы на основе своих активов: инвестиционными фондами, крупнейшими государственными банками и такими гигантами, как сеть Metro. Также мы привлекали крупных стратегических инвесторов.
Принятие решений в таких громоздких структурах занимает месяцы. Очевидно, эти инвесторы, как и мы, понимали рискованность данной бизнес-модели в настоящий момент на локальном рынке.
Блоги компаний
Показать еще