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Еда
Дарья Дейнека
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Рисков много, окупаемость далеко: руководитель и несостоявшийся инвестор объясняют, почему закрылся стартап golama Материал редакции

«Операционно мы всё делали правильно».

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Фотография golama

14 января 2020 года сервис доставки продуктов из магазинов golama объявил о закрытии. Представитель компании рассказал, что главная причина закрытия — недостаток финансирования.

Сервис доставлял товары по Москве из магазинов «Лента», «Азбука Вкуса», Metro, «ВкусВилл», «Твой дом», Iqos и других. На сайте компании говорилось, что среднее время доставки — 90 минут.

Согласно данным «Infoline-Аналитики», по обороту golama занимала третье место на рынке сервисов доставки продуктов по итогам девяти месяцев 2019 года, а лидером был сервис iGooods:

  • iGooods — 1,8 млрд рублей и более 450 тысяч заказов.
  • «СберМаркет» — 1,4 млрд и более 300 тысяч заказов.
  • Golama — 900 млн рублей и 300 тысяч заказов.

Генереальный директор golama Андрей Толмачёв и старший управляющий директор фонда VEB Ventures Вероника Фидлер ответили на вопросы vc.ru о закрытии проекта.

Комментарии Андрея Толмачёва

Как проходило закрытие?

Мы испробовали все очевидные и неочевидные решения, завершили переговоры со всеми возможными фондами и компаниями — потенциальными партнёрами.

Когда есть решение, нет смысла долго готовить его анонсирование. Сотрудникам было объявлено о закрытии во вторник (14 января 2020 года — vc.ru) в начале рабочего дня. Сразу же началась подготовка к корректному завершению трудовых отношений.

Что больше повлияло на закрытие сервиса — внутренние или внешние причины? Какие?

Масштабирование сервиса требует больших инвестиций, и до определённого момента подобные проекты доставки являются дотационными. Основная причина — сложность получения дополнительных инвестиций.

Весь 2019 год проект golama искал финансирование. Мы успешно подписали предварительное соглашение с VEB Ventures, но они могли выступать только соинвестором.

Golama запустил в марте 2018 года Евгений Львов, сооснователь агрегатора такси «Везёт». Первоначальные инвестиции в проект составили 100 млн рублей (имена инвесторов неизвестны). В январе 2019 года частный инвестор (имя также не раскрывается) вложил в проект 150 млн рублей.

Фонд VEB Ventures был готов вложить в golama 500 млн рублей, но поставил условие, чтобы сервис нашёл соинвестора. Однако сервису не удалось его найти.

Близкий к golama источник считает, что в последние месяцы стало трудно привлекать крупные инвестиции. По его мнению, в основном это государственные вложения или продуманные решения нескольких крупных компаний по диверсификации деятельности. Также источник считает, что частные фонды не хотят сейчас вкладывать в любые проекты, которые оценивают как рискованные.

справка vc.ru

На что ушли ранее инвестированные деньги? И чего именно не хватило, чтобы достроить успешную модель? В чём была проблема?

Доставка в ритейле становится рентабельной на большом масштабе. Мы достигли операционной рентабельности по доставке из гипермаркетов, были близки к рентабельности по доставке от магазинов у дома, но в целом проект оставался инвестиционным. Траты на масштабирование делятся примерно поровну: на операционные расходы, маркетинг и доставку.

Операционно мы всё делали правильно, это подтверждает постоянный рост лояльных клиентов. Не хватило как раз инвестиций для увеличения срока и достижения необходимого масштаба.

Комментарии Вероники Фидлер

Что изначально вас привлекло в проекте Golama?

  • Успешные подобные бизнес-модели на Западе, например, Instacart (американский сервис, который доставляет продукты в США и Канаде — vc.ru).
  • Текущие тенденции на российском рынке по трансформации бизнес-моделей гипермаркетов.
  • Высокие опережающие темпы роста компании, эффективное управление инвестициями и lean-подход — команда добилась сопоставимых показателей с основными игроками на рынке за счёт меньших инвестиций.
  • Предпринимательский опыт основателей проекта (его основал Евгений Львов, сооснователь агрегатора такси «Везёт» — vc.ru), которые смогли привлечь в свой предыдущий бизнес по такси более $100 млн от институциональных инвесторов.

Вы оценили риски вложения в сервис как крайне высокие. Почему? Что указывало на то, что вкладываться опасно?

На сегодняшний день бизнес убыточен и будет планово убыточным в ближайшее время из-за больших трат на маркетинг. Риск того, что окупаемость будет значительно отложена, очень высокий: плановая безубыточность может случиться через два года, а может и через пять.

Кроме того, крупные стратеги уже приобрели активы в этом сегменте (например, в 2019 году «Сбербанк» стал акционером сервиса Instamart — vc.ru). После анализа мы решили, что сценарий нашего выхода также неочевиден.

Поэтому отлагательным условием участия в проекте было привлечение соинвестора и стратегического инвестора. Это могло бы дать возможность повысить рентабельность и обеспечить наш выход.

Можете подробнее рассказать, почему согласились инвестировать 500 млн рублей только при наличии соинвестора?

Разделение финансовых рисков — общепринятая практика на рынке прямых инвестиций и венчурного капитала. Мы понимали, что для качественного рывка и завоевания существенной доли рынка компании необходимо плечо к нашим инвестициям 1:1 или 1:2.

Кроме того, как я сказала выше, мы хотели видеть стратега уже на входе в сделку. Им мог быть соинвестор.

Вы помогали найти соинвестора Golama? Как думаете, почему сервису не удалось его найти?

Мы вели переговоры с теми, кто заинтересован в построении целой экосистемы на основе своих активов: инвестиционными фондами, крупнейшими государственными банками и такими гигантами, как сеть Metro. Также мы привлекали крупных стратегических инвесторов.

Принятие решений в таких громоздких структурах занимает месяцы. Очевидно, эти инвесторы, как и мы, понимали рискованность данной бизнес-модели в настоящий момент на локальном рынке.

#golama #доставкапродуктов

Еда
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Российский сервис доставки продуктов из магазинов golama закрылся из-за нехватки денег
Сервис планировал привлечь 500 млн рублей, но не нашёл ещё одного инвестора и теперь закроется 15 января 2020 года.
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