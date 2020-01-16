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Еда
Татьяна Боброва
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Сервис срочной доставки товаров из магазинов Superbro от Dostavista сообщил пользователям о прекращении работы Материал редакции

О причинах в компании пока не рассказали.

7 комментариев
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Сервис срочной доставки товаров из магазинов Superbro (ранее — Dostavista.Market) сообщил пользователям в соцсетях о прекращении работы. Компания также оповестила пользователей, что 16 января — последний день работы сервиса, написали они в группе сервиса во «ВКонтакте».

​Скриншот публикации из группы Superbro во «ВКонтакте»

О причинах закрытия проекта в компании не рассказали. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от Dostavista.

Курьерская служба Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов Dostavista.Market в феврале 2019 года. Сервис доставлял товары из 1200 магазинов в Москве за 90 минут, говорится на его сайте.

Среди партнёров — «Азбука вкуса», Petshop, Hoff и другие ритейлеры. Заказы выполняли курьеры Dostavista. В августе компания провела ребрендинг и переименовала сервис в Superbro.

14 января о прекращении работы сообщил российский сервис доставки продуктов из магазинов golama. В компании объяснили, что не смогли привлечь финансирование.

#новость #superbro

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Российский сервис доставки продуктов из магазинов golama закрылся из-за нехватки денег
Сервис планировал привлечь 500 млн рублей, но не нашёл ещё одного инвестора и теперь закроется 15 января 2020 года.
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7 комментариев
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Павел Скиннер

3

Второй подобный сервис за неделю. Симптоматично.

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Vladimir Pyatkevich

Павел
0

Как думаете, почему?

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Павел Скиннер

Vladimir
0

Вероятно, не сходится экономика — в ветке о gloama писали на эту тему.

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Vladimir Pyatkevich

Павел
0

О, спасибо, почитаю

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evilnw

Vladimir
0

Наверно, слишком низкомаржинальный бизнес. Закончились деньги инвесторов, а в прибыль так и не вышли.

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Vladimir Pyatkevich

3

Вот о причинах очень интересно с разбором кейса, ставь лайк, если согласен

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Евгений Делюкин

Vladimir
0

А вот как раз — рисков много, окупаемость далеко

https://vc.ru/food/101423-riskov-mnogo-okupaemost-daleko-rukovoditel-i-nesostoyavshiysya-investor-obyasnyayut-pochemu-zakrylsya-startap-golama

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