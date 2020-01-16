О причинах в компании пока не рассказали.

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Сервис срочной доставки товаров из магазинов Superbro (ранее — Dostavista.Market) сообщил пользователям в соцсетях о прекращении работы. Компания также оповестила пользователей, что 16 января — последний день работы сервиса, написали они в группе сервиса во «ВКонтакте».

​Скриншот публикации из группы Superbro во «ВКонтакте»

О причинах закрытия проекта в компании не рассказали. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от Dostavista.

Курьерская служба Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов Dostavista.Market в феврале 2019 года. Сервис доставлял товары из 1200 магазинов в Москве за 90 минут, говорится на его сайте.

Среди партнёров — «Азбука вкуса», Petshop, Hoff и другие ритейлеры. Заказы выполняли курьеры Dostavista. В августе компания провела ребрендинг и переименовала сервис в Superbro.