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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
О причинах в компании пока не рассказали.
Сервис срочной доставки товаров из магазинов Superbro (ранее — Dostavista.Market) сообщил пользователям в соцсетях о прекращении работы. Компания также оповестила пользователей, что 16 января — последний день работы сервиса, написали они в группе сервиса во «ВКонтакте».
О причинах закрытия проекта в компании не рассказали. Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий от Dostavista.
Курьерская служба Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов Dostavista.Market в феврале 2019 года. Сервис доставлял товары из 1200 магазинов в Москве за 90 минут, говорится на его сайте.
Среди партнёров — «Азбука вкуса», Petshop, Hoff и другие ритейлеры. Заказы выполняли курьеры Dostavista. В августе компания провела ребрендинг и переименовала сервис в Superbro.
14 января о прекращении работы сообщил российский сервис доставки продуктов из магазинов golama. В компании объяснили, что не смогли привлечь финансирование.
Второй подобный сервис за неделю. Симптоматично.
Как думаете, почему?
Вероятно, не сходится экономика — в ветке о gloama писали на эту тему.
Вот о причинах очень интересно с разбором кейса, ставь лайк, если согласен
А вот как раз — рисков много, окупаемость далеко
https://vc.ru/food/101423-riskov-mnogo-okupaemost-daleko-rukovoditel-i-nesostoyavshiysya-investor-obyasnyayut-pochemu-zakrylsya-startap-golama
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