Ускорять доставку для бизнеса — наш основной продукт, который работает в одиннадцати странах. Superbro был экспериментом на рынке B2C. Чтобы он имел для нас смысл, он должен был очень сильно выстрелить, показать крутой органический рост. Мы в это верили. Этого не произошло.

Нам, как и любой технологической компании, всегда не хватает людей. При отсутствии взрывного роста нам на данном этапе правильней фокусироваться на основном бизнесе. Superbro делала очень крутая команда и Dostavista сильно выиграет от того, что эти люди будут заниматься основным продуктом.

Если бы Superbro был отдельным стартапом, я бы лично продолжал его развивать. На самом деле, мы его даже не открыли. Я всегда писал, что Superbro в адской бете.

Наше видение было — доставлять любой товар за 90 минут. Мы не собирались конкурировать в продуктах питания. В нашем маркетплейсе должен был каждый магазин быть способным быстро отгружать заказы. Мы не успели добежать до этого видения, потому что поняли, что это долгая и кропотливая работа.

Мы увидели, какой продукт нужен для взрывного роста на примере «Самоката» и «Яндекс.Лавки». В сегменте, на который мы целились, кажется, такое пока невозможно. Внутри быстро растущего основного бизнеса с огромным потенциалом распылять фокус на что-то, что не растёт так же быстро, нецелесообразно.

Мы потратили совсем немного денег. Делали в основном продуктовые эксперименты, на маркетинг деньги особо не жгли. Продукт получился добротный. Научились хорошо делать локальную доставку. Будем продолжать предлагать эту услугу бизнесу, как например «Детскому миру».

Если мы сфокусируемся на том, чтобы сделать самую быструю доставку, то все товары вам всё равно доставим мы, вне зависимости от того, где вы сделаете заказ.