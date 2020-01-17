Пользователи могут перевести до 150 рублей с помощью Apple Pay или банковской карты.
Сервис доставки еды Delivery Club добавил в мобильное приложение возможность оставить чаевые курьеру, рассказали vc.ru в компании. Пользователь может перевести 50, 100 или 150 рублей через Apple Pay, Google Pay или с банковской карты. Функция доступна во всех городах, где работает собственная доставка Delivery Club, и для всех курьеров.
Курьеры будут получать чаевые на счёт в VK Pay. Сейчас у платёжной системы «ВКонтакте» 12,5 млн пользователей, рассказал «Коммерсанту» руководитель продвижения финансовой экосистемы VK Pay Олег Никитин. После подключения сервиса для чаевых в Delivery Club в компании ожидают роста транзакций. Оператор платёжных операций VK Pay — РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».
В конце 2019 года о начале тестирования чаевых для курьеров в приложении объявил сервис доставки еды «Яндекс.Еда». Компания запустила безналичные переводы для курьеров в Санкт-Петербурге и обещает добавить функцию во всех регионах присутствия сервиса до конца января 2020 года.
Сергей Камянецкий
В ситимобил тоже после поездки есть такая штука. Отправил водиле 50р. Спрашиваю у техподдеожки «сколько дойдет водителю?» мне ответили, что это конфиденциальная информация. Нормально, да? Я отправил на чай и это конфиденциальная информация. Спустя пару дней ехал с этим же таксистом. Спросил сколько дошло чая.. ответил 27 рублей) может что-то перепутал, но зная mail, ни разу не удивлюсь. Так что если я захочу дать на чай - дам налом. Идите лесом
George YudinСергей
Doordash такой фигней в США занимался, но их быстро ушатом дерьма окатили)
Юрий БелоножкинСергей
Если поразмыслить о пути прохождения этих денег и законах (спойлер: ндфл в России), то ясно, что приходит именно эта сумма не от жадности мейлру или кого-то.
Johnny VoronyСергей
Не много у вас таксистов в городе. Может было проще сразу у него номер взять и вызывать его напрямую?
atomlib
Но зачем?
Это же не официант в ресторане. Чем курьер службы доставки еды отличается от курьера почтовой службы? Оба доносят до квартиры. Разве что второму нужно договариваться о времени, возиться с паспортом и переписывать данные из него, а первый прощается, передав пакетик.
Почему если курьер службы доставки контактирует с клиентом 5 секунд, то за это должен получить 50—150 рублей сверху? Посылки с доставкой на дом чаще всего бывают куда тяжелее, чем сет суши с соевым соусом.
Зачем давать чаевые через приложение с карты? Очевидно, что дойдёт далеко не полная сумма.
Почему выполнение прямых служебных обязанностей должно как-то поощряться дополнительно? Почему нельзя просто платить адекватно своим курьерам?
Предположим, кто-то будет злостно не оставлять чаевые, за что наполучает низкий внутренний рейтинг. Следует ли такому антисоциальному элементу ожидать ухудшения качества доставки или вовсе отмен заказов?
Сама традиция давать чаевые вообще унизительна. Это уже не обмен денег на товары и услуги между равноценными участниками сделки, а какое-то отношение свысока.
Laugh Radiant
Порочная практика, перекладывать зарплаты своих сотрудников на плечи клиентов
George YudinLaugh
Ну все убедил, Деливири клаб увеличит зарплату курьерам вдвое
Юлия Лапикус
Не совсем понятно, почему нельзя оставить чаевыми любую желаемую сумму или процент от стоимости заказа.
Laugh RadiantЮлия
Не совсем понятно, почему вы так хотите оставить дополнительные деньги человеку за выполнение им своих прямых обязанностей и получающих за это адекватную (неквалифицированному труду) зарплату
Юрий БелоножкинLaugh
Не совсем понятно, почему вы стигматизируете желание Юлии или кого бы то ни было дать денег, если есть желание. Юлия на ваш вопрос ответ для себя знает. А вы ответ на ее вопрос можете?
Nik MichLaugh
Чтобы этот курьер, когда в следующий раз повезет тебе еду, не плюнул туда. Так что лучше дай курьеру рублей 50, улыбнись и пожелай хорошего дня.
Alexander LostЮлия
Потому что возможны варианты с отмывом денег и прочими приколами (миллион постов про то что убер/яндекс сняли кучу денег)
George YudinAlexander
Бред, в США все оставляют чаевые и нет отмыва денег
Фёдор Коновалов
Яндекс Такси [отменял] чаевые
Сейчас вроде вообще убрали эту возможность -:
Mark Rapida GromovФёдор
чаевые доступны только при оплате картой. apple/google pay не поддерживаются
Фёдор КоноваловMark
А проблема в том, что не интегрировать апл пей?
Эмиль Гусейнов
Если чаевые таксисту я могу дать оценив поездку, а официанту - оценив обслуживание, вежливость. То как мне оценивать курьера? Плюс чаевые должны мотивировать работягу. Но как они будут мотивировать курьера, если их будут высылать непонятно за что.