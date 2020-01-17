Весь бизнес «Крошки-картошки» участники рынка оценивают в $5-20 млн.

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В конце 2019 года у российской сети ресторанов быстрого питания «Крошка-картошка» появился новый совладелец, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Владельцем 50% в семи связанных с сетью ООО — «Краш», «Сатурн», «Кивин», «Орион», «Юнифуд», «Галактика» и «Доминион» — стал Денис Деко. До этого единственным владельцем всех семи компаний был сооснователь «Крошки-картошки» Андрей Конончук, указывает издание.

Управляющая компания семи юрлиц — ООО «Эра картофеля». По данным СПАРК, на него зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф». Единственный учредить компании — Лариса Науменко, приводит издание данные ЕГРЮЛ.

Топ-менеджер одной из сетей ресторанов быстрого питания также слышал о планах «Крошки-Картошки» провести реструктуризацию и привлечь новых партнёров, пишет РБК. По словам одного из бывших сотрудников компании, Деко — один из первых франчайзи, который начал работать с «Крошкой-Картошкой» после её основания, но затем отошёл от управления франшизой.

Представитель «Крошки-картошки» отказался от комментариев, Андрей Конончук не ответил на запрос. Связаться с Денисом Деко изданию не удалось.

Собеседник РБК на ресторанном рынке оценили весь бизнес «Крошки-Картошки» в сумму от $5 млн до $20 млн.