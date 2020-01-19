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Еда
Дарья Дейнека
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«Додо пицца» купила мобильное приложение «Где Шаверма» Материал редакции

Вместе с его разработчиками компания планирует развивать новую сеть, где главным блюдом будет шаверма.

  • 19 января 2020 года создатель сети «Додо пицца» Фёдор Овчинников объявил о покупке мобильного приложения «Где Шаверма».
  • В начале декабря 2019 года предприниматель рассказал о запуске сети заведений с шавермой. Создатели и команда купленного сервиса будут участвовать в этом проекте и разработают для него приложение для онлайн-заказа шавермы.
  • Овчинников также написал, что компания продолжит развивать приложение «Где Шаверма». Согласно его данным, сервис предоставляет информацию о 11 тысячах российских заведений с шавермой. У приложения два млн установок, и ежемесячно им пользуется 100 тысяч человек.

#новости #додопицца #гдешаверма

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5 комментариев
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Лев Щенин

1

Что и требовалось доказать!

В комментариях к декабрьской новости про "расширение ассортимента Додо-пиццы" читатели сайта VC высказали гипотезу, что ДОДО-пицца упёрлась в границы платёжеспособного спроса.
В стране седьмой год кризис, всё меньше желающих платить 450 рублей за полкило жареного теста с кетчупом.
Инвесторы начинают задавать вопросы по возврату денег. Что делать?
Хороший пример всем стартаперам даёт Илон Маск, у которого жуткие проблемы с бизнесом. Он действует по принципу "В огороде - бузина, в Киеве - дядька".
На вопросы про электромобили он отвечает планами по покорению Марса.
На вопросы про ракету на Марс - планами рытья подземных туннелей.
Вот и Фёдор Овчинников "набрался опыта общения с инвесторами" во время своих заграничных вояжей и действует строго по "методичке Кремниевой Долины".
Фёдор "держит фокус", и по примеру Олега Тинькова называет Додо-пиццу не компанией по продаже продуктов питания, а "технологической" компанией, развивающей интернет-сайт и вот теперь ещё - и мобильное приложение.
Предлагаю начать делать ставки - доживёт Додо-пицца до конца 2020 года или лопнет под напором "обманутых вкладчиков".
(может у кого есть фейсбук Фёдора и он сможет задать ему мои вопросы и получить ответ?)

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Иван Эртель

1

Может в Питере и взлетит, а в других городах приложение просто не найдут ).

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Alexandr Simonov

Иван
1

Просто надо ве заменить на у

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Алексей Голобурдин

0

Парней можно поздравить, good deal, для обоих сторон причём

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Amani Ekangyela

–1

Что такое Шаверма?

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