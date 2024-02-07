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Еда
Полина Лааксо

Coca-Cola расширит линейку основных вкусов «колы» и выпустит газировку со вкусом малины и пряностей Статьи редакции

Продавать её начнут в США и Канаде с 19 февраля 2024 года. О других странах информации пока нет.

Источник: Dieline
  • Производитель разместил таймер с отсчётом времени до старта продаж на официальном сайте. Напиток выйдет в бутылках и баночках, а также в версии без сахара (Zero Sugar). Внимание на анонс обратило Shopper's.
  • Компания пишет, что новая Coca‑Cola Spiced — это «уникальное сочетание легендарной "колы", малины и пряностей». Последние она не называет. По словам Fortune, на вкус ингредиенты те же, что и в классической «коле», просто насыщеннее.
  • Как отмечают СМИ, Coca‑Cola редко выпускает новые «постоянные» вкусы вроде традиционной, вишнёвой и ванильной «колы». По словам CBS News, Spiced с малиной — это первый подобный релиз в Северной Америке «за последние три года».
Торговля
Полина Лааксо
Иран, Азербайджан, Турция и другие страны: откуда в Россию везут Coca-Cola и кто её теперь продаёт — обзор The Bell Статьи редакции

В конспекте — главное из материала издания, которое изучило декларации для ввоза напитков в страну.

Источник: РБК
  • Участники рынка полагают, что компания чувствует давление со стороны конкурентов, которые производят фруктовые и другие напитки. По итогам 2022 года продажи обычной «колы», диетической и Zero Sugar в Северной Америке выросли на 1% год к году, а газированной воды и соков — на 3%. Вода, чайные, кофейные и спортивные напитки обходят по темпам роста традиционную «колу» и в других регионах, пишет CNN.
  • По некоторым отраслевым данным, 95% современных потребителей также предпочитают еду и напитки со средним уровнем пряности и выше. Этим, помимо прочего, и обусловлен состав Coca‑Cola Spiced. В компании признают, что стараются учитывать мнение покупателей, которым, в свою очередь, «хочется более смелых и ярких вкусов».
  • Ещё одна цель производителя — привлечь более юную аудиторию. В 2022 году, например, она анонсировала проект Coca-Cola Creations с напитками в разноцветных упаковках, а осенью 2023 года выпустила Coca‑Cola Y3000 Zero Sugar, состав которой якобы разрабатывали вместе с ИИ.
  • Компания уже экспериментировала со вкусами кокоса, клубники, арбуза и соли. И Coca-Cola Happy Tears («слёзы счастья») с добавлением соли будут продавать только через TikTok — в США и Великобритании.
После классической «колы» — лимитированные версии из коллекции Coca-Cola Creations
Coca-Cola Happy Tears. Источник: Coca-Cola

#новости #cocacola

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26 комментариев
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 Alexey

Меня сейчас закидают говном, но я раньше пил колу зеро (берегу зубы и за весом слежу), а теперь пью Добрый, сука, кола зеро — это вкуснее.
Хоть убейте.

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Ivan Mart

Если человек следит за зубами и весом, то он любую газировку обходит стороной)

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Alexey

Нихуя подобного.
Мне почти 40 (в этом году, рост 184, вес 80) и одна дырка в зубе, они белоснежные

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Ivan Mart

Всё благодаря Cola zero с самого детства

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Alexey

Дэээ.
Нет конечно, наследственность и отбеливание

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Aleksei M

Rich Cola Zero

Пока кола от рич мой фаворит среди всех заменителей

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Alexey

Попробую, спасибо

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Hubba bubba

А ещё я пил турецкую колу/фанту вот там отрава. Она даже от прошлой настоящей колы отличается в худшую сторону по вкусу. На счет добрый кола такие же ощущения))) реально вкусно и интереснее прошлой колы

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неформат

а в России то эта новость для чего? пока до Казахстана доедет пока до России ещё год пройдет да и мало ли у кого какие вкусы (ароматизаторы) чего появляются

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Император Нолимоций

Чем ответит «Черноголовка»?

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Карл Кесслер

Ничем, там душнилки с патентом на Байкал, но вот Бакунин попытался

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Семен Мотин

Кола с боярышником

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Egor Nesterenko

Пробовал Cola 3000 - реально интересный вариант апдейта вкуса после обычной или даже ванильной.

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Полина Лааксо
Автор

вот бы кто-то попробовал «слезы счастья» и рассказал, как оно...

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Артем

Это почти как квас

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Комментарий удален модератором

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Андрей Шевчук

Просто... не покупай? 🤷‍♂️

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Георгий

человек, может, о здоровье общества печется, причем тут лично ему не покупать

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Георгий

А медицинскую коку добавят в инкредиерты или это секрет?

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Alexey

Да. Привези мне пожалуйста.

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Alexey

Мы стали забывать

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Карл Кесслер

Опять не кола с иван-чаем

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Тоже хочу

Требую колу со вкусом соленого огурца!

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Alexandro
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Дмитрий Антонович

Ничего не знаю. Черноголовка Байкал топ

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Агафья

что ж,у нас будет года через 1,5,но как-то и не особо хотелось

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Беженец с твиттера

Они уже пробовали что-то типо такого, успехом это не увенчалось, не думаю, что и сейчас бомбанет.

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23 комментария
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