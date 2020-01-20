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Лиана Липанова
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Основательница «Даблби» Анна Цфасман запустила новую сеть кофеен в Москве Материал редакции

Первое заведение Flip открылось на месте «Даблби».

33 комментария
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Основательница и бывший гендиректор сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман запустила в Москве первую кофейню новой сети Flip. Первым об этом сообщил Telegram-канал «СысоевFM», Цфасман подтвердила vc.ru открытие заведения.

Заведение расположилось по адресу Милютинский переулок, 3 — в этом же здании ранее находилась «Даблби». По словам Цфасман, сейчас строится ещё три кофейни новой сети. Вторую кофейню планируют открыть в течение недели на Новодевичьем проезде, остальные — до конца января 2020 года.

Цфасман запустила новый проект вместе с командой, с которой уже работала ранее: «Они ушли со мной из "Даблби". Часть команды была ещё из "Кофеина", кто-то с момента основания "Даблби", кто-то позже присоединился».

Стоимость открытия каждой точки составляет около 6 млн рублей, рассказала Цфасман.

Основа проекта — экология и здоровый образ жизни. Много напитков из матчи, чая и, конечно, из кофейных зерен. Все в оборотной таре. Есть и еда: тосты с авокадо, лососем, паштетом и десерты в стеклянных банках.

Анна Цфасман
основательница «Даблби» и Flip

Цфасман основала «Даблби» в 2012 году. На январь 2020 года сеть насчитывает 85 точек в России и за рубежом. Цфасман покинула должность гендиректора «Даблби» в августе 2019 года.

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33 комментария
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Shlomo Goldenberg

8

сколько же еще можно открывать эти кофейни

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Павел Скиннер

Shlomo
3

Еще очень и очень много: потенциал кофейного рынка России на сегодня оценивается примерно в триллион рублей, а одной только Москвы – в почти 120 миллиардов. Количество кофеен на тысячу человек в России несопоставимо ниже, чем в Европе – так что тут еще есть, куда расти ;)  

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Shlomo Goldenberg

Павел
–4

откуда данные? ходил по кофейням в мск года с 2005 активно. одна из самых любимых точек была Кофехауз на Кутузовском при выезде на трешку, он по ночам открыт был. старбакс само собой как он в мск появился, первый был вроде в икее в химках, потом на арбате, тверская недалеко от белорусского. сейчас в мск когда приезжаю, тоже по центральным хожу. нравится мне посидеть там час-полтора, пить кофе и ничего не делать. но никогда нигде не помню какой-то особенно большой загруженности. кофейню точно бы не стал открывать, окупаются ли они вообще там при московской стоимости аренды. больше на прикрытие для отмыва похоже

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Павел Скиннер

Shlomo
1

Данные из прошлогодних исследований рынка Knight Frank и Business Planer – они частично публиковались на профильных ресурсах о ритейле в целом и кофейной индустрии в частности

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BearStrikesBack

Павел
0

Knight Frank

Они же оценщики и продаваны недвиги. Им аренду нужно продавать :)

Ответить

Alex Petrov

Павел
0

Очень странная оценка в Москве 120 ярдов, а по всей России триллион, как то не бьется соотношение, откуда на всю Россию  без Москвы  почти 900 ярдов?  Это весь рынок кофе включая розничную торговлю? 

Ответить

Alexey Praskovin

Alex
0

Это оценки фантазеров, которые "средним числом" считают. И никогда не покидали пределов МКАД.

Ответить

Юрий Белоножкин

7

Как будто на The Village зашёл. А какие планы по развитию сети и есть ли они? Откуда будет браться инвестиции? Будет ли франшиза? О чем заметка вообще??? Отписка.

Ответить

Ware Wow

Юрий
1

С её опытом думаю и инвестиции будут, и развитие.

Ответить

Roman Rabochiy

Ware
3

Слышал, что одежда какая-то там, фирма, еще кулинария в кафе...

Ответить

Юрий Белоножкин

Ware
1

Снова развитие на 10 кофеен и далее пригласят того, кто умеет считать, а её уволят? С её-то опытом это возможно. 

Нет, я-то понимаю, что я сам никакую кофейню никогда бы не открыл, и люди проживают жизнь, делая дело. А это недоступно 98% населения. Но какое все это имеет отношение к масштабируемому бизнессу? Вопрос риторический

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Вася Пражкин

6

Даблфейл

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Александр Иванов

Вася
2

Основательница сети «Даблби» Анна Цфасман продает свою долю (14%) в компании и право на владение брендом. Во вторник, 20 августа, о сделке будет объявлено официально. По оценкам экспертов, стоимость доли госпожи Цфасман может достигать $1,5 млн.

Продалась нормально, с учётом обстоятельств.

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Valeriy Hovatov

Вася
0

#невденьгахсчастье :) а в умении открывать, наверное желание гадать на гуще сгубило все... 

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Фёдор Коновалов

0

А за что ее поперли?)

Ответить

Комментарий удален

Andrei Kiladze

1

основательница «Даблби» и Flip и Flop и Pif и Paf и ..

Ответить

George Weiller

1

Есть и еда: тосты с авокадо, лососем, паштетом и десерты в стеклянных банках

Хипстеры в восторге

Ответить

Yuriy Mikaelyan

George
1

десерты в стеклянных банках и для олдфагов

Ответить

Александр Иванов

George
0

формат тот же

Ответить

lakoros

0

А на лого Даблби, что изображено? Знак радиации, зонт, горы? Бэтмен?

Ответить

Misha Khokhlov

lakoros
3

Бабушка бэтмен же.

Ответить

Александр Иванов

lakoros
0

Мыш же летучий.

Ответить

Комментарий удален

Александр Иванов

Alex
3

А в чём проблема? Что умеет, то и открывает. Была бы основателем ЧопЧопа - парикмахерскую открыла бы.

Ответить

Сергей Щукин

Александр
1

Основатель ЧопЧопа открыл потом фрикаделечную (или как она там у хипстоты называется), а затем - сервис психолог он деманд "Ясно"..

Так что Антановского вы зря приплели))

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Александр Иванов

Сергей
0

О как!
Антоновский молодец, будь как Антоновский!

Ответить

Сергей Щукин

Александр
0

С первой частью согласен - Данила молодец.

Вторая часть избыточна имхо

Ответить

Nicolay Lipnevich

1

Основа проекта — экология и десерты в стеклянных банках

Ответить

⛄️ Игорь

0

Упорная, молодец

Ответить

Комментарий удален

Vasiliy Nemchinov

0

Тренд на эко - правильный тренд

Ответить

Nicolay Lipnevich

Vasiliy
0

Знаете ли вы сколько разлагается стекло?

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Максим Горький

0

прочитал "на Новодевичьем кладбище". Простите.

Ответить

Sergey Furtaev

0

Прочитал вставку с прямой речью фаундерши как: "много напитков из мочи..десерты в стеклянных банках", сразу перехотелось в эти заведения заходить. Как говорится "осадочек-то остался".

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Ksenia Van De Kamp

0

Все кофейщики, как грызуны за дудочкой Крысолова, идут одним и тем же путем, открывая неэффективные стационарные кофейни, проедающие деньги инвесторов. Причем развалив один бизнес, они не успокаиваются и вновь начинают точно такой же с теми же ошибками.

Кто-нибудь понимает, почему Coca Cola купила малодоходный бизнес Costa Coffee за нереальные $5,5 млрд? 
Правильный ответ - исключительно из-за подразделения Costa Express...

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