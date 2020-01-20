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больше миллиона раз
Первое заведение Flip открылось на месте «Даблби».
Основательница и бывший гендиректор сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман запустила в Москве первую кофейню новой сети Flip. Первым об этом сообщил Telegram-канал «СысоевFM», Цфасман подтвердила vc.ru открытие заведения.
Заведение расположилось по адресу Милютинский переулок, 3 — в этом же здании ранее находилась «Даблби». По словам Цфасман, сейчас строится ещё три кофейни новой сети. Вторую кофейню планируют открыть в течение недели на Новодевичьем проезде, остальные — до конца января 2020 года.
Цфасман запустила новый проект вместе с командой, с которой уже работала ранее: «Они ушли со мной из "Даблби". Часть команды была ещё из "Кофеина", кто-то с момента основания "Даблби", кто-то позже присоединился».
Стоимость открытия каждой точки составляет около 6 млн рублей, рассказала Цфасман.
Цфасман основала «Даблби» в 2012 году. На январь 2020 года сеть насчитывает 85 точек в России и за рубежом. Цфасман покинула должность гендиректора «Даблби» в августе 2019 года.
сколько же еще можно открывать эти кофейни
Еще очень и очень много: потенциал кофейного рынка России на сегодня оценивается примерно в триллион рублей, а одной только Москвы – в почти 120 миллиардов. Количество кофеен на тысячу человек в России несопоставимо ниже, чем в Европе – так что тут еще есть, куда расти ;)
откуда данные? ходил по кофейням в мск года с 2005 активно. одна из самых любимых точек была Кофехауз на Кутузовском при выезде на трешку, он по ночам открыт был. старбакс само собой как он в мск появился, первый был вроде в икее в химках, потом на арбате, тверская недалеко от белорусского. сейчас в мск когда приезжаю, тоже по центральным хожу. нравится мне посидеть там час-полтора, пить кофе и ничего не делать. но никогда нигде не помню какой-то особенно большой загруженности. кофейню точно бы не стал открывать, окупаются ли они вообще там при московской стоимости аренды. больше на прикрытие для отмыва похоже
Данные из прошлогодних исследований рынка Knight Frank и Business Planer – они частично публиковались на профильных ресурсах о ритейле в целом и кофейной индустрии в частности
Knight Frank
Они же оценщики и продаваны недвиги. Им аренду нужно продавать :)
Очень странная оценка в Москве 120 ярдов, а по всей России триллион, как то не бьется соотношение, откуда на всю Россию без Москвы почти 900 ярдов? Это весь рынок кофе включая розничную торговлю?
Это оценки фантазеров, которые "средним числом" считают. И никогда не покидали пределов МКАД.
Как будто на The Village зашёл. А какие планы по развитию сети и есть ли они? Откуда будет браться инвестиции? Будет ли франшиза? О чем заметка вообще??? Отписка.
Снова развитие на 10 кофеен и далее пригласят того, кто умеет считать, а её уволят? С её-то опытом это возможно.
Нет, я-то понимаю, что я сам никакую кофейню никогда бы не открыл, и люди проживают жизнь, делая дело. А это недоступно 98% населения. Но какое все это имеет отношение к масштабируемому бизнессу? Вопрос риторический
Даблфейл
Основательница сети «Даблби» Анна Цфасман продает свою долю (14%) в компании и право на владение брендом. Во вторник, 20 августа, о сделке будет объявлено официально. По оценкам экспертов, стоимость доли госпожи Цфасман может достигать $1,5 млн.
Продалась нормально, с учётом обстоятельств.
#невденьгахсчастье :) а в умении открывать, наверное желание гадать на гуще сгубило все...
А за что ее поперли?)
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Есть и еда: тосты с авокадо, лососем, паштетом и десерты в стеклянных банках
Хипстеры в восторге
А на лого Даблби, что изображено? Знак радиации, зонт, горы? Бэтмен?
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А в чём проблема? Что умеет, то и открывает. Была бы основателем ЧопЧопа - парикмахерскую открыла бы.
Основатель ЧопЧопа открыл потом фрикаделечную (или как она там у хипстоты называется), а затем - сервис психолог он деманд "Ясно"..
Так что Антановского вы зря приплели))
О как!
Антоновский молодец, будь как Антоновский!
С первой частью согласен - Данила молодец.
Вторая часть избыточна имхо
Упорная, молодец
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Тренд на эко - правильный тренд
Прочитал вставку с прямой речью фаундерши как: "много напитков из мочи..десерты в стеклянных банках", сразу перехотелось в эти заведения заходить. Как говорится "осадочек-то остался".
Все кофейщики, как грызуны за дудочкой Крысолова, идут одним и тем же путем, открывая неэффективные стационарные кофейни, проедающие деньги инвесторов. Причем развалив один бизнес, они не успокаиваются и вновь начинают точно такой же с теми же ошибками.
Кто-нибудь понимает, почему Coca Cola купила малодоходный бизнес Costa Coffee за нереальные $5,5 млрд?
Правильный ответ - исключительно из-за подразделения Costa Express...
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