Первое заведение Flip открылось на месте «Даблби».

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Основательница и бывший гендиректор сети кофеен «Даблби» Анна Цфасман запустила в Москве первую кофейню новой сети Flip. Первым об этом сообщил Telegram-канал «СысоевFM», Цфасман подтвердила vc.ru открытие заведения.

Заведение расположилось по адресу Милютинский переулок, 3 — в этом же здании ранее находилась «Даблби». По словам Цфасман, сейчас строится ещё три кофейни новой сети. Вторую кофейню планируют открыть в течение недели на Новодевичьем проезде, остальные — до конца января 2020 года.

Цфасман запустила новый проект вместе с командой, с которой уже работала ранее: «Они ушли со мной из "Даблби". Часть команды была ещё из "Кофеина", кто-то с момента основания "Даблби", кто-то позже присоединился».

Стоимость открытия каждой точки составляет около 6 млн рублей, рассказала Цфасман.

Основа проекта — экология и здоровый образ жизни. Много напитков из матчи, чая и, конечно, из кофейных зерен. Все в оборотной таре. Есть и еда: тосты с авокадо, лососем, паштетом и десерты в стеклянных банках. Анна Цфасман основательница «Даблби» и Flip