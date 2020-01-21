Uber продала сервис доставки еды Uber Eats в Индии местному конкуренту Zomato
Материал редакции
В ходе сделки Uber получила долю в стартапе.
Американская Uber продала свой бизнес по доставке еды в Индии — сервис Uber Eats — местному конкуренту Zomato. В обмен компания получила 9,99% стартапа. По словам источников TechCrunch, в ходе сделки Uber Eats оценили в $160-200 млн.
Пользователи Uber Eats перейдут к Zomato. Часть сотрудников подразделения присоединится к Uber, рассказали источники издания. По словам главы Uber Дары Хосровшахи, Индия остаётся важным рынком и компания продолжит инвестировать в развитие своего местного бизнеса.
О возможной продаже Uber Eats в Индии в декабре 2019 года рассказали источники The Wall Street Journal. Опрошенные изданием аналитики отмечали, что сделка позволит сократить расходы Uber примерно на $500 млн в год.
Zomato работает в Индии с 2008 года и поддерживается финтех-компанией Ant Financial («дочка» китайской Alibaba Group). В январе 2020 года сервис привлёк от неё $150 млн при оценке в $3 млрд.
Nesterov Igor
Uber конечно гениальная афера, Bitcoin просто отдыхает. Не успела выйти на прибыль, засосав миллиарды, а уже распродается по кускам.
Ware WowNesterov
Uber конечно гениальная афера
Если кто-то оскорбляет проект работающий во всем мире, бренд который стал именем нарицательным, трансформировал целую индустрию глобально, тем самым оскорбляет как минимум его основателей, команду, инвесторов, их близких и родных, значит ли это, что можно оскорблять этого человека в ответ, подбирая характеризующие его через это высказывание эпитеты?
Или будет обидно? А компания, ну... это же завод, можно оскорблять людей, можно воровать на заводе... не у человека же...
Name SurnameNesterov
Мнение эксперта.
Urka Urkagan
urkaurkagan909@gmail.com
Mikhail Bobko
Вопрос не в том, что продали, а в том, окупились ли затраты. У убера с этим проблемы, экспансию надо проводить