Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Еда
Татьяна Боброва
1100

Петербургский сервис доставки еды «Достаевский» заморозит проект по экспресс-доставке продуктов «DostaМаркет» Материал редакции

«DostaМаркет» тестировался с ноября 2019 года и должен был конкурировать с магазинами у дома.

  • Петербургский сервис «Достаевский», который специализируется на доставке еды со своих фабрик-кухонь, решил заморозить проект по экспресс-доставке продуктов и бытовой химии «DostaМаркет» и ресторанный проект «Dоsтаевский Экспресс», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • В 2020 году «Достаевский» рассчитывает построить новую бизнес-модель и вернуть проекты на рынок в другом формате. Опрошенные газетой эксперты считают, что компания переоценила свои силы и не использовала возможную синергию с основным сервисом.
  • «Достаевский» открыла свой первый ресторан «Dоsтаевский Экспресс» в Санкт-Петербурге в августе 2019 года. В ноябре компания начала тестировать доставку продуктов за полчаса в Кировском районе и планировала расшириться на весь город в 2020 году.
  • В январе 2020 года о прекращении работы сообщили московский сервис доставки продуктов из магазинов golama и сервис срочной доставки товаров Superbro от Dostavista.

#новость #достаевский

Еда
Подписан
Отписаться
Основательница «Даблби» Анна Цфасман запустила новую сеть кофеен в Москве
Первое заведение Flip открылось на месте «Даблби».
3
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439"], "comments": 10, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 102450, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Jan 2020 08:00:31 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Трибуна
Booksharing.io — как «Яндекс.Драйв», только по книгам
Всем привет! Меня зовут Александр. Однажды мне некуда было пристроить книгу, тогда я решил сделать для неё целый сервис.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102450, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102450\/get","add":"\/comments\/102450\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102450"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199128, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Helenika Sam

1

Когда сервис по доставке в СПб от известной зеленой банковской экосистемы стоит в 2,5 раза дешевле и минимальная планка покупки товара в 2 раза ниже, нежели у других, то выжить другим на доставке уже не представляется возможным...

Ответить

Сын Игоря Николаева

Helenika
0

Почему нельзя сразу написать "СберМаркет"?

Ответить

Антон Гранд

Сын
0

В самом деле. Как ОРТ и фамилия оппозиционера. Они думают, что их посадят.

Ответить

Сын Игоря Николаева

Антон
0

Почему нельзя сразу написать "Навальный"?

Ответить

Фёдор Коновалов

0

Мое мнение, доставка продуктов на 80 % конкурирует с доставкой готовой еды, секциями готовой еды.

Вчера обнаружил секцию готовой еды в Ленте. Формат понравился. ВкуссВилл - позволяет заказывать готовую еду на самовывоз.

Жду более внятных форматов с готовой едой в магазинах, что бы было больше зож и пп.

Доставка продуктов: актуально для мало мобильных людей, мамочек - то есть тех, кому норм готовить.

Мне же как потребителю нужно заехать зож еду и самому ее забрать в пределах 5/10 мин езды на машине от дома / или курьером

Ответить

Антон Гранд

Фёдор
1

Мечтаю заказывать продукты домой. Думаю, чтобы сделать сервис в своём элитном ж/м. Постоянно то сахара нет, но чая, то шоколадку хочу.

Ответить

Дмитрий Солдатов

Антон
0

В Мск уже работают Яндекс.Лавка и Самокат. Доставляют продукты бесплатно в течение 15 минут (от любой суммы). Правда не во всех районах пока: в моем, например, работает Яндекс.Лавка, но не работает Самокат. 

Ответить

Helenika Sam

0

О чем говорить, если доставка от банковской экосистемы запрашивает за доставку 99 рублей, а другие 249 и 299 рублей соответственно и минимальная покупка у доставщика банковской экосистемы 1000 рублей, а у других доставщиков 2000 рублей... Конкуренция однако, выживут те, у кого дешевле, быстрее, качественнее и кому доверяют и кого знают, а остальные с рынка деливери просто уйдут...

Ответить

Антон Гранд

Helenika
0

У самоката 0 руб.

Ответить

Артем Бахтин

0

Я думаю доставкой еды люди пользуются, но только у крупных магазинов, чье имя уже на слуху. То есть официальные гипермаркеты здесь вне конкуренции

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Звездопад инвестиционных управляющих. Что дальше?
Материал подготовлен коммуникационной группой «Орта» на основе сборника «We Are All Invested», выпущенного глобальной к…
0
ВКонтакте
Подписан
Отписаться
Коллекции с дизайнерами, плюшевые единороги и сумки из переработанных материалов: какой мерч любит Команда ВКонтакте
AmazingHiring
Подписан
Отписаться
Исследование зарплат технических рекрутеров в России

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Мишин
за день
Типичная Рашка Когда люди отказываются покупать российский стремный аналог самое простое это не составить конкуренцию и улучшить товар , а побежать в прокуратуру
Суд в Ульяновске обязал iHerb удалить свои приложения для российских пользователей
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Max Raskolnikov

Apple Developer Program…

Артём Палённый

Капитализация Tesla впервые…

Алексей Попков

В Удмуртии снизили налоговую…

S.Z

Минэкономики предложило создать…

Egoro Bu

Основательница «Даблби» Анна…

Denis Denis

Минкомсвязи обязало операторов…

Артем Бахтин

Петербургский сервис доставки…

S.Z

Плагины Figma, которые заменят…

Denis Denis

Минкомсвязи обязало операторов…

S.Z

Airbus показала первый взлёт…

Виталий Гололобов

Трафик из США дорого или нет?

Алексей Патрин

Apple тоже всё?

Фёдор Коновалов

Apple тоже всё?

Андрей Фролов

Запись в подсайте Личный опыт

Андрей Фролов

Apple тоже всё?

Фёдор Коновалов

Бывший работник не может…

Хороший Человек

Запись в подсайте Личный опыт

Saucedo Puetz

Минкомсвязи обязало операторов…

Гончик Цымжитов

Минкомсвязи обязало операторов…

Saucedo Puetz

Глава «Газпром-медиа» Дмитрий…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }