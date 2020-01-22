«DostaМаркет» тестировался с ноября 2019 года и должен был конкурировать с магазинами у дома.
- Петербургский сервис «Достаевский», который специализируется на доставке еды со своих фабрик-кухонь, решил заморозить проект по экспресс-доставке продуктов и бытовой химии «DostaМаркет» и ресторанный проект «Dоsтаевский Экспресс», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- В 2020 году «Достаевский» рассчитывает построить новую бизнес-модель и вернуть проекты на рынок в другом формате. Опрошенные газетой эксперты считают, что компания переоценила свои силы и не использовала возможную синергию с основным сервисом.
- «Достаевский» открыла свой первый ресторан «Dоsтаевский Экспресс» в Санкт-Петербурге в августе 2019 года. В ноябре компания начала тестировать доставку продуктов за полчаса в Кировском районе и планировала расшириться на весь город в 2020 году.
- В январе 2020 года о прекращении работы сообщили московский сервис доставки продуктов из магазинов golama и сервис срочной доставки товаров Superbro от Dostavista.
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Helenika Sam
Когда сервис по доставке в СПб от известной зеленой банковской экосистемы стоит в 2,5 раза дешевле и минимальная планка покупки товара в 2 раза ниже, нежели у других, то выжить другим на доставке уже не представляется возможным...
Сын Игоря НиколаеваHelenika
Почему нельзя сразу написать "СберМаркет"?
Антон ГрандСын
В самом деле. Как ОРТ и фамилия оппозиционера. Они думают, что их посадят.
Сын Игоря НиколаеваАнтон
Почему нельзя сразу написать "Навальный"?
Фёдор Коновалов
Мое мнение, доставка продуктов на 80 % конкурирует с доставкой готовой еды, секциями готовой еды.
Вчера обнаружил секцию готовой еды в Ленте. Формат понравился. ВкуссВилл - позволяет заказывать готовую еду на самовывоз.
Жду более внятных форматов с готовой едой в магазинах, что бы было больше зож и пп.
Доставка продуктов: актуально для мало мобильных людей, мамочек - то есть тех, кому норм готовить.
Мне же как потребителю нужно заехать зож еду и самому ее забрать в пределах 5/10 мин езды на машине от дома / или курьером
Антон ГрандФёдор
Мечтаю заказывать продукты домой. Думаю, чтобы сделать сервис в своём элитном ж/м. Постоянно то сахара нет, но чая, то шоколадку хочу.
Дмитрий СолдатовАнтон
В Мск уже работают Яндекс.Лавка и Самокат. Доставляют продукты бесплатно в течение 15 минут (от любой суммы). Правда не во всех районах пока: в моем, например, работает Яндекс.Лавка, но не работает Самокат.
Helenika Sam
О чем говорить, если доставка от банковской экосистемы запрашивает за доставку 99 рублей, а другие 249 и 299 рублей соответственно и минимальная покупка у доставщика банковской экосистемы 1000 рублей, а у других доставщиков 2000 рублей... Конкуренция однако, выживут те, у кого дешевле, быстрее, качественнее и кому доверяют и кого знают, а остальные с рынка деливери просто уйдут...
Антон ГрандHelenika
У самоката 0 руб.
Артем Бахтин
Я думаю доставкой еды люди пользуются, но только у крупных магазинов, чье имя уже на слуху. То есть официальные гипермаркеты здесь вне конкуренции