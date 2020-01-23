И чем займётся в команде Фёдора Овчинникова

В закладки Аудио

​Арсений Васильев

19 января «Додо пицца» купила мобильное приложение «Где шаверма», которое позволяет искать на карте заведения с шавермой, оценивать их и оставлять отзывы.

Проект придумал разработчик Арсений Васильев. Вместе с друзьями он развивал сервис четыре года в свободное от работы время. Теперь он будет работать в «Додо пицце» — над приложением для онлайн-заказа шавермы.

Васильев рассказал, что узнал о рынке и как создал крупнейшее в России сообщество любителей этого блюда.

Как разрабатывали приложение

Первый раз я попробовал шаверму в петербургском кафе «Чижик-Пыжик». Сначала она была божественной, но становилась всё хуже и хуже, и я стал искать другие места.

В 2013 году завёл аккаунт в Instagram и начал писать обзоры на новинки, которые попробовал. Сообщества с обзорами появлялись и в группах во «ВКонтакте», и у видеоблогеров, и я подумал, что было бы интересно собрать сообщество любителей шавермы в мобильном приложении.

​Первая публикация Васильева с обзором шавермы

Тогда я был разработчиком на аутсорсе, занимался несколькими разными проектами, в том числе и связанными с дополненной реальностью. Я предложил сделать приложение своим коллегам, два разработчика и дизайнер согласились. Вчетвером мы создали проект «Где шаверма» за два месяца.

Изначально мы писали о нём как о приложении для поиска шавермы в дополненной реальности. На самом деле мы добавили её просто потому, что могли. У меня был опыт работы с дополненной реальностью, я хотел попробовать ради забавы.

Несмотря на это, дополненная реальность была хорошим маркетинговым ходом. Нам повезло, что в одно время с нашим приложением выпустили Pokemon Go и вокруг дополненной реальности поднялся шум. Когда мы разработали приложение, его никто не установил по волшебству, и мы рекламировались во «ВКонтакте» с заголовками вроде «Русский Pokemon Go».

У нашей команды не было большого опыта продаж, поэтому реклама была самым очевидным и простым способом продвижения. Это были публикации в группах во «ВКонтакте». Среди подписчиков были журналисты, которых заинтересовал заголовок. Про нас написали The Village, газета «Метро», мы давали интервью телеканалу Life. Внимание СМИ помогло нам набрать первые 10 тысяч пользователей.

На рекламу в соцсетях мы потратили меньше 20 тысяч рублей. Мы не привлекали сторонних программистов, поэтому разработка приложения нам ничего не стоила. Хостинг бесплатно предоставляет мой друг, поэтому на обслуживание приложения и сейчас практически нет расходов. Основной ресурс — время.

Помимо рекламы, мы делали наклейки для заведений, на них был призыв оценить заведение в приложении. Сначала мы сами раздавали наклейки, а потом их начали просить владельцы. Это выгодно для них: если люди оценивают заведение, они обычно оставляют позитивные отзывы. Рейтинг в приложении повышается, к нам приходят новые пользователи.

Наклейки для заведений

Как приложение работает сейчас

«Где шаверма» до последнего оставалась хобби. С 2017 года я работал в команде «ВКонтакте», занимался основным клиентом для Android. Думаю, наличие приложения «Где шаверма» в портфолио — одна из основных причин, почему меня туда взяли.

Сейчас у приложения 100 тысяч активных пользователей в месяц и 2 млн скачиваний. Мы могли бы повышать трафик и дальше, но тогда потребовалось бы больше времени на модерацию и вычитку отзывов. Мы не можем заниматься приложением полный рабочий день, поэтому нынешняя аудитория нас устраивает.

Приложение живёт в основном за счёт самих пользователей, которые добавляют на карту новые точки и оставляют отзывы. Благодаря им мы собрали самую полную базу точек с шавермой в России, потому что многие картографические сервисы не указывают мелкие одиночные ларьки.

Основные возможности пользователей — добавлять новые точки, оставлять отзывы, комментарии, обзоры и оценки заведениям. Аудитория сама создаёт контент, а мы работаем над продуктом. Конечно, у нас есть «продуктовый долг», мы могли бы добавить то, чего все от нас ждут, например возможность прикреплять фотографии к отзывам. Но на это пока не хватает времени.

Мы создаём инструменты для владельцев заведений, чтобы они могли сами публиковать акции, скидки, отвечать на отзывы, и система работала с минимальным вмешательством нашей команды.

Также мы с помощью отдельного сервиса даём владельцам администраторские права в нашей группе «ВКонтакте», и они могут публиковать информацию об акциях там.

Администраторские права бесплатные, они позволяют ответить на ограниченное число отзывов и не включают доступ к статистике поведения пользователей. Полный доступ можно приобрести отдельно за одну тысячу рублей на один месяц или купить вместе с месяцем продвижения. Скоро мы сделаем его бесплатным для всех и на всё время.

Сейчас эти права есть у 711 владельцев. Мы доверяем им, пока не было случаев, чтобы они постили что-то неприемлемое. Владельцы заведений могут напрямую купить рекламу в приложении. Мы даём им больше трафика, первые два-три места в подборках, специальные значки на карте. Для Москвы и Петербурга месяц продвижения стоит 5000 рублей.

Но покупают рекламу нерегулярно. Многим владельцам точек реклама не нужна вообще, они стоят на местах с высоким трафиком и не смотрят на шаверму как на бизнес, который надо развивать и масштабировать. Если бы рекламу покупали слишком часто, она бы стала неэффективной.

Мы пытались повысить монетизацию, попали в заочный акселератор ФРИИ «Мастерская старта продаж». Экспериментировали, выходили из зоны комфорта, обзванивали заведения и искали пути расширения, пробовали отмечать на карте не только шаверменные, но и бургерные. Но люди всё равно заходили туда и спрашивали, где у них шаверма. Благодаря акселератору мы вышли на прибыль размером 50 тысяч в месяц, это был максимум.

Что мы узнали о рынке шавермы

За четыре года работы с приложением мы сделали несколько выводов.

Репутация шавермы выросла

Раньше она была довольно подозрительным продуктом, и мы хотели повысить её репутацию. Получилось это в основном благодаря владельцам заведений. Они стали ответственнее подходить к качеству продуктов и процессу приготовления в целом.

Рынок растёт

Год назад в нашей базе данных было около 8000 точек. Сейчас их уже 11 тысяч.

На шаверму начинают смотреть как на бизнес

Можно сказать, что сейчас происходит хипстеризация шавермы: появляются фирменные заведения, новые форматы и вкусы. В крупных городах появляются сети. Заведения открывают молодые люди, которые пытаются делать что-то своё, а не просто собирать деньги за продукт минимального качества.

Шаверма везде

Наше приложение работает по всей России, и мы видели точки в самых разных городах, не только в крупных. Даже в каком-нибудь городке в Сибири, о котором мы никогда не слышали и в котором есть только улица Ленина, на этой улице наверняка есть заведение с шавермой. Она становится глобальным продуктом, как пицца и бургеры.

Люди не смотрят на фирму

Самый распространённый паттерн поведения потребителей — найти вкусную шаверму рядом с домом или вузом и больше никуда не ходить. Неважно, будет это сетевая точка или «Шаверма 24».

Главное — трафик

Больше всего точек находится около метро, а там, где его нет, — около учебных заведений. Неважно, в каком районе и городе, главное, чтобы там ходили люди. Если там ходят люди, значит, там ходят и голодные люди, и те, кто захочет съесть шаверму.

Есть запрос на консолидацию рынка

Сейчас на рынке преобладают одиночки, которые сами ведут весь бизнес в заведении. Многим некомфортно заходить в странные ларьки с непонятными санитарными условиями. Появился запрос на заведение, в котором будет и вкусно, и качественно, и безопасно, где можно будет каждый раз получать примерно одинаковый опыт.

Планы с «Додо Пиццей»

До Фёдора Овчинникова купить приложение «Где шаверма» хотел сервис Foodmap в 2018 году. Там были отзывы на все виды еды, у компании были инвестиции и ресурсы, но не было аудитории.

Фёдор Овчинников предложил работать вместе в декабре 2019 года. Со мной было легко договориться, меня заинтересовал проект глобальной сети заведений. Это мой проект мечты, и, мне кажется, он может выстрелить.

Вместе мы будем создавать новую сеть заведений с шаурмой в концепции digital first. Система включает новые фирменные заведения «Додо пиццы» и приложение для заказа блюда в онлайне. Наша концепция — вкусная, качественная и безопасная шаверма, которую можно не ждать.

Магомед Костоев, который занимается новой сетью в «Додо пицце», уже показал нашу первую шаверму — на цельнозерновой хрустящей лепёшке с соусом айоли или арабским томатным соусом и курицей в домашнем маринаде.

Первая фирменная шаверма​ «Додо пиццы» Фото «Додо пиццы»

В новой сети будет работать система автоматизации бизнес-процессов, которая сейчас работает в «Додо пицце». Она отслеживает приём заказа на кассе, количество поставок, количество расходов, предсказывает, чего и сколько нужно закупать, сколько заказов поступает в разное время суток.

Эта система позволяет оцифровать процессы, за которыми нужен постоянный контроль, и ускорить их. Мы используем её в заведениях новой сети.

Я буду разрабатывать приложение для онлайн-заказов, отвечать за его ИТ-составляющую. В приложении можно будет оформить заказ, оплатить его через телефон, показать номер заказа на кассе и сразу забрать свою шаверму. Оно рассчитано только на точки новой сети «Додо пиццы».

Мы рассчитываем, что точка будет стоять в месте с высоким трафиком, но мы сможем готовить шаверму меньше чем за пять минут с момента заказа. Возможно, в приложении появится функция доставки — в таком случае мы будем развозить заказы сами.

Дополненной реальности пока тоже нет в планах, но её можно добавить. Сейчас с ней легче работать, поэтому мы можем ввести и 3D-модели, и QR-коды. Нужна только хорошая идея.

Приложение заработает вместе с первой точкой новой сети. Она должна открыться до лета в 2020 году. В ней мы отточим бизнес-процессы, а потом попробуем работать с франчайзи.

«Где шаверма» тоже будет развиваться. Я ушёл из «ВКонтакте» и смогу заниматься приложением на основной работе в «Додо пицце». Мы хотим наращивать аудиторию и сделать приложение более персонализированным, ввести личную статистику. Возможно, введём систему тайных покупателей.

Главное, что получила «Додо пицца» вместе с приложением «Где шаверма», — команда. В «Додо пиццу» перешли два человека: я и Георгий Шагинян, соавтор и разработчик проекта.

Можно было, конечно, заказать приложение на аутсорсе или сделать самим, но когда этим будут заниматься увлечённые люди, результат очевидно будет лучше. Мы не только можем сделать качественное приложение, мы можем дать совет по развитию сети, мы много общались с владельцами точек и ели много шавермы.