Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Сервис работает в формате dark kitchen.
Создатели проекта Bright Kitchen, развивающие сервис «Варламов есть», запустили «ВкусВилку» — доставку готовой еды из продуктов сети магазинов «ВкусВилл».
Представитель «ВкусВилл» подтвердил vc.ru, что это проект внешней команды с участием сети. В ассортименте сервиса «ВкусВилка»: боулы и поке, супы, салаты, горячие блюда и десерты. Заказать доставку можно через сервис «Яндекс.Еда». На сайте «Вкусвилки» говорится, что приготовление и доставка блюда занимает 30 минут.
Юридическое лицо «ВкусВилки» — ООО «Стар Шеф», которое управляет ресторанами «Варламов есть». По данным базы «Контур.Фокус», бывшему руководителю сервиса Uber Eats в России Михаилу Рейдеру принадлежит 34,4% компании, блогеру Илье Варламову — 19,6%. Ещё 19,6% владеет Вадим Гинзбург, по 7,3% принадлежат ИТ-предпринимателю Михаилу Рывкину, владельцу газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву и руководителю «Литреса» Сергею Анурьеву, и 4,4% — бывшему сотруднику Strategy Partners Алексею Писарцову.
«Стар Шеф» отвечает за приготовление блюд, меню разрабатывается вместе с «ВкусВиллом», рассказал vc.ru Рейдер. Блюда готовятся на семи кухнях, скоро планируется открыть восьмую, отметил основатель сервиса. В планах компании — разрабатывать больше оригинальных рецептов из продуктов «ВкусВилл».
В августе 2019 года в интервью vc.ru Рейдер рассказывал о планах запустить ещё несколько партнёрств с популярными блогерами и лидерами мнений в рамках проекта Bright Kitchen. Готовить блюда планируется на базе уже открытых dark kitchen для «Варламов есть», а доставка будет осуществляться через сервисы «Яндекс.Еду» и Delivery Club, объяснял Рейдер.
Ждём потом сеть маникюрных салонов ВкусПилка)
Еды-то сколько вокруг стало!
Видимо - невидимо!
Есть - не переесть!
Из всего этого разнообразия даже не знаешь что выбрать! Приходится самому готовить. И дешевле, и надёжнее.
в этом треугольнике обычно страдает время
и загруженным людям приходится выбирать - иметь им 4 часа свободных в день, или 2 - зависимо от готовки
Сварить макароны - 15 минут. Приготовить покупную курицу (в зависимости от блюда) - обычно не более получаса. То есть через 20-30 минут я могу кушать. Готовлю обычно на 2 или 3 приёма пищи. Крупы да и не только - мультиварка выручает. Пока посудомойки нет - чуть дольше. По факту, не очень-то и тратится время. Час-полтора потратил, а потом никаких ожиданий - кинул в микроволновку и подогрел. )
Так устроена жизнь...Срубил денег на херне, будь добр спустить на херню, для поддержания водоворота.... Странно что Бузову не позвали 🤔
тоесть они берут из вкусвила полуфабрикаты готовой еды, подогревают их и привозят за $$ ресторана, как в том знаменитом видео когда англичанин открыл ресторан на еде из супермаркета? ))
Фу. Надо теперь осторожно покупать во ВкусВилл еду. От этого чебурашки вообще ничего не хочу
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