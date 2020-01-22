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Еда
Лиана Липанова
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«Вкусвилл» и владельцы «Варламов есть» запустили доставку еды из продуктов от сети магазинов Материал редакции

Сервис работает в формате dark kitchen.

13 комментариев
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Создатели проекта Bright Kitchen, развивающие сервис «Варламов есть», запустили «ВкусВилку» — доставку готовой еды из продуктов сети магазинов «ВкусВилл».

Представитель «ВкусВилл» подтвердил vc.ru, что это проект внешней команды с участием сети. В ассортименте сервиса «ВкусВилка»: боулы и поке, супы, салаты, горячие блюда и десерты. Заказать доставку можно через сервис «Яндекс.Еда». На сайте «Вкусвилки» говорится, что приготовление и доставка блюда занимает 30 минут.

Юридическое лицо «ВкусВилки» — ООО «Стар Шеф», которое управляет ресторанами «Варламов есть». По данным базы «Контур.Фокус», бывшему руководителю сервиса Uber Eats в России Михаилу Рейдеру принадлежит 34,4% компании, блогеру Илье Варламову — 19,6%. Ещё 19,6% владеет Вадим Гинзбург, по 7,3% принадлежат ИТ-предпринимателю Михаилу Рывкину, владельцу газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву и руководителю «Литреса» Сергею Анурьеву, и 4,4% — бывшему сотруднику Strategy Partners Алексею Писарцову.

«Стар Шеф» отвечает за приготовление блюд, меню разрабатывается вместе с «ВкусВиллом», рассказал vc.ru Рейдер. Блюда готовятся на семи кухнях, скоро планируется открыть восьмую, отметил основатель сервиса. В планах компании — разрабатывать больше оригинальных рецептов из продуктов «ВкусВилл».

В августе 2019 года в интервью vc.ru Рейдер рассказывал о планах запустить ещё несколько партнёрств с популярными блогерами и лидерами мнений в рамках проекта Bright Kitchen. Готовить блюда планируется на базе уже открытых dark kitchen для «Варламов есть», а доставка будет осуществляться через сервисы «Яндекс.Еду» и Delivery Club, объяснял Рейдер.

Кто стоит за «Варламов есть» — Еда на vc.ru
Интервью с сооснователем сервиса Михаилом Рейдером — об идее связать формат dark kitchen с…
vc.ru

#новость #еда

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13 комментариев
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Павел Гросс-Днепров

9

Ждём потом сеть маникюрных салонов ВкусПилка)

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Leonid Sobchenko

Павел
1

это скорее сеть прачечных и тендерных

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Alexey Vlasov

1

Еды-то сколько вокруг стало!
Видимо - невидимо!
Есть - не переесть!

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
8

Из всего этого разнообразия даже не знаешь что выбрать! Приходится самому готовить. И дешевле, и надёжнее.

Ответить

Anton Matrosov

Sergei
1

в этом треугольнике обычно страдает время

и загруженным людям приходится выбирать - иметь им 4 часа свободных в день, или 2 - зависимо от готовки

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Sergei Timofeyev

Anton
0

Сварить макароны - 15 минут. Приготовить покупную курицу (в зависимости от блюда) - обычно не более получаса. То есть через 20-30 минут я могу кушать. Готовлю обычно на 2 или 3 приёма пищи. Крупы да и не только - мультиварка выручает. Пока посудомойки нет - чуть дольше. По факту, не очень-то и тратится время. Час-полтора потратил, а потом никаких ожиданий - кинул в микроволновку и подогрел. )

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Maxim Martsinkus

2

Варламов: *раскидывает из денежного пистолета стодолларовые купюры.*

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Дмитрий Душин

0

Так устроена жизнь...Срубил денег на херне, будь добр спустить на херню, для поддержания  водоворота.... Странно что Бузову не позвали 🤔

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ave ego

0

тоесть они берут из вкусвила полуфабрикаты готовой еды, подогревают их и привозят за $$ ресторана, как в том знаменитом видео когда англичанин открыл ресторан на еде из супермаркета? ))

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Sergei Timofeyev

ave
1

Греют роботы в процессе доставки! Ой, а это уже на стартап тянет!

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Mike Kosulin

0

И лучше там не заказывать ничего, пока сайт не https-only:)

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Alexey QuQu

0

Да сколько уже можно, вон голама закрылась, ничему жизнь не учит

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Murat Oshroev

0

Фу. Надо теперь осторожно покупать во ВкусВилл еду. От этого чебурашки вообще ничего не хочу

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