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Создатели проекта Bright Kitchen, развивающие сервис «Варламов есть», запустили «ВкусВилку» — доставку готовой еды из продуктов сети магазинов «Вкусвилл».

Представитель «Вкусвилла» подтвердил vc.ru, что это проект внешней команды с участием сети. В ассортименте сервиса «ВкусВилка»: боулы и поке, супы, салаты, горячие блюда и десерты. Заказать доставку можно через сервис «Яндекс.Еда». На сайте «ВкусВилки» говорится, что приготовление и доставка блюда занимает 30 минут.

Юридическое лицо «ВкусВилки» — ООО «Стар Шеф», которое управляет ресторанами «Варламов есть». По данным базы «Контур.Фокус», бывшему руководителю сервиса Uber Eats в России Михаилу Рейдеру принадлежит 34,4% компании, блогеру Илье Варламову — 19,6%. Ещё 19,6% владеет Вадим Гинзбург, по 7,3% принадлежат ИТ-предпринимателю Михаилу Рывкину, владельцу газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву и руководителю «Литреса» Сергею Анурьеву, а 4,4% — бывшему сотруднику Strategy Partners Алексею Писарцову.

«Стар Шеф» отвечает за приготовление блюд, меню разрабатывается вместе с «Вкусвиллом», рассказал vc.ru Рейдер. Блюда готовятся на семи кухнях, скоро планируется открыть восьмую, отметил основатель сервиса. В планах компании — разрабатывать больше оригинальных рецептов из продуктов «Вкусвилла».