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Еда
Лиана Липанова
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«Вкусвилл» и владельцы «Варламов есть» запустили доставку еды из продуктов ритейлера Материал редакции

Сервис работает в формате dark kitchen.

25 комментариев
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Создатели проекта Bright Kitchen, развивающие сервис «Варламов есть», запустили «ВкусВилку» — доставку готовой еды из продуктов сети магазинов «Вкусвилл».

Представитель «Вкусвилла» подтвердил vc.ru, что это проект внешней команды с участием сети. В ассортименте сервиса «ВкусВилка»: боулы и поке, супы, салаты, горячие блюда и десерты. Заказать доставку можно через сервис «Яндекс.Еда». На сайте «ВкусВилки» говорится, что приготовление и доставка блюда занимает 30 минут.

Юридическое лицо «ВкусВилки» — ООО «Стар Шеф», которое управляет ресторанами «Варламов есть». По данным базы «Контур.Фокус», бывшему руководителю сервиса Uber Eats в России Михаилу Рейдеру принадлежит 34,4% компании, блогеру Илье Варламову — 19,6%. Ещё 19,6% владеет Вадим Гинзбург, по 7,3% принадлежат ИТ-предпринимателю Михаилу Рывкину, владельцу газеты «Ведомости» Демьяну Кудрявцеву и руководителю «Литреса» Сергею Анурьеву, а 4,4% — бывшему сотруднику Strategy Partners Алексею Писарцову.

«Стар Шеф» отвечает за приготовление блюд, меню разрабатывается вместе с «Вкусвиллом», рассказал vc.ru Рейдер. Блюда готовятся на семи кухнях, скоро планируется открыть восьмую, отметил основатель сервиса. В планах компании — разрабатывать больше оригинальных рецептов из продуктов «Вкусвилла».

В августе 2019 года в интервью vc.ru Рейдер рассказывал о планах запустить ещё несколько партнёрств с популярными блогерами и лидерами мнений в рамках проекта Bright Kitchen. Готовить блюда планируется на базе уже открытых dark kitchen для «Варламов есть», а доставка будет осуществляться через сервисы «Яндекс.Еду» и Delivery Club, объяснял Рейдер.

Кто стоит за «Варламов есть» — Еда на vc.ru
Интервью с сооснователем сервиса Михаилом Рейдером — об идее связать формат dark kitchen с…
vc.ru

#новость #вкусвилл

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25 комментариев
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Павел Гросс-Днепров

11

Ждём потом сеть маникюрных салонов ВкусПилка)

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Leonid Sobchenko

Павел
3

это скорее сеть прачечных и тендерных

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Alexey Vlasov

2

Еды-то сколько вокруг стало!
Видимо - невидимо!
Есть - не переесть!

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
17

Из всего этого разнообразия даже не знаешь что выбрать! Приходится самому готовить. И дешевле, и надёжнее.

Ответить

Anton Matrosov

Sergei
0

в этом треугольнике обычно страдает время

и загруженным людям приходится выбирать - иметь им 4 часа свободных в день, или 2 - зависимо от готовки

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
4

Сварить макароны - 15 минут. Приготовить покупную курицу (в зависимости от блюда) - обычно не более получаса. То есть через 20-30 минут я могу кушать. Готовлю обычно на 2 или 3 приёма пищи. Крупы да и не только - мультиварка выручает. Пока посудомойки нет - чуть дольше. По факту, не очень-то и тратится время. Час-полтора потратил, а потом никаких ожиданий - кинул в микроволновку и подогрел. )

Ответить

Mark Rapida Gromov

Sergei
0

это как ты курицу за полчаса сварил/запек/пожарил?

Ответить

Мишенька

Mark
0

Куриные голени забрасываю в духовку на 40 минут, ставлю 200° и готово.

Ответить

Mark Rapida

Мишенька
1

40 минут — это не 20-30 минут. Ваш капитан

Ответить

Мишенька

Mark
0

Теоретически, обжарить можно и за 10 минут успеть, при условии что мясо уже мелко нарезано и имеет комнатную температуру, а сковорода хорошую теплопроводность. 

Ответить

Кирилл Порвин

Мишенька
0

В каком соусе обжариваешь?

Ответить

tema 1

Anton
2

Два часа в каждый день на готовку это вы что-то загнули

Ответить

Aleksey Bobkov

tema
2

насаждает миф, видимо казачек засланный

Ответить

Mark Rapida Gromov

tema
–1

есть блюда, которые десятки часов готовятся. Не беспрерывно, конечно. Мой личный рекорд — на одно блюдо ушло 7 дней.

В среднем на готовку в 4 руки 2-3 часа в день уходит

Ответить

Maxim Martsinkus

3

Варламов: *раскидывает из денежного пистолета стодолларовые купюры.*

Ответить

Georgy Borisov

3

Давно не смотрел Варламова из-за постоянного чувства дежавю. Мне кажется я знаю наперёд всё что он скажет вообще во всей своей жизни.

Ответить

ave ego

2

тоесть они берут из вкусвила полуфабрикаты готовой еды, подогревают их и привозят за $$ ресторана, как в том знаменитом видео когда англичанин открыл ресторан на еде из супермаркета? ))

Ответить

Sergei Timofeyev

ave
2

Греют роботы в процессе доставки! Ой, а это уже на стартап тянет!

Ответить

Aleksey Bobkov

ave
0

я тоже так понял, дичь получается,

там по ссылке блюдо из огурцов с чесноком и соевым соусом 170 р стоит, красиво в мск живут

Ответить

Alexey QuQu

1

Да сколько уже можно, вон голама закрылась, ничему жизнь не учит

Ответить

Дмитрий Душин

0

Так устроена жизнь...Срубил денег на херне, будь добр спустить на херню, для поддержания  водоворота.... Странно что Бузову не позвали 🤔

Ответить

Aleksey Bobkov

Дмитрий
1

самое печальное, что наварят еще больше бабла, пипл схавает и обогатит их

Ответить

Mike Kosulin

0

И лучше там не заказывать ничего, пока сайт не https-only:)

Ответить

Murat Oshroev

0

Фу. Надо теперь осторожно покупать во ВкусВилл еду. От этого чебурашки вообще ничего не хочу

Ответить

Vl Al

0

Овсянку кипятком залил. 3 минуты подождал. С учетом времени закипания чайника - затраты времени на приготовление завтрака около 4 мин. в режиме "мимопроходил".

Если появляется желание заморочиться - есть овсянка, которую нужно долго готовить. 15 минут.

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