У сервиса доставки продуктовых наборов Grow Food третий день сбой — еду не привозят или привозят не ту Статьи редакции
Пока проблема не решилась.
- О сбое Grow Food рассказал 10 февраля 2024 года. Из-за него у сервиса перестали работать сайт и приложение, также проблемы повлияли на доставку заказов. Причину сбоя в компании не раскрыли, но отметили, что он затронул всю систему, которая «включает в себя множество других объектов».
- В комментариях пользователи рассказали, что некоторым из них заказы не доставили — но при этом списали деньги за них в рамках подписки. Другим продукты привезли — но не те. Например, доставили несколько одинаковых наборов, положили не то, что заказывали клиенты, или не доложили еду.
- В Grow Food отвечают, что «стараются доставить питание настолько корректно, насколько это возможно». На вопрос, почему компания не остановит неправильные доставки, ответили, что сделать это невозможно из-за сбоя. По этой же причине в заказ нельзя внести изменения.
- Всем клиентам пообещали ответить в порядке очереди: и напомнили, что дублирование обращений переносит их в конец этой очереди — так как обновляется время отправки сообщений. Поэтому их просят не повторять, так специалисты быстрее смогут ответить на запрос.
- Разобраться с неправильными заказами и списанными деньгами компания обещает после восстановления системы — но когда это произойдёт, неизвестно. Пока проблема не решилась, на сайте до сих пор указано, что у сервиса сбой.
- Grow Food основали в Санкт-Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год — ещё около 300 млн рублей. Сервис предлагает доставку еды на каждый день по подписке — от 5000 рублей за шесть дней.
- С 2020 года Grow Food в России работает только в Москве и Петербурге из-за падения выручки в регионах. В октябре 2021 года сервис объявил о начале работы в Испании (сейчас сайт сервиса не работает), а в июне 2022-го провёл первый ребрендинг с момента основания. В феврале 2024-го совладельцем Grow Food стала инвесткомпания Marathon Group, крупнейший акционер «Магнита», писал Forbes.
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другим продукты привезли — но не те
Пока всё так, как и задумывалось.
Повышение прибыльности.
У менеджеров не хватает сил и ума организовать систему передвижений на пожарный случай?
да кто такая эта ваша БД
Теперь это сервис похудения — что не так?
Вот это сильно
Лечебное голодание, получается, Grow Food и это продумал
кажется у elementaree аналогичная проблема (по крайней мере писали, что могут быть сбои в доставке )
А я думал это просто рандомный сайт на курсе трафик-менеджера у яндекс практикума…
Ну проблемы с заказами ладно, главное, что не тухлое привозят.
Жрите, что дают, что вы в самом деле
"Сервис предлагает доставку еды на каждый день по подписке — от 5000 рублей за шесть дней"
То есть три дня нихуя не работает? Лол, кек, жрите ноунэйм чебурек.
Ну будем ждать пока отладят сервис. Надеюсь нас будет ждать хорошая компенсация за не работающий сервис. Тем более что цена то не маленькая за 6 дней.
Вот она экономия на сервисной инфраструктуре, в разработку вкладывать нужно, а не влажные капли из трусов собирать.
С едой это мой страшный страх. Я уже так не раз голодным оставался, причем с разными доставками