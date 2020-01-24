Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Еда
Лиана Липанова
869

«Яндекс.Лавка» запланировала выйти на рынок Санкт-Петербурга в первом квартале 2020 года Материал редакции

В 2020 году сервис планирует охватить все районы Москвы и весь Санкт-Петербург.

3 комментария
В закладки

Сервис доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» запланировал выйти на рынок Санкт-Петербурга в первом квартале 2020 года. О расширении городов присутствия сервиса пользователям сообщил «Яндекс.Шеф» вместе с объявлением о своём закрытии.

Кроме того, в 2020 году «Яндекс.Лавка» планирует охватить все районы Москвы. «Яндекс.Шеф» остановит подписку на свои наборы с 23 января 2020 года. Теперь их можно будет заказать в «Яндекс.Лавке». С 9-10 февраля доставку перестанут получать и текущие подписчики сервиса.

«Яндекс» начал тестировать «Яндекс.Лавку» в июне 2019 года. Сервис обещает доставить покупки за 15 минут, стоимость продуктов не отличается от цен в магазине. По данным на 22 января 2020 года «Яндекс.Лавка» открыла 52 точки в Москве.

От идеи к 34 точкам в Москве за пять месяцев…
О том, как медиаменеджер занялся бакалеей, почему проекту не страшны крупные офлайн-ритейлеры и…
vc.ru

#новость #яндекс

Еда
Подписан
Отписаться
Создатель сервиса «Где шаверма»: что он узнал про рынок по пути от Instagram-обзоров до продажи «Додо пицце»
И чем займётся в команде Фёдора Овчинникова.
1
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 102948, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 24 Jan 2020 10:04:48 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Менеджер паролей для бизнеса
Входит в реестр российского ПО. Устанавливается на сервер вашей компании.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102948, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102948\/get","add":"\/comments\/102948\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102948"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199128, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

Фёдор Коновалов

0

Спасибо, Яндекс !!!

Ждём :)

Ответить

Saucedo Puetz

0

удачно вышли, как раз достаевский загнулся

Ответить

Пенсионный Фронт

Saucedo
0

Доставка дело тонкое.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

AmazingHiring
Подписан
Отписаться
Исследование: сколько зарабатывают технические рекрутеры в России
Команда RecruitersGO (проект по подбору лучших вакансий для IT-рекрутеров) провела таргетное исследование по рынку техн…
0
Revolut
Подписан
Отписаться
Российский аналог GitHub, возвращение фреймворка actix-web, новый выпуск Fedora CoreOS и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0
Embacy
Подписан
Отписаться
Почему мы верстаем только на WebFlow
Мы в Embacy делаем лендинги и сайты, но в нашей команде нет верстальщиков и фронтэндеров. Дизайнеры верстают сами в Web…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Егор Рублев
за день
Или просто нажать на кнопочку "Спам" в почтовом ящике, что ..эм в 1000 раз проще.
Рассылка Ozon, что с тобой не так?
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Mikhail Bezverkhy

Геймификация: что это и почему…

Vladimir Petrischev

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Aygul Khayrullina

Незаконные увольнения…

Ware Wow

«Ведомости»: корейская CJ CGV…

Sergey Yevseev

Незаконные увольнения…

Лилия Рыжова

Продвижение сайта статьями…

Александр Холмяков

Почему в нашей рекламе нет…

Igor Shkarin

Незаконные увольнения…

Станислав Калашников

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Ware Wow

«Ведомости»: корейская CJ CGV…

Фёдор Коновалов

Почитаем? Как продвигают книги

Mikhail Lazarev

Незаконные увольнения…

Антон Алябьев

«У нас любой человек может…

Всеволод Григорьев

Клиент-серверное решение для…

Roman Nenznaskiy

«Ведомости»: корейская CJ CGV…

Vl Al

Незаконные увольнения…

Mikhail Lazarev

Незаконные увольнения…

Sergey Yevseev

Незаконные увольнения…

Ёжик в тумаче

Незаконные увольнения…

Юрий Белоножкин

Ozon против партнёров, часть…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }