В 2020 году сервис планирует охватить все районы Москвы и весь Санкт-Петербург.

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Сервис доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» запланировал выйти на рынок Санкт-Петербурга в первом квартале 2020 года. О расширении городов присутствия сервиса пользователям сообщил «Яндекс.Шеф» вместе с объявлением о своём закрытии.

Кроме того, в 2020 году «Яндекс.Лавка» планирует охватить все районы Москвы. «Яндекс.Шеф» остановит подписку на свои наборы с 23 января 2020 года. Теперь их можно будет заказать в «Яндекс.Лавке». С 9-10 февраля доставку перестанут получать и текущие подписчики сервиса.