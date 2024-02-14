Еда
Евгения Евсеева

Петербургский бренд ресторанов «Две палочки» выставили на продажу по цене от 31,3 млн рублей Статьи редакции

В 2019 году сеть перешла к владельцу сервиса доставки «2 Берега», а в 2022-м закрыла все рестораны и стала работать лишь на доставку.

  • Объявление о проведении торгов опубликовал конкурсный управляющий ООО «ПЦС» Николай Шабалин, обратили внимание «Фонтанка» и Shopper's.
  • Стартовая стоимость — 31,3 млн рублей. Аукцион состоится 22 марта 2024 года на Уральской электронной торговой площадке, шаг составит 10% от цены. Заявки принимаются до 20 марта.
  • Петербургская сеть ресторанов японской кухни «Две палочки» входила в холдинг Food Retail Group. В 2019 году он распался, а одного из основателей, Михаила Тевелева, признали банкротом. После этого «Две палочки» перешли к ООО «ПЦС» — оно связано с сервисом доставки «2 Берега». Источники РБК также утверждали, что «2 Берега» выкупили сеть.
  • В начале 2019 года «Две палочки» насчитывала 19 ресторанов в Санкт-Петербурге и шесть в Москве. К 2021-му у сети снова начались проблемы, фактически работало только две точки в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года она закрыла последние рестораны и стала работать лишь на доставку. А ООО «ПЦС» начало процесс ликвидации.
Фото: Kraaab

#новости #двепалочки

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47 комментариев
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 Вадим Д.

То есть 15,65 млн ₽ за палочку... Дорого.

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Андрей Вечерний

Как хорошая эскортница в Дубае

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Вадим Д.

Ну да, так и есть (-:
Или безобразно хорошая в Иваново.

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Вася Пражкин

Андрей, поделитесь историей? Мне кажется, на VC таких еще не было )

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Юрий Морозов

Упаковку забыли посчитать.

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Газанова

Ну да, была бы хотя бы палка, можно было бы подумать

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Max Deleske
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Андрей Шевчук

но здесь только одна палочка

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Alex

Интересное было бы место для свидания …

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S.Capusta

В связи с несостоятельностью, новое название будет "Пол шишки"

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Roman Orlov

Это про туалеты с 2 унитазами рядом?

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Alex

Кому что.
Зайти на свиданке на две палки вполне себе хорошо звучит.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Ведь реально не был там лет 6, но туалеты помню

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Жан Жак

Думаю что такое место точно бы пользовалось популярностью, с таким то названием, заходил бы туда каждый второй со своей половинкой и кидал бы сразу две палки

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Natural Phobia

Название пиздец, две палочки чего, твикс, стафилококка, теста на беременность?

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Фарида Галиева

Японские палочки, которыми суши едят

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Andrey Chuguev
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Vladimir Ivanov
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Robert

Кто из СПБ знают эту сеть в мск они не столь популярные были.

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Виктор Толоконников

это заведения где в основном подают роллы и азиатскую кухню, по моему название как раз подходящее.

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Dektor

3 года живу в Питере. Первый раз слышу.

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Фарида Галиева

Раньше это было прям крутое мажорное место. Лет 10 назад

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Валерия Жмурина

Ой да, потом рынок захватили Токио сити и по сей день держат марку , 2 палочки было хорошее место, но в последние годы очень уставшие рестораны

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noname

Мажорными они никогда не были, исключительно демократичные.

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Таисия Сурмина

Они раньше закрылись, те кто давно в Питере живёт их знает. Я по ним скучаю, у них было вкусно

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Robert

В статье же написано, что с 21 года сколько ресторанов работало. Поэтому и не щастали их в процвеиающее время

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noname

Ну так логично. Это в статье и написано, если попробовать почитать новость перед тем, как её комментировать.

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Abnatop Sky

. . . и точка!

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Роберт Штерн

Чё то недорого

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Товарищ Майор

Переименуйте в «пара палок» и всё будет в шоколаде

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Владимир Королёв

По юности бывал там, на тот момент все было очень престижно, а сейчас видимо дела не очень, жаль...

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Михаил

А на сдачу можно купить

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Наталья Боброва

Ходила туда, было довольно вкусно и недорого! Жаль этого пацана...

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Алексей Леденев

Добряка же, не пацана... )

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Наталья Боброва

Точно, спасибо 😂 после Слова пацана уже сдвиг!))

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Andrey Chuguev

2 берега, 2 палочки. Хмм

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Rafa Ramazanoff

Следующее название (уровень) два брата

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lucklessman

это сценарий гачимучи?

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noname

31 млн - это уж совсем перебор. Ему красная цена - 5-7 мультов, не больше.

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Екатерина Попова

Как-то дешево

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Павел Рудой

Кто-то в курсе какие конкретно начались проблемы у сети?

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Vlad Larionov

Успели норм продаться и ладно!

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Gruntofos

Интересно, за сколько выставят "Ебидоеби"

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lucklessman

надо объединиться и назваться "Две палочки ебидоеби".

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Юлия Шикштенас

Да дороговато они за две палочки конечно захотели а если 1 взять цена будет дороже?

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Viktor I

Многие знают почему и о чем название «две палочки» и почему два унитаза стояли в одном туалете. Собственники были определенных нравов.

В свое время лет 15 назад на Итальянской это было одно из важных мест ночной жизни Петербурга

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Невероятный Блондин

Возьму за 1euro. Сечас модная цена.

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44 комментария
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