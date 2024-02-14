Петербургский бренд ресторанов «Две палочки» выставили на продажу по цене от 31,3 млн рублей Статьи редакции
В 2019 году сеть перешла к владельцу сервиса доставки «2 Берега», а в 2022-м закрыла все рестораны и стала работать лишь на доставку.
- Объявление о проведении торгов опубликовал конкурсный управляющий ООО «ПЦС» Николай Шабалин, обратили внимание «Фонтанка» и Shopper's.
- Стартовая стоимость — 31,3 млн рублей. Аукцион состоится 22 марта 2024 года на Уральской электронной торговой площадке, шаг составит 10% от цены. Заявки принимаются до 20 марта.
- Петербургская сеть ресторанов японской кухни «Две палочки» входила в холдинг Food Retail Group. В 2019 году он распался, а одного из основателей, Михаила Тевелева, признали банкротом. После этого «Две палочки» перешли к ООО «ПЦС» — оно связано с сервисом доставки «2 Берега». Источники РБК также утверждали, что «2 Берега» выкупили сеть.
- В начале 2019 года «Две палочки» насчитывала 19 ресторанов в Санкт-Петербурге и шесть в Москве. К 2021-му у сети снова начались проблемы, фактически работало только две точки в Санкт-Петербурге. В сентябре 2022 года она закрыла последние рестораны и стала работать лишь на доставку. А ООО «ПЦС» начало процесс ликвидации.
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То есть 15,65 млн ₽ за палочку... Дорого.
Как хорошая эскортница в Дубае
Ну да, так и есть (-:
Или безобразно хорошая в Иваново.
Андрей, поделитесь историей? Мне кажется, на VC таких еще не было )
Упаковку забыли посчитать.
Ну да, была бы хотя бы палка, можно было бы подумать
но здесь только одна палочка
Интересное было бы место для свидания …
В связи с несостоятельностью, новое название будет "Пол шишки"
Это про туалеты с 2 унитазами рядом?
Кому что.
Зайти на свиданке на две палки вполне себе хорошо звучит.
Ведь реально не был там лет 6, но туалеты помню
Думаю что такое место точно бы пользовалось популярностью, с таким то названием, заходил бы туда каждый второй со своей половинкой и кидал бы сразу две палки
Название пиздец, две палочки чего, твикс, стафилококка, теста на беременность?
Японские палочки, которыми суши едят
Кто из СПБ знают эту сеть в мск они не столь популярные были.
это заведения где в основном подают роллы и азиатскую кухню, по моему название как раз подходящее.
3 года живу в Питере. Первый раз слышу.
Раньше это было прям крутое мажорное место. Лет 10 назад
Ой да, потом рынок захватили Токио сити и по сей день держат марку , 2 палочки было хорошее место, но в последние годы очень уставшие рестораны
Мажорными они никогда не были, исключительно демократичные.
Они раньше закрылись, те кто давно в Питере живёт их знает. Я по ним скучаю, у них было вкусно
В статье же написано, что с 21 года сколько ресторанов работало. Поэтому и не щастали их в процвеиающее время
Ну так логично. Это в статье и написано, если попробовать почитать новость перед тем, как её комментировать.
. . . и точка!
Чё то недорого
Переименуйте в «пара палок» и всё будет в шоколаде
По юности бывал там, на тот момент все было очень престижно, а сейчас видимо дела не очень, жаль...
А на сдачу можно купить
Ходила туда, было довольно вкусно и недорого! Жаль этого пацана...
Добряка же, не пацана... )
Точно, спасибо 😂 после Слова пацана уже сдвиг!))
2 берега, 2 палочки. Хмм
Следующее название (уровень) два брата
это сценарий гачимучи?
31 млн - это уж совсем перебор. Ему красная цена - 5-7 мультов, не больше.
Как-то дешево
Кто-то в курсе какие конкретно начались проблемы у сети?
Успели норм продаться и ладно!
Интересно, за сколько выставят "Ебидоеби"
надо объединиться и назваться "Две палочки ебидоеби".
Да дороговато они за две палочки конечно захотели а если 1 взять цена будет дороже?
Многие знают почему и о чем название «две палочки» и почему два унитаза стояли в одном туалете. Собственники были определенных нравов.
В свое время лет 15 назад на Итальянской это было одно из важных мест ночной жизни Петербурга
Возьму за 1euro. Сечас модная цена.