Еда
Маша Цепелева

Cервис доставки продуктовых наборов Grow Food возобновил работу после сбоя Статьи редакции

Пострадавшим клиентам обещают перевести компенсации в течение 48 часов.

  • Сбой нарушил работу всей инфраструктуры сервиса, сейчас системы работают в штатном режиме, сообщил Grow Food.
  • В своём Telegram-канале компания написала, что начала перечислять компенсации клиентам, они поступят в течение 48 часов.

Мы всё ещё видим локальные проблемы в работе интерфейсов, но клиенты уже могут самостоятельно управлять графиком доставок или другими важными для них настройками.

Колл-центр столкнулся с огромным количеством обращений. Мы вывели на работу все дополнительные смены сотрудников, но сообщений всё ещё много и для отработки каждого нам требуется чуть больше времени. Мы делаем всё, чтобы максимально ускорить этот процесс.

Grow Food
  • 10 февраля 2024 года перестали работать сайт и приложение Grow Food, проблемы повлияли и на доставку заказов. Некоторым клиентам заказы не доставили, но списали деньги за них в рамках подписки. Другим продукты привезли — но не те.
  • В компании не объяснили причины сбоя, но обещали компенсацию. Если пользователь не получил заказ, ему возместят стоимость и отправят дополнительный в качестве извинений. Если получил не свой заказ — перечислят 1500 рублей. Если опоздала доставка — зачислят бонусы.
  • Все начисления произведут до 18 февраля, каждый сложный случай рассмотрят индивидуально.
  • Grow Food основали в Санкт-Петербурге Даниэль Гальпер и Павел Паскарь. Сервис предлагает доставку еды на каждый день по подписке — от 5000 рублей за шесть дней. В феврале 2024-го совладельцем Grow Food стала инвесткомпания Marathon Group, крупнейший акционер «Магнита», писал Forbes.
  • Официально компания не раскрывала количество действующих клиентов. В июле 2022 года Даниэль Гальпер в интервью «Большому городу» рассказал, что доставкой пользуются 17-18 тысяч человек, примерный оборот составляет 350–400 млн рублей в месяц.

#новости

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3 комментария
spn

такой был или новость ради новости, что такой сервис есть?

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Зенин

был

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Зенин

Компенсируют пирожками или котлеткой дополнительной

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