Мы всё ещё видим локальные проблемы в работе интерфейсов, но клиенты уже могут самостоятельно управлять графиком доставок или другими важными для них настройками.

Колл-центр столкнулся с огромным количеством обращений. Мы вывели на работу все дополнительные смены сотрудников, но сообщений всё ещё много и для отработки каждого нам требуется чуть больше времени. Мы делаем всё, чтобы максимально ускорить этот процесс.