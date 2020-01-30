Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Еда
Татьяна Боброва
1490

Delivery Club запустил быструю доставку продуктов в Санкт-Петербурге с помощью сервиса «Самокат» Материал редакции

В Москве у сервиса доставки еды есть похожий проект с «Быстрономом».

  • Сервис доставки еды Delivery Club запустил быструю доставку продуктов и товаров повседневного спроса в партнёрстве с сервисом экспресс-доставки «Самокат», рассказали vc.ru в компании. Услуга уже доступна пользователям в Санкт-Петербурге, до конца первого квартала 2020 года её добавят для Москвы.
  • Пользователь сможет заказать продукты в специальном разделе в приложении Delivery Club, если по его адресу доступна эта услуга. В ассортименте 2500 товаров. Для пользователя услуга бесплатна, время доставки составит 15-30 минут, говорят в Delivery Club.
  • Delivery Club отвечает за техническую и цифровую часть, а «Самокат» покрывает все операции в офлайне, уточнили в компании. Сервис берёт комиссию с каждого заказа, но подробности не раскрывает. Доставка выполняется курьерами «Самоката».
  • В декабре 2019 года Delivery Club запустил аналогичную услугу в Москве в партнёрстве с сервисом экспресс-доставки «Быстроном», уточняют «Ведомости». В столице также работает похожий проект от «Яндекса» — «Яндекс.Лавка», в Санкт-Петербург этот сервис планирует выйти в первом квартале 2020 года.
Delivery Club
Раньше «Яндекса», X5 и других: история…
Через год после запуска сервис доставляет 10 тысяч заказов в день и готов дать бой богатым…
vc.ru

#новость #deliveryclub #самокат

Еда
Подписан
Отписаться
Денис Докин, Минск: «Здесь рынок не насыщен, потому что поставщики ― жлобы»
История бизнесмена, который приехал в Беларусь из Сибири, чтобы заработать на терминалах оплаты, а потом открыл здесь ночной клуб, бары, чайхоны, службу доставки азиаткой еды и получил звание «скандального ресторатора Минска».
5
4
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","deliveryclub"], "comments": 9, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 104201, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 30 Jan 2020 17:23:26 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
VDS/VPS
Приватная сеть, SSD/NVMe, IPv4, мониторинг, файловый менеджер и VNC в браузере
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 104201, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/104201\/get","add":"\/comments\/104201\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/104201"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199128, "last_count_and_date": null }
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Зинин

9

Да мы уже видели ваши доставки)

Ответить

Вася Пражкин

Александр
1

Курьер по доставке Печали.

Ответить

Юрий Шмаков

Александр
1

Когда попросил курьера забрать закладку по пути

Ответить

Nikita Kharchenko

0

Говно этот ваш самокат.
Заказываешь пакет еды на вечер, а курьер приезжает с сраной булкой хлеба и отдает заказ как ни в чем ни бывало. Из истории заказов остальные позиции пропадают, надо писать в поддержку и просить вернуть деньги за остальные товары. Сделать "сток" и его уменьшение мозгов этим дебилам не хватило за год и угадывать ЧТО тебе приедет нужно по факту.
Не говоря уже про "а мы просрали ваш заказ, закажите по новой, а мы деньги вернем" спустя 40 минут ожидания.
Ну и бонусом – Яндекс.Лавка в двух протестированных районах доставляет РЕАЛЬНО за 8 минут, у этих доставка может затянуться под час и еще хер угадаешь когда реально этот самый курьер появится у твоей двери, ибо трекинга нет.

Ответить

Алексей Степанюк

1

то есть вся новость - "самокат разместился в базе деливери для привлечения новых пользователей".  

Ответить

Regies Linkas

Алексей
0

Ну вот непонятно, используют они тех же поставщиков или своих, а самокат только логистикой занимается. Хочется всё таки именно так, т.к. у самого самоката часто многое не в наличии или шлак ненужный

Ответить

Yan Purvenes

0

cамокат готовят к продаже с мэйлом?

Ответить

Ivano Digital

0

Для пользователя услуга бесплатна - норм, не то, что у Перекрестка ~500 руб доставка. Единственно, не очень понимаю, зачем нужна быстрая доставка, кроме случая, когда срочно нужна туалетная бумага или трубы горят.

Ответить

Tagir Hadjiev

0

Заказывал сегодня из самоката, посмотрел в delivery , нового раздела нет. Обновлений приложения нет. Норм :)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Альфа-Банк выпустил капсульную коллекцию. Ковров на стену
Почему мы теперь делаем ковры и как появился ковёр-леопард.
0
Nimax
Подписан
Отписаться
Большая HR-карта
Никита Михеенков о плакате Nimax для компаний, которые соревнуются за специалистов в ИТ, digital, менеджменте и других …
5
Joom
Подписан
Отписаться
Как протестировать две сотни источников трафика и не сойти с ума от фрода
Рассказывает Михаил Битеряков, специалист по трафику Joom.
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Anatoliy Larin
за день
То что я перечислил было за 6 лет :)  Работаю на основной работе и есть сбережения, которые я радостно сливаю. За эти полляма получил вагон опыта и эмоций уже.
«Душу» — пробники нишевой парфюмерии по подписке
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Павел Ружейников

Что делать, если Ваш управленец…

Tagir Hadjiev

Delivery Club запустил быструю…

Anna Kyli

Необъяснимые блокировки…

Alexander Zhikh

«Опора России» попросила ФАС…

S.Z

Производитель сигарет Marlboro…

Alexander Zhikh

Я работал дизайнером на vc.ru…

Александр Палагин

Что делать, если Ваш управленец…

Илья Политов

«Опора России» попросила ФАС…

Andrei Popov

UX-тренды банкинга 2020 года…

Alexey Remizov

Американская UPS заказала 10…

Птиц

«Из аптек пропал “Арбидол…

Leonardo DaVinci

Суд в США обязал Apple и…

Igor Shkarin

Пользователь коллекционирует…

Станислав Назаров

Я работал дизайнером на vc.ru…

Ivano Digital

Delivery Club запустил быструю…

Mikhail Biteryakov

Как протестировать две сотни…

Николай Носов

Производитель сигарет Marlboro…

Айнур Закарин

Суд в США обязал Apple и…

Igor Shkarin

Пользователь коллекционирует…

Sergei Timofeyev

«Из аптек пропал “Арбидол…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }