Delivery Club запустил быструю доставку продуктов в Санкт-Петербурге с помощью сервиса «Самокат»
Материал редакции
В Москве у сервиса доставки еды есть похожий проект с «Быстрономом».
Сервис доставки еды Delivery Club запустил быструю доставку продуктов и товаров повседневного спроса в партнёрстве с сервисом экспресс-доставки «Самокат», рассказали vc.ru в компании. Услуга уже доступна пользователям в Санкт-Петербурге, до конца первого квартала 2020 года её добавят для Москвы.
Пользователь сможет заказать продукты в специальном разделе в приложении Delivery Club, если по его адресу доступна эта услуга. В ассортименте 2500 товаров. Для пользователя услуга бесплатна, время доставки составит 15-30 минут, говорят в Delivery Club.
Delivery Club отвечает за техническую и цифровую часть, а «Самокат» покрывает все операции в офлайне, уточнили в компании. Сервис берёт комиссию с каждого заказа, но подробности не раскрывает. Доставка выполняется курьерами «Самоката».
В декабре 2019 года Delivery Club запустил аналогичную услугу в Москве в партнёрстве с сервисом экспресс-доставки «Быстроном», уточняют «Ведомости». В столице также работает похожий проект от «Яндекса» — «Яндекс.Лавка», в Санкт-Петербург этот сервис планирует выйти в первом квартале 2020 года.
Александр Зинин
Да мы уже видели ваши доставки)
Вася ПражкинАлександр
Курьер по доставке Печали.
Юрий ШмаковАлександр
Когда попросил курьера забрать закладку по пути
Nikita Kharchenko
Говно этот ваш самокат.
Заказываешь пакет еды на вечер, а курьер приезжает с сраной булкой хлеба и отдает заказ как ни в чем ни бывало. Из истории заказов остальные позиции пропадают, надо писать в поддержку и просить вернуть деньги за остальные товары. Сделать "сток" и его уменьшение мозгов этим дебилам не хватило за год и угадывать ЧТО тебе приедет нужно по факту.
Не говоря уже про "а мы просрали ваш заказ, закажите по новой, а мы деньги вернем" спустя 40 минут ожидания.
Ну и бонусом – Яндекс.Лавка в двух протестированных районах доставляет РЕАЛЬНО за 8 минут, у этих доставка может затянуться под час и еще хер угадаешь когда реально этот самый курьер появится у твоей двери, ибо трекинга нет.
Алексей Степанюк
то есть вся новость - "самокат разместился в базе деливери для привлечения новых пользователей".
Regies LinkasАлексей
Ну вот непонятно, используют они тех же поставщиков или своих, а самокат только логистикой занимается. Хочется всё таки именно так, т.к. у самого самоката часто многое не в наличии или шлак ненужный
Yan Purvenes
cамокат готовят к продаже с мэйлом?
Ivano Digital
Для пользователя услуга бесплатна - норм, не то, что у Перекрестка ~500 руб доставка. Единственно, не очень понимаю, зачем нужна быстрая доставка, кроме случая, когда срочно нужна туалетная бумага или трубы горят.
Tagir Hadjiev
Заказывал сегодня из самоката, посмотрел в delivery , нового раздела нет. Обновлений приложения нет. Норм :)