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Это редкая неудача для Beyond Meat, компания успешно сотрудничает с Carl's Jr, Hardee's, Dunkin' Donuts и KFC в США, отмечает Bloomberg.
Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в Канаде Tim Hortons отказалась от продукции из искусственного мяса на растительной основе Beyond Meat из-за низкого спроса, сообщает Bloomberg.
Сеть предлагала бургер Beyond Burger и бутерброд из искусственной колбасы Beyond Meat на завтрак. В июне 2019 года Tim Hortons начал продавать искусственное мясо почти во всех четырёх тысячах ресторанов в Канаде, но в сентябре продукция Beyond Meat осталась только в двух провинциях, пишет издание.
«Мы предлагали продукцию Beyond Meat в качестве ограниченного предложения, чтобы протестировать. В результате продукт не был принят нашими гостями так, как мы ожидали. Beyond Meat может вернуться в наш ассортимент в будущем», — заявил представитель сети.
На фоне новостей об отказе Tim Hortons от продукции Beyond Meat акции производителя искусственного мяса в начале торгов 29 января 2020 года подешевели на 3,9% до $115,40, напоминает издание.
К 19:43 мск 30 января 2020 года акции компании снова дорожают на 1,13% до $116,18 за штуку. Рыночная капитализация компании достигает $7,14 млрд.
Beyond Meat стала одной из самых успешных компаний 2019 года: акции компании подорожали на 840% по сравнению с ценой IPO в $25.
Это редкая неудача для Beyond Meat, отмечает Bloomberg. Производитель искусственного мяса сотрудничает с сетями Carl's Jr, Hardee's, Dunkin' Donuts и KFC в США. В начале января 2020 года компания анонсировала расширение своего партнёрства с Subway в Канаде.
Потому что это кафешка и туда все за пончиками ходят, а не мясо жрать
Хм. Мак это у нас ресторан чтоль?
Просто есть профиль заведения. Мак - это бургерная, а то как я понимаю пончиковая.
Новость в Блубмерге "уборщица" готовила. №1 Burger King, даже не упомянули. DD - да, хотя совсем не их ЦА. Carls' Jr - это кто. KFC вообще только начали тестить.
Кстати, такой impossible whopper очень неплох
Как я люблю читать такие новости про отмены в меню и падение курса акций хайповых компаний!
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Они голосуют своими деньгами! Помните об этом, господа стартаперы!
Правду в мешке не утаишь ! (с)
(пойду дальше пилить свой стартап про автобусные перевозки московских студентов по маршруту Москва-Питер за триста рублей)
Завтра же запускаю конкурирующий стартап по перевозке студентов из искусственного мяса!
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