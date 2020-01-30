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Еда
Лиана Липанова
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Канадская сеть быстрого питания Tim Hortons перестала продавать искусственное мясо Beyond Meat из-за низкого спроса Материал редакции

Это редкая неудача для Beyond Meat, компания успешно сотрудничает с Carl's Jr, Hardee's, Dunkin' Donuts и KFC в США, отмечает Bloomberg.

9 комментариев
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Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в Канаде Tim Hortons отказалась от продукции из искусственного мяса на растительной основе Beyond Meat из-за низкого спроса, сообщает Bloomberg.

Сеть предлагала бургер Beyond Burger и бутерброд из искусственной колбасы Beyond Meat на завтрак. В июне 2019 года Tim Hortons начал продавать искусственное мясо почти во всех четырёх тысячах ресторанов в Канаде, но в сентябре продукция Beyond Meat осталась только в двух провинциях, пишет издание.

«Мы предлагали продукцию Beyond Meat в качестве ограниченного предложения, чтобы протестировать. В результате продукт не был принят нашими гостями так, как мы ожидали. Beyond Meat может вернуться в наш ассортимент в будущем», — заявил представитель сети.

На фоне новостей об отказе Tim Hortons от продукции Beyond Meat акции производителя искусственного мяса в начале торгов 29 января 2020 года подешевели на 3,9% до $115,40, напоминает издание.

К 19:43 мск 30 января 2020 года акции компании снова дорожают на 1,13% до $116,18 за штуку. Рыночная капитализация компании достигает $7,14 млрд.

Beyond Meat стала одной из самых успешных компаний 2019 года: акции компании подорожали на 840% по сравнению с ценой IPO в $25.

Это редкая неудача для Beyond Meat, отмечает Bloomberg. Производитель искусственного мяса сотрудничает с сетями Carl's Jr, Hardee's, Dunkin' Donuts и KFC в США. В начале января 2020 года компания анонсировала расширение своего партнёрства с Subway в Канаде.

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#новость #beyondmeat

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9 комментариев
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Ivano Digital

2

Потому что это кафешка и туда все за пончиками ходят, а не мясо жрать

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Leonardo DaVinci

Ivano
2

Хм. Мак это у нас ресторан чтоль?

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Sht_Anton

Leonardo
0

а какая связь между мозгами и отказом есть мясо в кафешке?

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Илья Бегун

Leonardo
0

Просто есть профиль заведения. Мак - это бургерная, а то как я понимаю пончиковая.

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Лев Щенин

Ivano
1

Я один вижу чизбургер в центре картинки? 
А если это действительно чизбургер, что мешает заменить мясную котлету на гороховую?
Л - логика

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Bulat Ziganshin

1

никого не смутило как 115 превратилось в 940% от 25?

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Viktor Kutolkin

0

Новость в Блубмерге "уборщица" готовила. №1 Burger King, даже не упомянули. DD - да, хотя совсем не их ЦА. Carls' Jr - это кто. KFC вообще только начали тестить.
Кстати, такой impossible whopper очень неплох

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Лев Щенин

0

Как я люблю читать такие новости про отмены в меню и падение курса акций хайповых компаний!
Людей не обманешь!
Они голосуют своими деньгами! Помните об этом, господа стартаперы!
Правду в мешке не утаишь ! (с)
(пойду дальше пилить свой стартап про автобусные перевозки московских студентов по маршруту Москва-Питер за триста рублей)

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Александр Привалов

Лев
0

Завтра же запускаю конкурирующий стартап по перевозке студентов из искусственного мяса!

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