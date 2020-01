Это редкая неудача для Beyond Meat, компания успешно сотрудничает с Carl's Jr, Hardee's, Dunkin' Donuts и KFC в США, отмечает Bloomberg.

Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в Канаде Tim Hortons отказалась от продукции из искусственного мяса на растительной основе Beyond Meat из-за низкого спроса, сообщает Bloomberg.

Сеть предлагала бургер Beyond Burger и бутерброд из искусственной колбасы Beyond Meat на завтрак. В июне 2019 года Tim Hortons начал продавать искусственное мясо почти во всех четырёх тысячах ресторанов в Канаде, но в сентябре продукция Beyond Meat осталась только в двух провинциях, пишет издание.