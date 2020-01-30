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Еда
Лиана Липанова
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Производитель Lipton и Brooke Bond задумался о выходе из бизнеса на фоне падения продаж чая Материал редакции

Спрос на чёрный чай падает, потребители предпочитают травяные или фруктовые сорта или другие напитки, объяснили в компании.

  • Компания Unilever (владеет брендами Lipton и Brooke Bond) изучает возможность продажи своего чайного бизнеса после многолетнего снижения роста продаж, пишет The Wall Street Journal. Чистая прибыль компании за 2019 год сократилась на 38,4%, до €6 млрд, говорится в отчёте компании.
  • В 2018 году в отчёте учитывались и результаты от продажи маргаринового бизнеса, уточнили в компании. Чайный бизнес приносит компании около €3 млрд ежегодно, пишет издание. Выручка Unilever за год выросла на 2%, до €51,98 млрд.
  • Компания заявила, что потребление чёрного чая, который составляет большую часть её портфеля, сокращается на развитых рынках, например в США и Европе. Потребители предпочитают другие напитки, а среди чая популярны в основном травяные и фруктовые сорта, объяснили в компании.
  • В Unilever пообещали пересмотреть стратегию развития чайного бизнеса, после чего руководство может принять решение о частичной или полной продаже чайных активов, пишет издание.
  • Unilever приобрела Lipton в 1971 году, а Brooke Bond — в 1984 году, что обеспечило компании лидирующую позицию в Англии, отмечает WSJ.
Maker of Lipton Cools on Tea
Unilever is exploring the sale of its tea business, which includes the Lipton brand, after years…
www.wsj.com

#новость #unilever

Еда
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6 комментариев
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UTG S

3

Учитывая то, что качество чая так же упало(как и продажи) - вполне адекватное решение! Раньше чай с данным названием был гораздо лучше! Поэтому, не удивительно, что продажи упали.

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Sergei Timofeyev

UTG
–1

Чайные пакетики нельзя называть чаем. Это пыль.

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Bulat Ziganshin

UTG
0

покупайте чаи стандарта OPA, раньше я бы посоветовал тёмно-красный Beta Tea, но в последние разы там какая-то хрень

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Рустам Сафиулин

1

Предлагаю компании Юнилевер добавить травяные и фруктовые сорта в линейку и получать еще больше прибыли.

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Useforlogin

0

Просто чай надо делать нормальный. Нормальный в рамках масс-маркета, конечно. 

Какой-нибудь Азерчай условный будет на порядок вкуснее и насыщеннее. 

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Anar Ma

0

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