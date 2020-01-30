Производитель Lipton и Brooke Bond задумался о выходе из бизнеса на фоне падения продаж чая
Материал редакции
Спрос на чёрный чай падает, потребители предпочитают травяные или фруктовые сорта или другие напитки, объяснили в компании.
Компания Unilever (владеет брендами Lipton и Brooke Bond) изучает возможность продажи своего чайного бизнеса после многолетнего снижения роста продаж, пишет The Wall Street Journal. Чистая прибыль компании за 2019 год сократилась на 38,4%, до €6 млрд, говорится в отчёте компании.
В 2018 году в отчёте учитывались и результаты от продажи маргаринового бизнеса, уточнили в компании. Чайный бизнес приносит компании около €3 млрд ежегодно, пишет издание. Выручка Unilever за год выросла на 2%, до €51,98 млрд.
Компания заявила, что потребление чёрного чая, который составляет большую часть её портфеля, сокращается на развитых рынках, например в США и Европе. Потребители предпочитают другие напитки, а среди чая популярны в основном травяные и фруктовые сорта, объяснили в компании.
В Unilever пообещали пересмотреть стратегию развития чайного бизнеса, после чего руководство может принять решение о частичной или полной продаже чайных активов, пишет издание.
Unilever приобрела Lipton в 1971 году, а Brooke Bond — в 1984 году, что обеспечило компании лидирующую позицию в Англии, отмечает WSJ.
UTG S
Учитывая то, что качество чая так же упало(как и продажи) - вполне адекватное решение! Раньше чай с данным названием был гораздо лучше! Поэтому, не удивительно, что продажи упали.
Sergei TimofeyevUTG
Чайные пакетики нельзя называть чаем. Это пыль.
Bulat ZiganshinUTG
покупайте чаи стандарта OPA, раньше я бы посоветовал тёмно-красный Beta Tea, но в последние разы там какая-то хрень
Рустам Сафиулин
Предлагаю компании Юнилевер добавить травяные и фруктовые сорта в линейку и получать еще больше прибыли.
Useforlogin
Просто чай надо делать нормальный. Нормальный в рамках масс-маркета, конечно.
Какой-нибудь Азерчай условный будет на порядок вкуснее и насыщеннее.
Anar Ma
👍