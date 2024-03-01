Еда
Полина Лааксо

«Яндекс» начал тестировать отложенную оплату в «Еде» и «Деливери» Статьи редакции

Возможность заплатить за заказ позже доступна небольшому количеству пользователей.

  • Сумма заказа в «Яндекс Еде» и «Яндекс Деливери» записывается на счёт клиента. Внести её нужно в течение двух недель с карты любого банка. Взимать за это комиссию или проценты не будут.
  • Внимание на новую опцию «Сплита» обратило Rusbase. В «Яндексе» изданию уточнили, что это именно отложенная оплата, а не рассрочка. В будущем аналогичный способ оплаты может появиться и в других сервисах компании.
  • В 2021 году «Яндекс» купил банк «Акрополь» у главы «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».
  • В 2022-м «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов и представил дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».
  • В 2023 году компания запустила кредитный «Сплит», дала возможность оплачивать через «Сплит» офлайн-покупки в магазинах и представила накопительные счета «Сейвы».
Деньги
Полина Лааксо
ЦБ допустил ввод предельной суммы для беспроцентной рассрочки — РБК Статьи редакции

К июню 2024 года он планирует разработать поправки, которые определят порядок покупки товаров с помощью BNPL-сервисов («купи сейчас — плати потом»).

Источник: «78»

#новости #яндекс

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 Владлен Битков

Я теперь буду даже есть в рассрочку?

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pls help

Вам одобрен кредит на обед

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Владлен Битков

Тут даже приятного аппетита не пожелаешь!

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Sergey Osipov

Украли идею отсрочки за продукты у деревенских магазинов!!!! 🤣

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Тома Енот

Да ладно вам такое не только в деревенским магазинах практикуется, а во многих остальных записывают под карандаш

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Дмитрий Зима

еда в кредит? а я думал уже было дно. Но нет, летим дальше

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user0564335

это дно ещё давно пробили) Халва в 2019 предлагала рассрочку в той же Я.Еде. у Тинькофф чуть позже была рассрочка в Пятерочке.
помнится ещё Ашан или Лента что-то такое предлагали, прямо у касс - но новости не нашел

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Михаил Котов

это же супераппы, там не только еда уже давно, добрый вечер

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Дмитрий Зима

я даже посмотреть зашел. А что там еще кроме еды? продуктов и прочих товаров из супермаркета? что-то не вижу ничего, для чего нужны кредиты

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user0564335

в моём миллионнике самсунг есть, например) в Москве и Питере побольше выбор, наверное

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Marusya

Дядя Вова вчера сказал, что у нас в стране все прекрасно и хорошо, особенно к 2030 году будет, а вы лжец и провокатор и ин агент

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Che Burashko

Дно - это когда продавец народ пытается накуканить на забывчивость и проценты, а тот мычит "клятая власть". Идеальный мешок для битья всякими киселевыми.

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Вадим Д.

Поел, не отравился, оплатил.
Поел, отравился, не оплатил.

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Михаил Котов

норм когда надо внезапно накрыть поляну

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Nikita.kos

когда через 2 недели разбираетесь, за чей счет был банкет

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Tony Carson

зачем накрывать поляну, если нет денег?

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Андрей

Один раз живем

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Разработка Телеграм-ботов

@Полина Лааксо, давай новость про Лерчек
https://www.bfm.ru/news/545169

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Невероятный Блондин

Дело Слоёнова живёт, как видим.

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Дмитрий Бондаренко

ну вообще не знаю чем эта функция хороша и нужна ли она вообще, какая разница заплатить за доставку сейчас или завтра

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Aleksandr Rogozhnikov

Завтра же можно и забыть, а потом платить штрафы. Вот им и будет дополнительный заработок.

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Комментарий удален модератором

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Хитрый Чен

Не смешно.
Банк отклонил вам кредит на еду.

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Dmitry
Внести её нужно в течение двух недель с карты любого банка

Люди, которые покупают еду в кредит, сделают это на стодневный (как минимум) грейс, зачем им такой маленькой рассрочкой пользоваться?

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