«Яндекс» начал тестировать отложенную оплату в «Еде» и «Деливери» Статьи редакции
Возможность заплатить за заказ позже доступна небольшому количеству пользователей.
- Сумма заказа в «Яндекс Еде» и «Яндекс Деливери» записывается на счёт клиента. Внести её нужно в течение двух недель с карты любого банка. Взимать за это комиссию или проценты не будут.
- Внимание на новую опцию «Сплита» обратило Rusbase. В «Яндексе» изданию уточнили, что это именно отложенная оплата, а не рассрочка. В будущем аналогичный способ оплаты может появиться и в других сервисах компании.
- В 2021 году «Яндекс» купил банк «Акрополь» у главы «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».
- В 2022-м «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов и представил дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».
- В 2023 году компания запустила кредитный «Сплит», дала возможность оплачивать через «Сплит» офлайн-покупки в магазинах и представила накопительные счета «Сейвы».
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Я теперь буду даже есть в рассрочку?
Вам одобрен кредит на обед
Тут даже приятного аппетита не пожелаешь!
Украли идею отсрочки за продукты у деревенских магазинов!!!! 🤣
Да ладно вам такое не только в деревенским магазинах практикуется, а во многих остальных записывают под карандаш
еда в кредит? а я думал уже было дно. Но нет, летим дальше
это дно ещё давно пробили) Халва в 2019 предлагала рассрочку в той же Я.Еде. у Тинькофф чуть позже была рассрочка в Пятерочке.
помнится ещё Ашан или Лента что-то такое предлагали, прямо у касс - но новости не нашел
это же супераппы, там не только еда уже давно, добрый вечер
я даже посмотреть зашел. А что там еще кроме еды? продуктов и прочих товаров из супермаркета? что-то не вижу ничего, для чего нужны кредиты
в моём миллионнике самсунг есть, например) в Москве и Питере побольше выбор, наверное
Дядя Вова вчера сказал, что у нас в стране все прекрасно и хорошо, особенно к 2030 году будет, а вы лжец и провокатор и ин агент
Дно - это когда продавец народ пытается накуканить на забывчивость и проценты, а тот мычит "клятая власть". Идеальный мешок для битья всякими киселевыми.
Поел, не отравился, оплатил.
Поел, отравился, не оплатил.
норм когда надо внезапно накрыть поляну
когда через 2 недели разбираетесь, за чей счет был банкет
зачем накрывать поляну, если нет денег?
Один раз живем
@Полина Лааксо, давай новость про Лерчек
https://www.bfm.ru/news/545169
Дело Слоёнова живёт, как видим.
ну вообще не знаю чем эта функция хороша и нужна ли она вообще, какая разница заплатить за доставку сейчас или завтра
Завтра же можно и забыть, а потом платить штрафы. Вот им и будет дополнительный заработок.
Комментарий удален модератором
Не смешно.
Банк отклонил вам кредит на еду.
Люди, которые покупают еду в кредит, сделают это на стодневный (как минимум) грейс, зачем им такой маленькой рассрочкой пользоваться?