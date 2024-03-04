На старте решили, что лучше всего запуститься с форматом, меню, маркетингом максимально близкими к России. Тем более, что почти все ингредиенты партнёр (как и большая часть ритейла и общепита Грузии) привозит из России.

Батуми — это стартовая точка для развития в стране. Здесь до 2024 года не было крупных сетевых конкурентов, а с брендом знакомы многие жители города. В общем, открытие «Додо Пиццы» здесь долго ждали.