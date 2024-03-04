Еда
Таня Боброва

«Додо Пицца» запустилась в Грузии — первая пиццерия заработала на доставку в Батуми Статьи редакции

Ресторан обещают открыть в апреле 2024 года.

  • О том, что 2 марта 2024 года начала работать на доставку первая пиццерия сети в Грузии, рассказал в Telegram-канале Dodo Pizza International ответственный за международное развитие Илья Зомба.
  • Зал ресторана в Батуми пока в процессе отделки, он откроется в начале апреля 2024 года. Тогда же, по словам менеджера, партнёр начнёт искать помещение в Тбилиси — первую точку планируют открыть в 2024-м.

На старте решили, что лучше всего запуститься с форматом, меню, маркетингом максимально близкими к России. Тем более, что почти все ингредиенты партнёр (как и большая часть ритейла и общепита Грузии) привозит из России.

Батуми — это стартовая точка для развития в стране. Здесь до 2024 года не было крупных сетевых конкурентов, а с брендом знакомы многие жители города. В общем, открытие «Додо Пиццы» здесь долго ждали.

Илья Зомба
  • Пользователи могут сделать заказ в приложении и на сайте. Зона доставки пока ограничена, но «каждую неделю будет расширяться до плановой».
  • Зомба отметил, что пиццерия установила рекорд сети среди новых стран по выручке и количеству заказов в первый день запуска: 2 марта — 161 заказ, 3 марта — 152, а «выручка ежедневно более $2000». В ближайший месяц «главным фокусом» будет наём и развитие команды.
Источник: Dodo Pizza International

#новости #додопицца

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10 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Каменты захвачены сектантами додо-пиццы, по ходу дела.

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Андрей Че

Круто. Пицца хороша у них , цена=качество

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Иностранный агент

Круто, надеюсь выживут, т.к. в Батуми много конкурентов

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Тим

Самая нормальная пицца) Поздравляем с открытием в Грузии!

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Подментованный кот

Да кто ты такой хачапури по-аджарски?

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Отличный сервис, уютная атмосфера, нормальный владелец, вкусная пицца. Цены завышены иногда.

Я фанат Додо Пиццы и желаю успехов в новой стране!

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Бинарный Ёж

В Грузии не пиццу нужно есть.

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Слегка Придурковатый

Хачапуриццу?

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KIK

За пару дней от местной кухни уже напрягает

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fyp

А а Армении уже есть?

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7 комментариев
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