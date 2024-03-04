«Додо Пицца» запустилась в Грузии — первая пиццерия заработала на доставку в Батуми Статьи редакции
Ресторан обещают открыть в апреле 2024 года.
- О том, что 2 марта 2024 года начала работать на доставку первая пиццерия сети в Грузии, рассказал в Telegram-канале Dodo Pizza International ответственный за международное развитие Илья Зомба.
- Зал ресторана в Батуми пока в процессе отделки, он откроется в начале апреля 2024 года. Тогда же, по словам менеджера, партнёр начнёт искать помещение в Тбилиси — первую точку планируют открыть в 2024-м.
- Пользователи могут сделать заказ в приложении и на сайте. Зона доставки пока ограничена, но «каждую неделю будет расширяться до плановой».
- Зомба отметил, что пиццерия установила рекорд сети среди новых стран по выручке и количеству заказов в первый день запуска: 2 марта — 161 заказ, 3 марта — 152, а «выручка ежедневно более $2000». В ближайший месяц «главным фокусом» будет наём и развитие команды.
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Каменты захвачены сектантами додо-пиццы, по ходу дела.
Круто. Пицца хороша у них , цена=качество
Круто, надеюсь выживут, т.к. в Батуми много конкурентов
Самая нормальная пицца) Поздравляем с открытием в Грузии!
Да кто ты такой хачапури по-аджарски?
Отличный сервис, уютная атмосфера, нормальный владелец, вкусная пицца. Цены завышены иногда.
Я фанат Додо Пиццы и желаю успехов в новой стране!
В Грузии не пиццу нужно есть.
Хачапуриццу?
За пару дней от местной кухни уже напрягает
А а Армении уже есть?