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Татьяна Боброва
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Сервис быстрой доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» начал работать в Санкт-Петербурге Материал редакции

Пока оформить заказ можно в четырёх районах города.

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Сервис быстрой доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» вышел на рынок Санкт-Петербурга, рассказали vc.ru в компании. Доставка работает частично в четырёх районах города — Василеостровском, Адмиралтейском, Центральном и Петроградском.

​Скриншот с сайта «Яндекс.Лавки»

В Санкт-Петербурге «Лавка» работает на базе приложения «Яндекс.Такси» — в зонах доставки появляется вкладка «Продукты». Пользователи рассказали vc.ru, что приложение обновилось и теперь называется «Яндекс.Такси и Лавка».

Согласно информации на сайте сервиса, заказы собирают кладовщики в закрытых складах-магазинах, а привозят курьеры за 5-10 минут. Сейчас в Санкт-Петербурге у «Лавки» 11 таких складов.

Чтобы исключить замены в заказах, сервис автоматически проверяет наличие каждые 15 секунд, пока пользователь выбирает товары, уточнили в компании. Доставка бесплатная и работает с 7:30 до 23:30.

Заказы выполняют курьеры партнёров, с которыми уже сотрудничает «Яндекс.Еда». Они развозят заказы на велосипедах и застрахованы на каждой доставке, добавили в компании.

Пользователи могут заказать продукты, товары для дома и готовую еду. В приложении среди местных партнёров сервиса — «Петмол», «Великолукский мясокомбинат», «Пискарёвский молочный завод», «Лосево» и другие. Готовую еду поставляют «Азбука вкуса», «Шоколадница», «Хлеб насущный», мясоперерабатывающий комбинат «Норильский», «Великоросс» и «Британские пекарни».

Скриншоты вкладки «Продукты» в приложении «Яндекс.Такси и Лавка»

Также с помощью «Яндекс.Лавки» пользователи могут заказать наборы продуктов с рецептами от «Яндекс.Шефа», который передал доставку сервису.

«Яндекс» начал тестировать работающие только на доставку продуктовые магазины «Яндекс.Лавка» в Москве в июне 2019 года. По данным на 5 февраля 2020 года «Яндекс.Лавка» открыла 62 точки в столице. На петербургский рынок сервис планировал выйти до конца первого квартала 2020 года. В Санкт-Петербурге он будет конкурировать в том числе с «Самокатом».

#новость #яндекславка

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